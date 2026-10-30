Ιστορικό χακάρισμα με υποκλοπλη $6,3 δισ. στην Binance: Πώς παραβιάστηκαν τα συστήματα ασφαλείας

Σύνοψη

Η πλατφόρμα ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων Binance έπεσε θύμα της μεγαλύτερης κυβερνοεπίθεσης στην ιστορία της, με τους χάκερς να αποσπούν 6,3 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε είκοσι λεπτά.

Ο συνδιευθύνων σύμβουλος Richard Teng διαβεβαίωσε ότι τα κεφάλαια των πελατών είναι απολύτως ασφαλή, καθώς η εταιρεία έχει δεσμεύσει 6,34 δισεκατομμύρια δολάρια για την κάλυψη των ζημιών.

Η επίθεση ξεκίνησε από τον παραβιασμένο φορητό υπολογιστή ενός μηχανικού, επιτρέποντας στους επιτιθέμενους να αξιοποιήσουν το πρωτόκολλο EIP-7702 και να παρακάμψουν τους εσωτερικούς ελέγχους.

Εταιρείες κυβερνοασφάλειας αποδίδουν το χτύπημα στην ομάδα TraderTraitor που συνδέεται με τη Βόρεια Κορέα, ενώ ήδη έχουν παγώσει περιουσιακά στοιχεία αξίας τριών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η παγκόσμια αγορά των κρυπτονομισμάτων βιώνει έναν άνευ προηγουμένου κλυδωνισμό ύστερα από την επιβεβαίωση της μεγαλύτερης κυβερνοεπίθεσης στην ιστορία των ψηφιακών νομισμάτων, η οποία στόχευσε τα εσωτερικά συστήματα της Binance.

Οι hackers κατόρθωσαν να αποσπάσουν ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία συνολικής αξίας 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσα σε μόλις 20 λεπτά, εκμεταλλευόμενοι προηγμένες μεθόδους απόκρυψης ψηφιακών ιχνών και εξειδικευμένα πρωτόκολλα πολλαπλών υπογραφών που διέσπασαν τον πυρήνα της αρχιτεκτονικής ασφαλείας του ανταλλακτηρίου. Αντί να δημιουργηθεί πανικός στους κόλπους των εκατομμυρίων επενδυτών ανά την υφήλιο, η άμεση αντίδραση της ηγεσίας της Binance επιχείρησε να κατευνάσει τις ανησυχίες υπογραμμίζοντας ότι οι λογαριασμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών παραμένουν στο ακέραιο προστατευμένα.

Η επίσημη τοποθέτηση του co-CEO της εταιρείας, Richard Teng, μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, ξεκαθάρισε την πρόθεση του ανταλλακτηρίου να αναλάβει εξ ολοκλήρου το κόστος της αποκατάστασης των κλεμμένων πόρων. Η Binance διαθέτει ήδη δεσμευμένα κεφάλαια ύψους 6,34 δισεκατομμυρίων δολαρίων προερχόμενα τόσο από εταιρικούς λογαριασμούς όσο και από το ειδικό ταμείο διασφάλισης περιουσιακών στοιχείων των χρηστών (SAFU), εξασφαλίζοντας πως καμία ατομική απώλεια δεν πρόκειται να μετακυλιστεί στους τελικούς καταναλωτές.

Παρά την κολοσσιαία ζημιά στα «θερμά πορτοφόλια» της πλατφόρμας, τα «ψυχρά πορτοφόλια» όπου φυλάσσεται ο κύριος όγκος των κρυπτονομισμάτων, εντελώς αποσυνδεδεμένα από το διαδίκτυο, έμειναν ανεπηρέαστα διατηρώντας την ακεραιότητα τους απέναντι στην πολύπλοκη ψηφιακή παραβίαση. Η διοίκηση της πλατφόρμας έχει ήδη δρομολογήσει την πλήρη αναδόμηση της υπηρεσίας αναλήψεων και ανακοίνωσε τη διενέργεια ενός συνολικού ελέγχου ασφαλείας σε ολόκληρη την εταιρική της υποδομή.

Πώς πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη κλοπή στην ιστορία των κρυπτονομισμάτων

Η επίθεση στην Binance πραγματοποιήθηκε μέσω της στοχευμένης παραβίασης ενός φορητού υπολογιστή μηχανικού της εταιρείας, η οποία επέτρεψε στους χάκερς να αποκτήσουν πρόσβαση σε έναν κρίσιμο κόμβο υπηρεσιών. Αξιοποιώντας το πρωτόκολλο EIP-7702, οι δράστες απέκτησαν έγκριση εκτέλεσης συναλλαγών μέσα στο δίκτυο παρακάμπτοντας τους εσωτερικούς ελέγχους, ενώ αμέσως μετά ενεργοποίησαν έναν ειδικό μηχανισμό αυτοκαταστροφής για να διαγράψουν πλήρως τα ψηφιακά τους ίχνη.

Οι ερευνητές κυβερνοασφάλειας που έχουν αναλάβει τη λεπτομερή ανάλυση του συμβάντος, αναφέρουν πως οι χάκερς δεν περιορίστηκαν στην απλή κατάχρηση των δικαιωμάτων πρόσβασης ενός μόνο υπαλλήλου, αλλά ενορχήστρωσαν μια βαθιά και πολυεπίπεδη διείσδυση σε πολλαπλά σημεία της τεχνικής υποδομής, κάτι που ο ίδιος ο Richard Teng περιέγραψε ως μια εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία η οποία δεν βασίστηκε σε μια μοναδική ενέργεια της μορφής «ενός κλικ». Το πρωτόκολλο EIP-7702 που χρησιμοποιήθηκε από τους εισβολείς, επιτρέπει την προσωρινή μεταβίβαση δικαιωμάτων έξυπνων συμβολαίων σε εξωτερικούς λογαριασμούς, προσφέροντας έτσι στους επιτιθέμενους τη μοναδική δυνατότητα να εκτελέσουν μαζικές αναλήψεις δίχως να ενεργοποιήσουν τους αυστηρούς αυτοματοποιημένους συναγερμούς ασφαλείας που διαθέτει η Binance. Η χρήση ενός κακόβουλου μηχανισμού που καταστρέφει αυτόματα τα εργαλεία της επίθεσης και τα αρχεία καταγραφής δυσχεραίνει δραματικά το ερευνητικό έργο, επιβεβαιώνοντας τον υψηλό βαθμό τεχνικής κατάρτισης των δραστών και την ικανότητά τους να κινούνται αόρατα.

Η εταιρεία πληροφοριών blockchain TRM Labs, μέσα από αναλύσεις των δεδομένων στο δίκτυο, ανέφερε με υψηλό βαθμό βεβαιότητας πως πίσω από την επίθεση βρίσκεται η οργάνωση TraderTraitor, ένας επίλεκτος βραχίονας κυβερνοπολέμου που συνδέεται άμεσα με το κράτος της Βόρειας Κορέας. Η μεθοδολογία της ταυτόχρονης μεταφοράς εκατομμυρίων νομισμάτων σε δέκα διαφορετικά blockchains μέσα σε χρονικό διάστημα μόλις είκοσι λεπτών επιβεβαιώνει την επιθετική τακτική της διασποράς που εφαρμόζουν συστηματικά αυτές οι κρατικά υποστηριζόμενες ομάδες, προκειμένου να καταστήσουν την ιχνηλάτηση των κλεμμένων περιουσιακών στοιχείων πρακτικά αδύνατη από τις αρχές επιβολής του νόμου. Παρόλα αυτά, η άμεση και συντονισμένη κινητοποίηση των συνεργαζόμενων εταιρειών οδήγησε στο πάγωμα κεφαλαίων αξίας περίπου τριών δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τις εταιρείες-εκδότες σταθερών νομισμάτων όπως η Tether και η Circle, καθώς και την Ripple, να προχωρούν άμεσα στο μπλοκάρισμα των σχετικών λογαριασμών στα δικά τους συστήματα.

Παρά την απώλεια των 6,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τα κεντρικά ταμεία της Binance, οι επενδυτές δεν διατρέχουν τον παραμικρό κίνδυνο να απωλέσουν τις καταθέσεις τους. Η διοίκηση της εταιρείας προχώρησε στη δέσμευση εταιρικών πόρων ύψους 6,34 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να αντισταθμίσει πλήρως τη χασούρα, ενώ οι λειτουργίες αναλήψεων και καταθέσεων αναμένεται να αποκατασταθούν σταδιακά τις επόμενες ημέρες κατόπιν ενδελεχών ελέγχων σε κάθε στοιχείο του δικτύου.

Στο άκουσμα της δυσάρεστης είδησης, πολλοί επενδυτές βρέθηκαν αντιμέτωποι με το φάσμα της απόλυτης αβεβαιότητας, παρακολουθώντας παράλληλα την τιμή του Bitcoin να καταγράφει στιγμιαία πτώση φτάνοντας σε χαμηλό έξι εβδομάδων κάτω από τα 77.000 δολάρια, και τη μετοχή της ανταγωνιστικής Coinbase να υποχωρεί κατά 4,8%. Ωστόσο, η αρχιτεκτονική του οικοσυστήματος της Binance φαίνεται πως λειτούργησε ως στιβαρό δίχτυ ασφαλείας απέναντι στην ολική καταστροφή που βίωσε η βιομηχανία σε παλαιότερα περιστατικά όπως αυτό του Mt Gox. Το άμεσο πάγωμα των συναλλαγών αποτέλεσε ένα αναγκαίο προσωρινό μέτρο προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι σε ολόκληρη την υποδομή, διασφαλίζοντας πως κανένα ίχνος του κακόβουλου λογισμικού δεν έχει παραμείνει ενεργό στα υποσυστήματα.

Η ρητή δέσμευση του Richard Teng να δημοσιεύσει μια πλήρη τεχνική ανάλυση, καθώς και μια επικαιροποιημένη απόδειξη αποθεματικών (Proof of Reserves) όταν ολοκληρωθούν οι έρευνες, αποτελεί μια κρίσιμη κίνηση διαφάνειας που στοχεύει αποκλειστικά στην αποκατάσταση της κλονισμένης εμπιστοσύνης του παγκόσμιου επενδυτικού κοινού. Για τον μέσο επενδυτή, η εξέλιξη αυτή υπογραμμίζει την αναγκαιότητα να κατανοήσει πλήρως τους μηχανισμούς λειτουργίας των κεντρικοποιημένων ανταλλακτηρίων, αναγνωρίζοντας έμπρακτα πως η ευκολία των καθημερινών συναλλαγών συνοδεύεται πάντοτε από τον εγγενή κίνδυνο έκθεσης σε απρόβλεπτα συστημικά ρίσκα.