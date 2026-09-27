Donald Trump εναντίον ΕΕ για το πρόστιμο €120 εκατ. κατά του Elon Musk

Σύνοψη

Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης κατέθεσε επίσημο αίτημα για να συμμετάσχει στην έφεση του Elon Musk ενάντια στο πρόστιμο των 120 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πλατφόρμα X.

Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι Βρυξέλλες έχουν υπερβεί τη δικαιοδοσία τους, υπολογίζοντας το ύψος του προστίμου με βάση τα συνδυασμένα έσοδα άλλων εταιρειών του Musk, όπως η xAI και η SpaceX.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε επιβάλει το πρόστιμο τον Δεκέμβριο του 2025 για παραβιάσεις του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA), εστιάζοντας στην παραπλανητική σχεδίαση του συστήματος επαλήθευσης και την έλλειψη διαφάνειας.

Η αμερικανική διοίκηση χαρακτηρίζει τα ευρωπαϊκά πρόστιμα ως μορφή υπερπόντιου εκβιασμού που στοχεύει άδικα τις αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας, εγείροντας σοβαρές ανησυχίες για το μέλλον των ψηφιακών υπηρεσιών στην Ευρώπη.

Η νομική και πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης γύρω από τον έλεγχο των μεγάλων εταιρειών τεχνολογίας λαμβάνει πλέον επίσημο και ιδιαίτερα έντονο χαρακτήρα, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να ταχθεί ανοιχτά στο πλευρό του Elon Musk.

Το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε την πρόθεση του να παρέμβει στις δικαστικές υποθέσεις κατά του X, επιδιώκοντας την ακύρωση του προστίμου ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ που επιβλήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η εξέλιξη αναδεικνύει το βαθύ ρήγμα ανάμεσα στην αμερικανική προσέγγιση για την ελεύθερη λειτουργία των ψηφιακών αγορών και την αυστηρή ρυθμιστική πολιτική που εφαρμόζουν οι Βρυξέλλες προκειμένου να προστατεύσουν τους Ευρωπαίους καταναλωτές.

Η αμερικανική πλευρά θεωρεί πως ο κανονισμός DSA εφαρμόζεται καταχρηστικά, στοχεύοντας αθέμιτα τις αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες και συνυπολογίζοντας αυθαίρετα τα παγκόσμια έσοδα ανεξάρτητων εταιρικών οντοτήτων, όπως η SpaceX, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί το ποσό της ποινής.

Το παρασκήνιο των ευρωπαϊκών κυρώσεων

Η νομική επιχειρηματολογία της Ουάσιγκτον εστιάζει κυρίως στον τρόπο με τον οποίο οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές ερμήνευσαν τα εταιρικά δεδομένα για να καταλήξουν στο τελικό ποσό της ποινής. Ο βοηθός γενικού εισαγγελέα των ΗΠΑ Brett Shumate δήλωσε πως οι ευρωπαϊκοί θεσμοί προσπαθούν αδικαιολόγητα να επεκτείνουν τη ρυθμιστική τους εξουσία σε αμερικανικές εταιρείες που δεν έχουν ουσιαστική δραστηριότητα εντός της ευρωπαϊκής δικαιοδοσίας. Το βασικό επιχείρημα του αμερικανικού κράτους εδράζεται στην άποψη ότι η Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) χρησιμοποιήθηκε με μεθοδολογία που ερεύνησε τον Elon Musk ως ιδιώτη, εμπλέκοντας άσχετες αμερικανικές επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται απλώς υπό την ιδιοκτησία του.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ανακοινώσει το επίμαχο πρόστιμο τον Δεκέμβριο του 2025, επισημαίνοντας σοβαρές παραβιάσεις όσον αφορά τη διαφάνεια των αλγορίθμων, την ανεπαρκή παροχή δεδομένων προς ανεξάρτητους ερευνητές και τον παραπλανητικό σχεδιασμό του συστήματος επαληθευμένων λογαριασμών (το γνωστό blue-tick). Πριν την εξαγορά του κοινωνικού δικτύου από τον Musk, το μπλε σήμα λειτουργούσε ως απόδειξη αυθεντικότητας της ταυτότητας των χρηστών. Η μετατροπή του σε αποκλειστικά πληρωμένη συνδρομητική υπηρεσία οδήγησε τις ευρωπαϊκές αρχές στο συμπέρασμα ότι οι καταναλωτές παραπλανούνται, θεωρώντας αξιόπιστες διάφορες πηγές που απλώς έχουν πληρώσει το αντίτιμο της συνδρομής.

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα πρόστιμα για τις ονομαζόμενες Πολύ Μεγάλες Επιγραμμικές Πλατφόρμες (VLOPs) μπορούν να υπολογιστούν με βάση τον παγκόσμιο κύκλο εργασιών του ευρύτερου εταιρικού ομίλου. Με γνώμονα αυτόν τον κανόνα, οι Βρυξέλλες αποφάσισαν να συνυπολογίσουν τα έσοδα από άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες του δισεκατομμυριούχου. Στο στόχαστρο μπήκε χαρακτηριστικά η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI, η οποία τον Μάρτιο του 2025 συγχωνεύτηκε αρχικά με την πλατφόρμα X και στη συνέχεια απορροφήθηκε από τη διαστημική εταιρεία SpaceX, λίγο πριν την είσοδο της τελευταίας στο χρηματιστήριο τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Η κίνηση αυτή των ευρωπαϊκών αρχών θεωρήθηκε από νομικούς κύκλους των ΗΠΑ ως πρωτοφανής προσπάθεια ελέγχου ολόκληρου του χαρτοφυλακίου του Musk.

Η πολιτική διάσταση της σύγκρουσης

Αντιδρώντας έντονα σε αυτή την πρακτική, η διοίκηση του Donald Trump κατηγορεί ανοιχτά την Ευρωπαϊκή Ένωση για εχθρότητα απέναντι στους αμερικανικούς κολοσσούς της καινοτομίας. Ανώτερα κυβερνητικά στελέχη, συμπεριλαμβανομένου του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ JD Vance, έχουν ασκήσει δριμεία κριτική στις αποφάσεις της Κομισιόν, χαρακτηρίζοντας τις οικονομικές κυρώσεις ως μια μορφή υπερπόντιου εκβιασμού. Ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρθηκε στα ευρωπαϊκά πρόστιμα ως επιβολή παράνομης φορολογίας, υπενθυμίζοντας παράλληλα τις προηγούμενες ανεπιτυχείς προσπάθειές του κατά την πρώτη του θητεία να αποτρέψει την επιβολή του τεράστιου φορολογικού προστίμου ύψους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ στην Apple από την ιρλανδική κυβέρνηση κατ' εντολή των ευρωπαϊκών θεσμών. Ο Elon Musk παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους χρηματοδότες του προέδρου Trump, προσφέροντας τεράστια οικονομική στήριξη στο ρεπουμπλικανικό κόμμα, γεγονός που καθιστά την κυβερνητική παρέμβαση πολιτικά απολύτως αναμενόμενη.

Το ρυθμιστικό πλαίσιο της Ευρώπης προκαλεί πλέον τεράστιες αναταράξεις στον τρόπο με τον οποίο οι αμερικανικές πλατφόρμες σχεδιάζουν τα προϊόντα τους. Η πλατφόρμα X βρίσκεται ταυτόχρονα υπό έρευνα για επιπλέον παραβιάσεις, κυρίως όσον αφορά την ενσωμάτωση του γλωσσικού μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης Grok και κατά πόσο η εταιρεία έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα για τον μετριασμό των κινδύνων παραπληροφόρησης για τους Ευρωπαίους πολίτες. Η αυστηρότητα της ευρωπαϊκής νομοθεσίας δημιουργεί ένα εξαιρετικά περίπλοκο περιβάλλον συμμόρφωσης, οδηγώντας ορισμένες εταιρείες στην απόφαση να καθυστερήσουν ή να αναστείλουν πλήρως την κυκλοφορία νέων τεχνολογικών υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Για τους χρήστες στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη, οι συνεχιζόμενες συγκρούσεις μεταξύ των τεχνολογικών κολοσσών και των ρυθμιστικών αρχών μεταφράζονται πρακτικά σε μια εμπειρία ψηφιακής πλοήγησης γεμάτη περιορισμούς. Πολλές προηγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης παραμένουν ανενεργές για τα ευρωπαϊκά προφίλ, προκειμένου οι αμερικανικές εταιρείες να αποφύγουν τον κίνδυνο νέων προστίμων. Παράλληλα, οι εγχώριοι δημιουργοί περιεχομένου και οι ελληνικές επιχειρήσεις που βασίζονται στην ψηφιακή διαφήμιση καλούνται να πλοηγηθούν σε ένα εξαιρετικά ασταθές περιβάλλον, όπου οι αλγόριθμοι αλλάζουν διαρκώς για να προσαρμοστούν στις επιταγές του DSA. Μια πιθανή νίκη των ΗΠΑ στο Γενικό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου θα μπορούσε να περιορίσει δραστικά τη ρυθμιστική δύναμη της Κομισιόν, αλλάζοντας ριζικά τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι νόμοι για τις ψηφιακές αγορές και την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε ολόκληρη την ήπειρο.