Ο Opera browser ενεργοποιεί δωρεάν VPN αυτόματα σε δημόσια Wi-Fi

Σύνοψη

Το ενσωματωμένο VPN του Opera για υπολογιστές αναβαθμίζεται ώστε να ενεργοποιείται εντελώς αυτόματα μόλις ο χρήστης συνδεθεί σε κάποιο δημόσιο, μη ασφαλές δίκτυο Wi-Fi, προσφέροντας άμεση προστασία από υποκλοπές.

Η υπηρεσία διατηρεί τον θεμελιώδη χαρακτήρα της, παραμένοντας δωρεάν, χωρίς κανέναν περιορισμό στον όγκο δεδομένων, χωρίς την παραμικρή απαίτηση δημιουργίας λογαριασμού και ακολουθώντας αυστηρά ελεγμένη πολιτική μη καταγραφής δεδομένων (no-logs).

Αν και η λειτουργία ανακοινώθηκε επίσημα, το αρχικό στάδιο διάθεσης περιορίζεται γεωγραφικά στους χρήστες που βρίσκονται στη Γαλλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ η ευρύτερη παγκόσμια κυκλοφορία προγραμματίζεται για το προσεχές μέλλον.

Η ενσωμάτωση αυτής της δυνατότητας απαντά στο εξαιρετικά υψηλό ποσοστό των διαδικτυακών χρηστών που φτάνει το 77% παγκοσμίως, οι οποίοι εξακολουθούν να περιηγούνται στο διαδίκτυο χωρίς καμία στοιχειώδη κρυπτογράφηση της κίνησης τους.

Η διασφάλιση της ψηφιακής ιδιωτικότητας κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο αποτελεί μια διαρκή πρόκληση για την πλειοψηφία των απλών χρηστών που συχνά αγνοούν τους κινδύνους των ανοιχτών ασύρματων δικτύων στα οποία συνδέονται καθημερινά.

Η Opera προχώρησε στην ανακοίνωση μιας σημαντικής αναβάθμισης για την desktop έκδοση του περιηγητή του, η οποία πλέον αναλαμβάνει να ενεργοποιεί αυτόματα το ενσωματωμένο Virtual Private Network (VPN) όποτε ανιχνεύει σύνδεση σε δημόσιο Wi-Fi.

Η νέα προσθήκη έρχεται να απλοποιήσει δραματικά τη διαδικασία προστασίας των προσωπικών δεδομένων, αφαιρώντας την ανάγκη για χειροκίνητες ρυθμίσεις και εξασφαλίζοντας ότι η διαδικτυακή κίνηση παραμένει κρυπτογραφημένη ακόμα και όταν ο χρήστης ξεχνά να λάβει τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης.

Αυτόματη ενεργοποίηση και λειτουργία στα δημόσια δίκτυα

Η νέα λειτουργία του Opera επιτρέπει στο ενσωματωμένο VPN να ενεργοποιείται εντελώς αυτόματα μόλις ο υπολογιστής συνδεθεί σε ένα μη ασφαλές ή δημόσιο δίκτυο Wi-Fi. Η υπηρεσία παραμένει 100% δωρεάν, δεν απαιτεί εγγραφή λογαριασμού και προσφέρει απεριόριστο όγκο δεδομένων, ενώ η λειτουργία της ελέγχεται μέσω των ρυθμίσεων ιδιωτικότητας ως opt-in χαρακτηριστικό για τον χρήστη.

Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου εκμεταλλεύονται τα δημόσια δίκτυα στα αεροδρόμια, τις καφετέριες ή τις βιβλιοθήκες, εξηγεί τον λόγο για τον οποίο η κρυπτογράφηση της κίνησης καθίσταται απολύτως αναγκαία. Όταν ένας χρήστης συνδέεται σε ένα ανοιχτό δίκτυο χωρίς τη χρήση κάποιου VPN, τα πακέτα δεδομένων που ανταλλάσσει με τους διάφορους servers μπορούν πολύ εύκολα να υποκλαπούν μέσω τεχνικών packet sniffing, επιτρέποντας σε τρίτους να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες όπως κωδικούς πρόσβασης, τραπεζικά δεδομένα και προσωπικά μηνύματα.

Η λύση που προσφέρει ο Opera browser στοχεύει ακριβώς στην εξάλειψη της ανθρώπινης αμέλειας, καθώς η αυτόματη ενεργοποίηση εξασφαλίζει ότι το προστατευτικό τούνελ κρυπτογράφησης δημιουργείται κλάσματα του δευτερολέπτου μετά τη σύνδεση στο επισφαλές δίκτυο. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να διευκρινιστεί πως η λειτουργία παραμένει αυστηρά προαιρετική (opt-in), δίνοντας έτσι στον χρήστη τον απόλυτο έλεγχο να την απενεργοποιήσει εάν θεωρεί ότι παρεμβαίνει στην καθημερινή του ροή εργασίας ή εάν προτιμά να διαχειρίζεται το εργαλείο ασφαλείας αποκλειστικά χειροκίνητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό των ανθρώπων που εξακολουθούν να αγνοούν τους βασικούς κανόνες ψηφιακής υγιεινής παραμένει απογοητευτικά υψηλό. Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα που επικαλείται η εταιρεία ανάπτυξης του browser, περίπου το 77% των χρηστών παγκοσμίως δεν χρησιμοποιεί κανένα απολύτως εργαλείο ασφαλείας κατά την περιήγησή του, αφήνοντας ουσιαστικά ανοιχτές τις πόρτες σε κάθε λογής κακόβουλες ενέργειες. Το μεγάλο πλεονέκτημα της υλοποίησης του Opera έγκειται στην απόλυτη απουσία οποιουδήποτε εμποδίου που συνήθως αποτρέπει τον μέσο χρήστη από την υιοθέτηση τέτοιων τεχνολογιών.

Δεν απαιτείται εγκατάσταση ξεχωριστών εφαρμογών, δεν χρειάζεται η καταχώρηση πιστωτικής κάρτας, δεν επιβάλλεται κανενός είδους όριο στον όγκο δεδομένων που καταναλώνεται και, κυρίως, δεν ζητείται η δημιουργία λογαριασμού που θα μπορούσε να συνδέσει τη δραστηριότητα με μια συγκεκριμένη διεύθυνση email.

Διαθεσιμότητα

Η δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης του VPN σε δημόσια δίκτυα ξεκινά άμεσα την πορεία της για τους χρήστες της desktop έκδοσης του Opera σε Γαλλία και ΗΠΑ. Οι Έλληνες χρήστες αναμένεται να αποκτήσουν πρόσβαση στην αναβάθμιση το επόμενο διάστημα, έχοντας στο μεταξύ τη δυνατότητα χειροκίνητης ενεργοποίησης.