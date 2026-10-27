Παρακολουθεί η Ρωσία τα υποθαλάσσια καλώδια τηλεπικοινωνιών της Ευρώπης;

Σύνοψη

Καταγράφηκαν περισσότερα από πεντακόσια περιστατικά ύποπτης δραστηριότητας ρωσικών εμπορικών και αλιευτικών σκαφών ακριβώς πάνω από νευραλγικά υποθαλάσσια καλώδια.

Τα υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών συνδέουν την Ευρώπη με τις ΗΠΑ και υποστηρίζουν οικονομικές δραστηριότητες δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως, αποτελώντας τον κορμό του διαδικτύου.

Τα πλοία φέρονται να λειτουργούν ως «εμπορικοί αντιπρόσωποι» συλλογής πληροφοριών, εδραιώνοντας ένα ναυτικό δόγμα που εγκρίθηκε από τη ρωσική ηγεσία το 2022.

Αναλυτές και στρατιωτικοί εκτιμούν πως τα αμπάρια των αλιευτικών μπορούν εύκολα να κρύψουν τηλεκατευθυνόμενα υποβρύχια (ROV), τα οποία έχουν τη δυνατότητα να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια τον βυθό.

Η βρετανική κυβέρνηση προωθεί άμεσα την αναβάθμιση του νομικού πλαισίου του 1885, εισάγοντας ποινές φυλάκισης έως δεκατέσσερα έτη για δολιοφθορά στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Ο αόρατος κορμός του παγκόσμιου διαδικτύου, ο οποίος αποτελείται από χιλιάδες χιλιόμετρα υποθαλάσσιων καλωδίων οπτικών ινών, βρίσκεται αντιμέτωπος με μια συστηματική απειλή, καθώς εκτενείς αναφορές επιβεβαιώνουν τη χρήση ρωσικών πολιτικών σκαφών για την υποκλοπή δεδομένων και τη χαρτογράφηση των φυσικών υποδομών.

Οι πληροφορίες που προέκυψαν από πρόσφατη έρευνα της βρετανικής Telegraph αναδεικνύουν ένα εξαιρετικά οργανωμένο σχέδιο επιτήρησης στα ύδατα γύρω από το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο εστιάζει στις νευραλγικές συνδέσεις που ενώνουν την Ευρώπη με τις ΗΠΑ. Περισσότερα από πεντακόσια ξεχωριστά περιστατικά ύποπτης κινητικότητας έχουν καταγραφεί τα τελευταία χρόνια, υποδεικνύοντας τη στρατηγική επιλογή της Μόσχας να χρησιμοποιεί αλιευτικά πλοία ως εμπορικούς αντιπροσώπους για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων τεχνολογικής κατασκοπείας στον ωκεάνιο πυθμένα.

Η μετατροπή φαινομενικά αθώων αλιευτικών σε πλατφόρμες συλλογής πληροφοριών βασίζεται σε ένα ναυτικό δόγμα που εγκρίθηκε από τον Ρώσο πρόεδρο το 2022, επιτρέποντας την πλήρη κινητοποίηση των μη στρατιωτικών σκαφών για τους σκοπούς της εθνικής ασφάλειας της Ρωσίας. Ο υπουργός τηλεπικοινωνιών της Μεγάλης Βρετανίας, Ian Murray, επιβεβαίωσε την αυξανόμενη τάση αξιοποίησης τέτοιων σκαφών, τονίζοντας τη δυσκολία ελέγχου τους, καθώς το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας περιορίζει αυστηρά τις δυνατότητες παρέμβασης σε εμπορικά πλοία που πλέουν σε διεθνή ύδατα. Τα εμπλεκόμενα πλοία διατηρούν την κάλυψη της νόμιμης εμπορικής δραστηριότητας, αποφεύγοντας τον εντοπισμό από τα παραδοσιακά στρατιωτικά ραντάρ ως εχθρικές οντότητες, ενώ ταυτόχρονα έχουν τη δυνατότητα να διεξάγουν υψηλής τεχνολογίας επιχειρήσεις κάτω από την επιφάνεια του νερού.

Η τεχνολογική διάσταση αυτών των αποστολών αποκαλύπτει το βάθος της προετοιμασίας, αφού η χαρτογράφηση των υποθαλάσσιων καλωδίων δεν απαιτεί απλώς την παρουσία ενός πλοίου στην περιοχή, αλλά την αξιοποίηση εξειδικευμένου εξοπλισμού που κανονικά απουσιάζει από τα παραδοσιακά αλιευτικά. Ναυτικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν πως οι μεγάλοι αποθηκευτικοί χώροι των πλοίων αυτών μπορούν εύκολα να φιλοξενήσουν τηλεκατευθυνόμενα υποβρύχια οχήματα (Remotely Operated Vehicles - ROV) ή μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (Uncrewed Surface Vehicles - USV), τα οποία έχουν την ικανότητα να καταδυθούν σε μεγάλα βάθη και να καταγράψουν με απόλυτη ακρίβεια τις συντεταγμένες των οπτικών ινών. Οι έρευνες έδειξαν πως ένα από τα δεκαεπτά ταυτοποιημένα πλοία παρέμεινε για εκατόν δεκατρείς ώρες ακριβώς πάνω από εννέα διαφορετικά καλώδια, ενώ ένα άλλο κινούνταν με ταχύτητα μικρότερη των δύο κόμβων για σαράντα δύο λεπτά πάνω από το υπερατλαντικό καλώδιο Hibernia Express, κάνοντας πιθανότατα χρήση συστημάτων σόναρ για τη λεπτομερή αποτύπωση του μορφολογικού ανάγλυφου του βυθού.

Τα υποθαλάσσια καλώδια αποτελούν ένα θαύμα της σύγχρονης μηχανικής, ωστόσο η φυσική τους υπόσταση τα καθιστά εγγενώς ευάλωτα σε εξωτερικές παρεμβάσεις. Ένα τυπικό καλώδιο οπτικών ινών, σχεδιασμένο να μεταφέρει terabits δεδομένων ανά δευτερόλεπτο, κατασκευάζεται με πολλαπλά στρώματα προστασίας, τα οποία περιλαμβάνουν πολυαιθυλένιο, αλουμίνιο, χαλύβδινα σύρματα και χαλκό, καταλήγοντας στον πυρήνα όπου φιλοξενούνται οι εξαιρετικά λεπτές γυάλινες ίνες. Παρά την πολυεπίπεδη θωράκιση, στα μεγάλα ωκεάνια βάθη τα καλώδια συχνά αφήνονται να αναπαυθούν απευθείας στον πυθμένα χωρίς πρόσθετη δομική ενίσχυση, αναμένοντας την ασφάλεια που θεωρητικά προσφέρει το σκοτάδι και η τεράστια πίεση του νερού. Αυτό ακριβώς το κατασκευαστικό χαρακτηριστικό εκμεταλλεύονται τα σύγχρονα συστήματα χαρτογράφησης,αναζητώντας τις περιοχές όπου η απομόνωση του περιβάλλοντος δεν αρκεί πλέον για να κρύψει τις τηλεπικοινωνιακές αρτηρίες από τα εξελιγμένα ηχοβολιστικά μηχανήματα των αναγνωριστικών σκαφών.

Οι οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις μιας ενδεχόμενης δολιοφθοράς σε αυτές τις υποδομές είναι ανυπολόγιστες, αν αναλογιστεί κανείς πως η συντριπτική πλειονότητα των παγκόσμιων ψηφιακών επικοινωνιών, συμπεριλαμβανομένων των διατραπεζικών συναλλαγών, των μεταφορών δεδομένων μέσω κινητών δικτύων και της πρόσβασης σε υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους, βασίζεται εξ ολοκλήρου σε αυτά τα φυσικά δίκτυα. Στη Μεγάλη Βρετανία, η οικονομική δραστηριότητα που εξαρτάται άμεσα από την εύρυθμη λειτουργία των υποθαλάσσιων καλωδίων υπολογίζεται σε 65 δισεκατομμύρια λίρες ετησίως. Η ενδεχόμενη διακοπή λειτουργίας τους θα προκαλούσε ανυπολόγιστη οικονομική ζημιά, γεγονός που οδήγησε τη βρετανική κυβέρνηση στην απόφαση να καταθέσει προτάσεις για την αντικατάσταση του παρωχημένου νόμου περί υποθαλάσσιου τηλέγραφου του 1885, θεσπίζοντας πλέον ποινές φυλάκισης έως δεκατέσσερα έτη και απεριόριστα χρηματικά πρόστιμα για όσους αποδειχθεί πως επιδίδονται σε εσκεμμένη καταστροφή των τηλεπικοινωνιακών δικτύων.

Πολλοί αναλυτές τείνουν να προβάλλουν τα δορυφορικά δίκτυα χαμηλής τροχιάς, όπως τα συστήματα επικοινωνιών που προσφέρουν σύγχρονες εμπορικές εταιρείες αεροδιαστημικής, ως λειτουργικές εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση μαζικής βλάβης του υποθαλάσσιου δικτύου. Η πραγματικότητα διαψεύδει αυτή την αισιόδοξη προσέγγιση, δεδομένου ότι το σύνολο των δορυφόρων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε τροχιά γύρω από τη Γη δεν διαθέτει ούτε το ένα τοις εκατό της χωρητικότητας που απαιτείται για να απορροφήσει τον όγκο δεδομένων ο οποίος διακινείται μέσα από τα βασικά ευρωατλαντικά καλώδια. Οι χρονοκαθυστερήσεις και οι τεχνικοί περιορισμοί στο διαθέσιμο εύρος ζώνης καθιστούν αδύνατη τη συντήρηση κρίσιμων λειτουργιών όπως το αλγοριθμικό χρηματιστηριακό εμπόριο υψηλής συχνότητας ή ο άμεσος συγχρονισμός των μεγάλων ευρωπαϊκών κέντρων δεδομένων, επιβεβαιώνοντας πως ο έλεγχος του φυσικού βυθού παραμένει το απόλυτο κλειδί της παγκόσμιας ψηφιακής κυριαρχίας.

Η ιστορία της υποκλοπής ή της καταστροφής καλωδίων επικοινωνίας εντοπίζεται πολλές δεκαετίες πίσω στον χρόνο, με τις υπηρεσίες πληροφοριών να κατανοούν πολύ νωρίς την τεράστια αξία της άμεσης πρόσβασης στις ακατέργαστες ροές δεδομένων. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι στρατιωτικές δυνάμεις είχαν καταφέρει να εγκαταστήσουν συσκευές υποκλοπής σε ξένα καλώδια βαθιά στον ωκεανό, αποδεικνύοντας ότι η τεχνολογική πρόκληση των ακραίων βαθών μπορούσε να ξεπεραστεί μέσω της εξειδικευμένης μηχανικής. Σήμερα, η κατάσταση έχει περιπλακεί αφάνταστα, καθώς η πρόσβαση σε προηγμένο ρομποτικό εξοπλισμό κατάδυσης δεν αποτελεί πια αποκλειστικό προνόμιο των κρατικών στρατιωτικών μηχανισμών, αλλά μια τεχνολογία ευρέως διαθέσιμη στο εμπόριο, η οποία ενσωματώνεται πανεύκολα σε φαινομενικά ειρηνικά σκάφη, θολώνοντας επικίνδυνα τα όρια μεταξύ πολιτικής χρήσης και στοχευμένης στρατιωτικής ενέργειας.