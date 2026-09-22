Meta Petal: Το πρώτο υπερωκεάνιο υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών ινών με χωρητικότητα 1 Petabit

Σύνοψη

Η Meta παρουσίασε το Petal, το πρώτο υπερωκεάνιο υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών ινών που θα υποστηρίζει χωρητικότητα 1 petabit ανά δευτερόλεπτο.

Το δίκτυο θα εκτείνεται σε απόσταση 7.000 χιλιομέτρων συνδέοντας τις ΗΠΑ με τη Γαλλία, βελτιώνοντας δραστικά την ευρωπαϊκή τηλεπικοινωνιακή ραχοκοκαλιά.

Αξιοποιεί για πρώτη φορά τεχνολογία οπτικών ινών πολλαπλών πυρήνων (multi-core) προκειμένου να διπλασιάσει τον όγκο δεδομένων χωρίς αντίστοιχη αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Το project αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το 2029, μέσα από την κοινοπραξία της Meta με τις NEC, Sumitomo Electric Industries και την Orange.

Η αδιάλειπτη ροή δεδομένων μεταξύ των ηπείρων αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του σύγχρονου διαδικτύου και η Meta παρουσίασε το επόμενο τεχνολογικό βήμα για την ενίσχυση αυτής της παγκόσμιας ραχοκοκαλιάς ανακοινώνοντας το Petal. Πρόκειται για το πρώτο υπερωκεάνιο υποθαλάσσιο καλώδιο οπτικών ινών το οποίο σχεδιάστηκε εξαρχής με σκοπό να προσφέρει χωρητικότητα μετάδοσης δεδομένων που αγγίζει το ασύλληπτο νούμερο του ενός petabit ανά δευτερόλεπτο.

Η νέα επένδυση της εταιρείας έρχεται να καλύψει την εκθετικά αυξανόμενη ζήτηση για διαδικτυακές υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων, συνδέοντας τις ακτές των ΗΠΑ με αυτές της Γαλλίας σε ένα συνολικό μήκος που υπερβαίνει τα 7.000 χιλιόμετρα και αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία κατά τη διάρκεια του 2029.

Η Meta αναγνωρίζει πως οι μελλοντικές εφαρμογές εκτεταμένης και εικονικής πραγματικότητας, σε συνδυασμό με τα εξελιγμένα μοντέλα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, απαιτούν τεράστιους πόρους δικτύωσης προκειμένου να λειτουργούν απρόσκοπτα. Οι τεράστιες συστοιχίες servers που επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα βρίσκονται διάσπαρτες σε διάφορες ηπείρους και η επικοινωνία μεταξύ τους οφείλει να γίνεται σχεδόν σε πραγματικό χρόνο για να εξασφαλιστεί η σωστή εμπειρία χρήσης, γεγονός που καθιστά τα υπάρχοντα δίκτυα οπτικών ινών ανεπαρκή για τις ανάγκες της επόμενης δεκαετίας.

Οι τεχνικές προδιαγραφές του project καταδεικνύουν την κλίμακα της επένδυσης, καθώς η παροχή ενός petabit ανά δευτερόλεπτο μεταφράζεται πρακτικά σε αρκετό εύρος ζώνης ώστε το 75% του παγκόσμιου πληθυσμού να μπορεί θεωρητικά να αναπαράγει μουσική μέσω streaming ταυτόχρονα και χωρίς απολύτως καμία διακοπή.

Στα παραδοσιακά δίκτυα ο διπλασιασμός της χωρητικότητας απαιτεί συνήθως την αντίστοιχη αύξηση της φυσικής υποδομής, καταναλώνοντας τα διπλάσια υλικά κατασκευής και υπέρογκες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας για την τροφοδοσία των υποθαλάσσιων repeaters. Η αρχιτεκτονική που επελέγη για το Petal διαφοροποιείται ριζικά επιτρέποντας τη μεταφορά διπλάσιου όγκου πληροφορίας χωρίς να αυξάνονται αναλογικά οι ενεργειακές απαιτήσεις ή το συνολικό πάχος του καλωδίου στον πυθμένα του ωκεανού.

Η χρήση οπτικών ινών πολλαπλών πυρήνων αποτελεί μια από τις σημαντικότερες μηχανικές κατακτήσεις των τελευταίων ετών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Αντί το φως να ταξιδεύει μέσα από έναν μοναδικό γυάλινο σωλήνα στο εσωτερικό της ίνας, η τεχνολογία multi-core ενσωματώνει δύο ανεξάρτητους πυρήνες μέσα στο ίδιο εξωτερικό περίβλημα. Αυτός ο σχεδιασμός επιτρέπει την ταυτόχρονη αποστολή δύο ξεχωριστών ροών δεδομένων, διπλασιάζοντας την αποδοτικότητα του χώρου και επιλύοντας το πρόβλημα των φυσικών περιορισμών που αρχίζουν να εμφανίζονται στα συμβατικά καλώδια υπερυψηλής χωρητικότητας.

Η υλοποίηση αυτού του μεγαλεπήβολου σχεδίου καθίσταται εφικτή χάρη στη στρατηγική σύμπραξη της Meta με κορυφαίους παίκτες της παγκόσμιας βιομηχανίας. Η ιαπωνική NEC αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο φέρνοντας την τεράστια εξειδίκευσή της στον σχεδιασμό και την πόντιση προηγμένων υποθαλάσσιων καλωδιακών συστημάτων ικανών να αντέξουν τις αντίξοες συνθήκες του ωκεανού. Παράλληλα, η Sumitomo Electric Industries έχει αναλάβει την παραγωγή των πρωτοποριακών οπτικών ινών πολλαπλών πυρήνων, εξασφαλίζοντας την κορυφαία ποιότητα των υλικών κατασκευής, ενώ η γαλλική εταιρεία τηλεπικοινωνιών Orange διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο παρέχοντας τις απαραίτητες χερσαίες υποδομές για την ασφαλή προσαιγιάλωση και διασύνδεση του καλωδίου στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η Meta συγκαταλέγεται ήδη στους μεγαλύτερους επενδυτές υποθαλάσσιων υποδομών παγκοσμίως έχοντας χρηματοδοτήσει πάνω από είκοσι αντίστοιχα projects, συμπεριλαμβανομένου του τεράστιου δικτύου Project Waterworth, με σκοπό να εδραιώσει τη δική της ανεξάρτητη ραχοκοκαλιά μεταφοράς δεδομένων. Η εξάρτηση του παγκόσμιου διαδικτύου από τα υποθαλάσσια καλώδια παραμένει συντριπτική, αν αναλογιστεί κανείς πως περίπου το 99% της διηπειρωτικής κίνησης (από τα καθημερινά μηνύματα στο WhatsApp έως τη ροή βίντεο υψηλής ανάλυσης στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης) βασίζεται σε αυτές ακριβώς τις αφανείς υποδομές που διασχίζουν τη θάλασσα. Καθώς η ζήτηση για ψηφιακές υπηρεσίες αυξάνεται ραγδαία, η ανάγκη για επενδύσεις που θα διευρύνουν την πρόσβαση των χρηστών σε γρήγορο και αξιόπιστο διαδίκτυο κρίνεται πιο επιτακτική από ποτέ.