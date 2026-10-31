Κατασκοπεία μέσω Starlink: Ισραηλινή εταιρεία υπέκλεπτε δεδομένα τοποθεσίας χρηστών παγκοσμίως

Σύνοψη

Ισραηλινή εταιρεία τεχνολογίας διαφημίσεων (ad-tech) φέρεται να χρησιμοποίησε το πολύπλοκο σύστημα ψηφιακών δημοπρασιών για να γεωεντοπίζει και να παρακολουθεί χρήστες της υπηρεσίας δορυφορικού ίντερνετ Starlink σε παγκόσμια κλίμακα.

Η εταιρεία κυβερνοασφάλειας TrendAI εντόπισε τεράστιο όγκο ασυνήθιστων προσφορών για διαφημιστικό χώρο σε περισσότερες από 100 χώρες, δίνοντας έμφαση σε περιοχές όπου η υπηρεσία της SpaceX είτε απαγορεύεται είτε χρησιμοποιείται σε συνθήκες ενεργών συγκρούσεων.

Ερευνητές από το διεπιστημονικό εργαστήριο Citizen Lab και την εταιρεία Confiant κατονόμασαν την Discover-Tech ως τον βασικό υπαίτιο, γεγονός που οδήγησε την Google και την Comcast στην άμεση αποπομπή της από τις πλατφόρμες τους.

Η τεχνική βασίζεται στη διαρροή μεταδεδομένων κατά τη διάρκεια της στιγμιαίας δημοπράτησης διαφημίσεων, επιτρέποντας τη σταδιακή απο-ανωνυμοποίηση των στόχων ακόμα και μέσα σε αυστηρά προστατευμένα κυβερνητικά ή εταιρικά δίκτυα.

Η εξάπλωση του Starlink φαίνεται πως έχει δημιουργήσει ένα εντελώς νέο πεδίο δράσης για τις εταιρείες ψηφιακής κατασκοπείας που αναζητούν καινοτόμους τρόπους παράκαμψης των παραδοσιακών μέτρων τηλεπικοινωνιακής ασφάλειας. Εμπειρογνώμονες από τον χώρο της κυβερνοασφάλειας εντόπισαν πρόσφατα μια εξαιρετικά στοχευμένη και τεχνολογικά προηγμένη εκστρατεία, η οποία εκμεταλλεύεται τον πυρήνα της βιομηχανίας των διαδικτυακών διαφημίσεων για να παρακολουθεί τους χρήστες της υπηρεσίας Starlink της SpaceX. Η μέθοδος δεν βασίζεται σε κάποιο κακόβουλο λογισμικό που εγκαθίσταται στις συσκευές των θυμάτων, αλλά στην αθόρυβη υποκλοπή δεδομένων μέσω των νόμιμων μηχανισμών προσφοράς και ζήτησης ψηφιακού διαφημιστικού χώρου, μετατρέποντας το απλό σερφάρισμα στο διαδίκτυο σε έναν διαρκή «φάρο» γεωεντοπισμού.

Στο επίκεντρο αυτής της αποκάλυψης βρίσκεται η ισραηλινή εταιρεία τεχνολογίας διαφημίσεων Discover-Tech, η οποία καταγράφηκε από πολλαπλές ανεξάρτητες πηγές ως η μεγαλύτερη πηγή ψηφιακών διαφημίσεων που προβάλλονταν στους χρήστες του δικτύου Starlink. Ερευνητές της TrendAI, η οποία αποτελεί τμήμα της διεθνώς αναγνωρισμένης εταιρείας κυβερνοασφάλειας Trend Micro με έδρα το Τόκιο, ανέλυσαν εκτενή δεδομένα τηλεμετρίας για να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι οι εν λόγω διαφημίσεις χρησιμοποιούνταν ως όχημα για την εξαγωγή γεωγραφικών συντεταγμένων και την ευρύτερη παρακολούθηση των στόχων. Η διαδικασία αυτή εκμεταλλεύεται το σύστημα του Real-Time Bidding (RTB), έναν πολύπλοκο μηχανισμό δημοπρασιών μέσω του οποίου οι διαφημιστές εξασφαλίζουν χώρο στους browsers και στις εφαρμογές των χρηστών, αντλώντας ταυτόχρονα πολύτιμα κομμάτια πληροφοριών για το προφίλ και την τοποθεσία της εκάστοτε συσκευής.

Η αρχική έκθεση της TrendAI, η οποία δημοσιεύθηκε στα μέσα Οκτωβρίου, επέλεξε να μην κατονομάσει ευθέως την ισραηλινή εταιρεία, αποδίδοντας την κακόβουλη δραστηριότητα σε μια αδιευκρίνιστη οντότητα με την κωδική ονομασία "Shadow-Earth-79". Τα ευρήματα, ωστόσο, ήταν αποκαλυπτικά για την κλίμακα της επιχείρησης, καθώς η συγκεκριμένη οντότητα είχε αναδειχθεί στον κορυφαίο πλειοδότη για την αγορά διαφημιστικού χώρου που απευθυνόταν αποκλειστικά σε χρήστες του Starlink σε περισσότερες από 100 χώρες παγκοσμίως. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι η δραστηριότητα ήταν εντονότερη σε περιοχές όπου η πρόσβαση στο δορυφορικό δίκτυο της SpaceX υπόκειται σε αυστηρούς κρατικούς περιορισμούς ή απαγορεύεται πλήρως,αναδεικνύοντας μια σαφή πρόθεση παρακολούθησης στόχων υψηλού ενδιαφέροντος.

Τα δεδομένα προσφορών υποδείκνυαν ένα εξαιρετικά ύποπτο μοτίβο συμπεριφοράς που απείχε παρασάγγας από τις συνήθεις εμπορικές πρακτικές των νόμιμων διαφημιστικών εταιρειών. Το "Shadow-Earth-79" καταγράφηκε ως ο νούμερο ένα αγοραστής διαφημίσεων σε χώρες όπως η Συρία,η Λιβύη, η Υεμένη και το Νότιο Σουδάν, ενώ βρέθηκε στη δεύτερη θέση των πλειοδοτών στο Αφγανιστάν, περιοχές όπου η πραγματική ζήτηση για προβολή νόμιμων εμπορικών προϊόντων της Δύσης είναι ουσιαστικά μηδαμινή. Παράλληλα, η ίδια οντότητα κέρδιζε ένα συντριπτικά μεγάλο και μη ρεαλιστικό μερίδιο προσφορών σε κράτη όπως η Ουγγαρία, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, το Αζερμπαϊτζάν και η Βενεζουέλα, ενισχύοντας την πεποίθηση των αναλυτών ότι η υποδομή λειτουργούσε αμιγώς ως εργαλείο στόχευσης και παρακολούθησης, παρά ως εμπορικός μηχανισμός.

Την ίδια ακριβώς ημέρα που είδε το φως της δημοσιότητας η έκθεση της TrendAI, το καναδικό εργαστήριο Citizen Lab σε συνεργασία με την εταιρεία τεχνολογίας διαφημίσεων της Νέας Υόρκης Confiant προχώρησαν στην άρση της ανωνυμίας, υποδεικνύοντας δημόσια την Discover-Tech ως τον πραγματικό διαχειριστή αυτού του εκτεταμένου δικτύου. Σύμφωνα με τις αναλύσεις των δύο οργανισμών, η καταχρηστική εκμετάλλευση της διαδικασίας δημοπράτησης επέτρεπε τη σταδιακή συλλογή διαρρεόντων δεδομένων, τα οποία στη συνέχεια συγκεντρώνονταν, ταξινομούνταν και διασταυρώνονταν με άλλες πηγές πληροφοριών. Αυτή η μεθοδική συρραφή ψηφιακών ιχνών οδηγούσε στην άρση της ανωνυμίας των χρηστών, επιτρέποντας την παρακολούθηση της διαδικτυακής τους συμπεριφοράς και ανοίγοντας ενδεχομένως τον δρόμο για μελλοντικές επιθέσεις με εξειδικευμένο λογισμικό παρακολούθησης.

Οι προεκτάσεις αυτού του μηχανισμού είναι εξαιρετικά σοβαρές για την ασφάλεια ευαίσθητων υποδομών, καθώς εντοπίστηκε προβολή αυτών των μολυσμένων από άποψη απορρήτου διαφημίσεων στο εσωτερικό δεκάδων κυβερνητικών υπηρεσιών, μεγάλων δημοσιογραφικών οργανισμών και πολυεθνικών εταιρειών τεχνολογίας. Η αντίδραση της αγοράς ήταν άμεση, με τεχνολογικούς κολοσσούς όπως η Google και η Comcast να προχωρούν στην άμεση εκδίωξη της Discover-Tech από τα διαφημιστικά τους δίκτυα μόλις ενημερώθηκαν για τα αποτελέσματα των ερευνών. Τουλάχιστον μια μεγάλη αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας και ένας διεθνής οργανισμός έχουν ήδη εκκινήσει εσωτερικές διαδικασίες ελέγχου για να διαπιστώσουν εάν το προσωπικό τους είχε αποτελέσει στόχο αυτής της εκστρατείας συλλογής πληροφοριών.

Η ανάγκη δημιουργίας αποτελεσματικών μεθόδων εντοπισμού των τερματικών του Starlink έχει εξελιχθεί σε μια εξαιρετικά επικερδή δραστηριότητα για τις εταιρείες πληροφοριών, καθώς οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο προσπαθούν απεγνωσμένα να ελέγξουν την ανεξέλεγκτη εξάπλωση των δορυφορικών επικοινωνιών. Τα συγκεκριμένα συστήματα επιτρέπουν στους χρήστες να παρακάμπτουν τα τοπικά τηλεπικοινωνιακά δίκτυα που ελέγχονται από τα κράτη, προσφέροντας μια πολύτιμη δίοδο επικοινωνίας σε εχθρικά περιβάλλοντα και διευκολύνοντας τον συντονισμό κινήσεων σε πεδία μαχών, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα την κρίσιμη σημασία του δικτύου στην Ουκρανία για τον χειρισμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης είχαν ήδη αποκαλύψει από τον περασμένο Μάιο ότι εγχώριες επιχειρήσεις τεχνολογίας προσέφεραν σε πελάτες τους προηγμένες λύσεις για τον εντοπισμό χρηστών του Starlink, υπογραμμίζοντας τον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει η εκμετάλλευση των διαφημιστικών δεδομένων σε αυτό το νέο ψηφιακό πεδίο μάχης.

Η εφαρμογή αυτών των πρακτικών έχει άμεσο αντίκτυπο και στην ελληνική πραγματικότητα, όπου η υπηρεσία της SpaceX γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη τόσο σε απομακρυσμένες νησιωτικές και ορεινές περιοχές όσο και στον κρίσιμο τομέα της εμπορικής ναυτιλίας. Η αξιοποίηση των συστημάτων Starlink Maritime από τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες εξασφαλίζει αδιάλειπτη επικοινωνία στους ωκεανούς, ωστόσο, η πιθανότητα έκθεσης των πληρωμάτων και των εταιρικών δεδομένων σε μηχανισμούς παρακολούθησης μέσω RTB διαφημίσεων αναδεικνύει μια νέα διάσταση εταιρικού και γεωπολιτικού κινδύνου.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας με υψηλές απαιτήσεις απορρήτου καλούνται πλέον να συνειδητοποιήσουν ότι η απλή χρήση μιας δορυφορικής σύνδεσης δεν εγγυάται την απόλυτη ανωνυμία, εφόσον η περιήγηση στον παγκόσμιο ιστό αφήνει ίχνη προσβάσιμα στον υψηλότερο πλειοδότη.