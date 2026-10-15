Διέρρευσαν δεδομένα 8,8 εκατ. πολιτών στη Δανία - Ο κωδικός ασφαλείας ήταν το... 123456

Σύνοψη

Τεράστια διαρροή δεδομένων: Το εθνικό μητρώο πληθυσμού της Δανίας (CPR) παραβιάστηκε, με αποτέλεσμα την έκθεση προσωπικών δεδομένων για περίπου 8,8 εκατομμύρια πολίτες, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων αριθμών ταυτοποίησης.

Το εθνικό μητρώο πληθυσμού της Δανίας (CPR) παραβιάστηκε, με αποτέλεσμα την έκθεση προσωπικών δεδομένων για περίπου 8,8 εκατομμύρια πολίτες, συμπεριλαμβανομένων κρίσιμων αριθμών ταυτοποίησης. Πρωτοφανής αμέλεια: Η πρόσβαση στα κυβερνητικά συστήματα επιτεύχθηκε μέσω του κωδικού «123456» που ανήκε σε πρώην υπάλληλο μιας συνεργαζόμενης τρίτης εταιρείας με νόμιμη πρόσβαση.

Η πρόσβαση στα κυβερνητικά συστήματα επιτεύχθηκε μέσω του κωδικού «123456» που ανήκε σε πρώην υπάλληλο μιας συνεργαζόμενης τρίτης εταιρείας με νόμιμη πρόσβαση. Απουσία δικλείδων ασφαλείας: Ο επιτιθέμενος κατάφερε να εκτελέσει 14 εκατομμύρια αυτοματοποιημένες αναζητήσεις μέσα σε διάστημα δέκα ημερών χωρίς να ενεργοποιηθεί εγκαίρως κάποιος συναγερμός ασφαλείας.

Ο επιτιθέμενος κατάφερε να εκτελέσει 14 εκατομμύρια αυτοματοποιημένες αναζητήσεις μέσα σε διάστημα δέκα ημερών χωρίς να ενεργοποιηθεί εγκαίρως κάποιος συναγερμός ασφαλείας. Supply chain αδυναμία: Το περιστατικό αναδεικνύει τους τεράστιους κινδύνους που κρύβει η παροχή API πρόσβασης σε ιδιωτικούς φορείς χωρίς την επιβολή αυστηρών πρωτοκόλλων ελέγχου, όπως ο έλεγχος πολλαπλών παραγόντων (MFA) και ο περιορισμός ρυθμού (rate limiting).

Η ψηφιακή ασφάλεια των κρατικών υποδομών τίθεται για άλλη μια φορά υπό σοβαρή αμφισβήτηση, καθώς ένα από τα πιο προηγμένα κράτη της Ευρώπης έπεσε θύμα μιας κυβερνοεπίθεσης που βασίστηκε στο πιο στοιχειώδες και προβλέψιμο σφάλμα προστασίας. Ενώ οι κυβερνήσεις επενδύουν τεράστια ποσά σε συστήματα κρυπτογράφησης και τεχνητής νοημοσύνης για την αποτροπή πολύπλοκων απειλών, η πραγματικότητα αποδεικνύει πως η ανθρώπινη αμέλεια παραμένει ο πιο αδύναμος κρίκος.

Η είδηση της υποκλοπής των δεδομένων 8,8 εκατομμυρίων πολιτών της Δανίας προκαλεί έντονο προβληματισμό στις αρμόδιες αρχές κυβερνοασφάλειας, αναδεικνύοντας τις κρίσιμες ελλείψεις στη διαχείριση της πρόσβασης τρίτων στους κρατικούς διακομιστές. Το γεγονός ότι η ενέργεια αυτή στηρίχθηκε αποκλειστικά στη χρήση του κωδικού «123456» αναδεικνύει μια δομική παθογένεια που υπερβαίνει τα σύνορα της σκανδιναβικής χώρας και αποτελεί μάθημα για κάθε ψηφιοποιημένο κράτος.

Πώς διέρρευσαν τα δεδομένα 8,8 εκατομμυρίων πολιτών της Δανίας

Το εθνικό μητρώο πληθυσμού της Δανίας (CPR) υπέστη παραβίαση τον Σεπτέμβριο του 2026, εκθέτοντας δεδομένα 8,8 εκατομμυρίων ατόμων. Η πρόσβαση επιτεύχθηκε μέσω της εταιρείας Pays ApS, όταν χάκερ χρησιμοποίησε τον κωδικό «123456» ενός πρώην υπαλλήλου για να εκτελέσει 14 εκατομμύρια αυτοματοποιημένα αιτήματα άντλησης ευαίσθητων πληροφοριών, χωρίς να συναντήσει εμπόδια.

Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά της παραβίασης συνοψίζονται στα εξής στοιχεία:

Μέθοδος παραβίασης: Επίθεση στην αλυσίδα εφοδιασμού (Supply chain attack) μέσω νόμιμου API της εταιρείας Pays ApS.

Επίθεση στην αλυσίδα εφοδιασμού (Supply chain attack) μέσω νόμιμου API της εταιρείας Pays ApS. Εκτεθειμένα δεδομένα: Ονόματα, διευθύνσεις, ημερομηνίες γέννησης και οι μοναδικοί 10ψήφιοι αριθμοί CPR, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τις υγειονομικές, τραπεζικές και φορολογικές υπηρεσίες.

Ονόματα, διευθύνσεις, ημερομηνίες γέννησης και οι μοναδικοί 10ψήφιοι αριθμοί CPR, οι οποίοι συνδέονται άμεσα με τις υγειονομικές, τραπεζικές και φορολογικές υπηρεσίες. Όγκος δεδομένων: Υποκλάπηκαν στοιχεία για 8,8 εκατομμύρια πολίτες από μια βάση που περιλαμβάνει συνολικά 11 εκατομμύρια εγγραφές (συμπεριλαμβανομένων αποβιωσάντων και κατοίκων εξωτερικού).

Υποκλάπηκαν στοιχεία για 8,8 εκατομμύρια πολίτες από μια βάση που περιλαμβάνει συνολικά 11 εκατομμύρια εγγραφές (συμπεριλαμβανομένων αποβιωσάντων και κατοίκων εξωτερικού). Σημείο ευπάθειας: Λογαριασμός πρώην υπαλλήλου χωρίς έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων (2FA) και απουσία μηχανισμών περιορισμού ρυθμού (rate limits) στις κλήσεις της βάσης δεδομένων.

Η ανατομία αυτής της παραβίασης καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο οι ιδιωτικές εταιρείες που διαθέτουν εξουσιοδότηση για πρόσβαση σε κρατικά μητρώα μπορούν να μετατραπούν σε δούρειο ίππο. Το δανικό μητρώο CPR επιτρέπει σε επιχειρήσεις με έννομο συμφέρον να αναζητούν πληροφορίες για συγκεκριμένες ομάδες προσώπων, ωστόσο η υλοποίηση αυτής της λειτουργίας φαίνεται πως στερούνταν βασικών ασφαλιστικών δικλείδων.

Ο δράστης, μιλώντας μέσω κρυπτογραφημένης συνομιλίας στην τοπική εφημερίδα Politiken, ανέφερε χαρακτηριστικά πως σοκαρίστηκε από την ανύπαρκτη ασφάλεια, παρομοιάζοντας την κατάσταση με την εγκατάλειψη μιας βαλίτσας γεμάτης ραδιενεργό πλουτώνιο σε έναν πολυσύχναστο σιδηροδρομικό σταθμό. Σύμφωνα με την αφήγησή του, μόλις εισήλθε στο σύστημα με τον αδύναμο κωδικό, δημιούργησε δύο απλά scripts τα οποία άρχισαν να αντλούν αδιάκοπα δεδομένα προς έναν εξωτερικό διακομιστή τρίτου μέρους, μια διαδικασία που διήρκεσε δέκα ημέρες μέχρι να γίνει αντιληπτή από έναν κρατικό υπάλληλο εξαιτίας του ασυνήθιστα υψηλού όγκου καταγραφών (logs).

Η αξία των δεδομένων και η έννοια της αλυσίδας εφοδιασμού

Ο μοναδικός αριθμός CPR (Central Register of Persons) αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ψηφιακής ταυτότητας στη Δανία, λειτουργώντας με τρόπο αντίστοιχο με τον δικό μας ΑΜΚΑ και ΑΦΜ ταυτόχρονα. Κάθε πολίτης βασίζεται σε αυτόν τον αριθμό για να αλληλεπιδράσει με το σύστημα υγείας, να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό, να πληρώσει φόρους ή να νοικιάσει ένα διαμέρισμα. Η έκθεση αυτών των πληροφοριών προσφέρει στους κυβερνοεγκληματίες τα τέλεια δομικά στοιχεία για τη δημιουργία εξαιρετικά στοχευμένων επιθέσεων ηλεκτρονικού ψαρέματος (spear phishing), την πραγματοποίηση απάτης μέσω μεταφοράς χρημάτων (wire fraud) και την κλοπή ταυτότητας σε μαζική κλίμακα. Ακόμη και αν ο συγκεκριμένος επιτιθέμενος δηλώνει ότι δεν σκοπεύει να πουλήσει ή να διαρρεύσει τα στοιχεία, η ίδια η ύπαρξη του κενού ασφαλείας υποδηλώνει ότι άλλοι, ίσως λιγότερο «ηθικοί» δρώντες, μπορεί να είχαν εκμεταλλευτεί την ίδια ευπάθεια στο παρελθόν χωρίς να γίνουν ποτέ αντιληπτοί.

Το φαινόμενο των επιθέσεων μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού (supply chain attacks) αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για την αρχιτεκτονική του Zero Trust. Οι κρατικοί οργανισμοί μπορούν να θωρακίσουν πλήρως την περίμετρό τους, εγκαθιστώντας προηγμένα τείχη προστασίας και αναπτύσσοντας λύσεις Endpoint Detection and Response (EDR) εκατομμυρίων ευρώ, όμως αν προσφέρουν απεριόριστη και ανεξέλεγκτη πρόσβαση μέσω API σε μια μικρή ιδιωτική επιχείρηση, ολόκληρο το σύστημα καταρρέει. Η εταιρεία Pays ApS, η οποία αποτέλεσε τον αγωγό της επίθεσης, διατηρούσε έναν ενεργό λογαριασμό ενός ατόμου που δεν εργαζόταν πλέον εκεί, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή σε όποιον μπορούσε να μαντέψει μια σειρά έξι ψηφίων, υπογραμμίζοντας την απόλυτη αποτυχία των διαδικασιών ελέγχου ταυτότητας και διαχείρισης κύκλου ζωής χρηστών (IAM).