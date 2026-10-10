Η Meta μπλοκάρει οριστικά τις διαφημίσεις του TikTok από Facebook και Instagram

Σύνοψη

Η Meta προχώρησε στην άμεση απαγόρευση προβολής διαφημιστικών μηνυμάτων από την ByteDance, μητρική εταιρεία του TikTok, σε όλες τις πλατφόρμες της.

Η απαγόρευση ισχύει σε επτά κομβικές αγορές, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιαπωνίας και του Καναδά, επηρεάζοντας παράλληλα τρίτους διαφημιζόμενους που φιλοξενούν συνδέσμους προς το TikTok.

Η απόφαση αποτελεί απόρροια της άρνησης του TikTok να δεχτεί καμπάνιες της Meta που αφορούσαν την ασφάλεια των εφήβων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το TikTok έχει πλέον αναδιαρθρώσει την επιχειρηματική του δομή στις ΗΠΑ μέσω μιας κοινοπραξίας αμερικανικών συμφερόντων, εξυπηρετώντας περισσότερους από 200 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες.

Η απόφαση της Meta να προχωρήσει στον άμεσο και ολικό αποκλεισμό της ByteDance από τα διαφημιστικά της δίκτυα σηματοδοτεί μια σημαντική κλιμάκωση της συνεχιζόμενης αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο τεχνολογικών κολοσσών. Η απαγόρευση τέθηκε ταχύτατα σε εφαρμογή και επηρεάζει τις καμπάνιες της μητρικής εταιρείας του TikTok στις πλατφόρμες του Facebook και του Instagram για επτά στρατηγικής σημασίας αγορές. Στη λίστα των χωρών που υφίστανται τους νέους περιορισμούς περιλαμβάνονται οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Αίγυπτος, η Ινδονησία, η Ιαπωνία, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ.

Οι νέοι κανόνες λειτουργίας των διαφημιστικών εργαλείων δεν περιορίζονται μόνο στους επίσημους λογαριασμούς της κινεζικής εταιρείας αλλά επεκτείνονται οριζόντια, αποτρέποντας δραστικά οποιονδήποτε τρίτο διαφημιζόμενο από την προώθηση συνδέσμων που παραπέμπουν τους χρήστες στο TikTok ή σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή ανήκει στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιο της ByteDance.

Εκπρόσωπος της Meta επιβεβαίωσε πλήρως την είδηση διευκρινίζοντας προς το πρακτορείο Reuters πως η εταιρεία δεν έχει απολύτως καμία υποχρέωση να φιλοξενεί διαφημίσεις από έναν ανταγωνιστή του οποίου ο πρωταρχικός στόχος είναι να απομακρύνει τους χρήστες από τα δικά της προϊόντα. Η Meta υπεραμύνεται σθεναρά της στάσης της υπογραμμίζοντας πως η άρνηση παροχής προωθητικών υπηρεσιών σε άμεσους ανταγωνιστές συνιστά μια απολύτως φυσιολογική και καθιερωμένη επιχειρηματική πρακτική σε όλους τους κλάδους της σύγχρονης βιομηχανίας. Σύμφωνα με την επίσημη τοποθέτηση των στελεχών, ο ανταγωνισμός ανάμεσα στις πλατφόρμες θα συνεχιστεί κανονικά με γνώμονα αποκλειστικά την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και τη συνολική εμπειρία που απολαμβάνει ο τελικός χρήστης, χωρίς ωστόσο να παρέχεται το παραμικρό πεδίο προβολής στο αντίπαλο στρατόπεδο μέσα από τα ίδια τα εργαλεία της εταιρείας.

Οι ρίζες της τρέχουσας σύγκρουσης φαίνεται να εκτείνονται πολύ βαθύτερα από τον απλό ανταγωνισμό για την προσέλκυση νέων χρηστών, αγγίζοντας το εξαιρετικά ευαίσθητο ζήτημα της ασφάλειας των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Πριν από μόλις λίγους μήνες η Meta κατέληξε σε έναν ιστορικό διακανονισμό με αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ, αποδεχόμενη τελικά να καταβάλει σχεδόν 18 δισεκατομμύρια δολάρια. Βάσει της συμφωνίας η εταιρεία ανέλαβε την υποχρέωση να εφαρμόσει άμεσα αυστηρούς περιορισμούς στη χρήση των πλατφορμών της από εφήβους, εισάγοντας ημερήσια όρια χρόνου και νυχτερινές απαγορεύσεις πρόσβασης στα κοινωνικά της δίκτυα. Ένα κρίσιμο στοιχείο αυτής της πολύπλοκης νομικής συνθηκολόγησης αφορά τη ρήτρα που συνδέει άμεσα το τελικό ύψος της αποζημίωσης με την υιοθέτηση αντίστοιχων μέτρων προστασίας από τις υπόλοιπες μεγάλες πλατφόρμες της ψηφιακής αγοράς.

Προκειμένου να προστατεύσει τα οικονομικά της συμφέροντα και να δημιουργήσει ταυτόχρονα ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στις εποπτικές αρχές, η Meta ξεκίνησε να ασκεί αφόρητη πίεση στο TikTok και στο YouTube ώστε να ακολουθήσουν το δικό της παράδειγμα αποδεχόμενα παρόμοιους όρους λειτουργίας. Η προσπάθεια αυτή κορυφώθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου με τη δημιουργία μιας στοχευμένης διαφημιστικής καμπάνιας εκ μέρους της Meta, η οποία καλούσε ανοιχτά το TikTok να προσχωρήσει στη συμφωνία για την προστασία των ανηλίκων. Η πλατφόρμα της ByteDance απέρριψε χωρίς δεύτερη σκέψη τα εν λόγω διαφημιστικά μηνύματα με το επίσημο αιτιολογικό ότι παραβίαζαν ρητά τους εσωτερικούς της κανονισμούς περί προβολής πολιτικού περιεχομένου, μια κίνηση που προκάλεσε έντονο εκνευρισμό στα κεντρικά γραφεία της αμερικανικής εταιρείας και ουσιαστικά αποτέλεσε τον καταλύτη για τα επιθετικά αντίποινα που βλέπουμε σήμερα να εφαρμόζονται.

Παρά την αρχική απόρριψη της καμπάνιας, το TikTok αναγκάζεται σταδιακά να προσαρμοστεί στο αυστηρότερο νομικό πλαίσιο που διαμορφώνεται απ' άκρη σ' άκρη στις ΗΠΑ. Στα τέλη του περασμένου μήνα η εταιρεία κατέληξε σε ανεξάρτητο διακανονισμό με την πολιτεία της Αλαμπάμα, δεσμευόμενη επίσημα να ενισχύσει τους μηχανισμούς ελέγχου ηλικίας και να εφαρμόσει αυστηρά όρια χρήσης για τους νεότερους συνδρομητές. Η εταιρεία βρίσκεται παράλληλα αντιμέτωπη με μια σειρά από αντίστοιχες δικαστικές προσφυγές, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει έντονα η νομική δράση που έχει αναλάβει η πολιτεία της Νέας Υόρκης εγείροντας σοβαρά ερωτήματα για την ψυχική υγεία των εφήβων. Οφείλουμε να σημειώσουμε πως η πλατφόρμα διατηρεί ήδη τους δικούς της αυστηρούς περιορισμούς όσον αφορά την εξωτερική διασύνδεση, καθώς δεν επιτρέπει στους χρήστες να προσθέτουν συνδέσμους που ενεργοποιούν την άμεση σύνδεση σε άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αν και παραμένει προς το παρόν εφικτή η απλή αναφορά URL στα προσωπικά προφίλ.

Η επιχειρηματική δομή του TikTok στην αμερικανική αγορά έχει υποστεί ριζικές αλλαγές υπό την ασφυκτική πίεση των νομοθετών, λειτουργώντας πλέον υποχρεωτικά μέσω μιας κοινοπραξίας όπου η πλειοψηφία των μετοχών ανήκει σε αμερικανικά συμφέροντα. Η ByteDance διατηρεί πλέον ένα μειοψηφικό ποσοστό της τάξης του 19.9%, σε μια προσπάθεια να κατευνάσει τις ανησυχίες γύρω από την εθνική ασφάλεια και τη διαχείριση των δεδομένων. Οι ρυθμίσεις αυτές κρίθηκαν επιβεβλημένες για να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία της εφαρμογής, η οποία εξυπηρετεί πλέον περισσότερους από 200 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες μόνο στις ΗΠΑ, αποτελώντας ένα τεράστιο εργαλείο επικοινωνίας και ψηφιακής ψυχαγωγίας που αδυνατεί να αγνοήσει οποιοσδήποτε μεγάλος διαφημιζόμενος.

Η δυναμική που αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή στον ευρύτερο χώρο των κοινωνικών δικτύων αποκαλύπτει μια βαθιά μεταστροφή της στρατηγικής των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών απέναντι στον ανταγωνισμό. Οι εταιρείες εγκαταλείπουν οριστικά την πρακτική της ελεύθερης φιλοξενίας ανταγωνιστικών υπηρεσιών και δημιουργούν ολοένα και πιο απομονωμένα ψηφιακά οικοσυστήματα. Οι τελικοί χρήστες βιώνουν αναπόφευκτα έναν ιδιότυπο κατακερματισμό της διαδικτυακής τους εμπειρίας, αφού η απρόσκοπτη μετάβαση από τη μία πλατφόρμα στην άλλη καθίσταται πλέον τεχνητά δύσκολη.

Τα στελέχη του digital marketing καλούνται να διαχειριστούν τις διαφημιστικές τους καμπάνιες μέσα σε ένα εξαιρετικά διαιρεμένο τοπίο, όπου η προώθηση της παρουσίας τους σε διαφορετικά δίκτυα απαιτεί τον σχεδιασμό απολύτως ανεξάρτητων στρατηγικών προσέγγισης του κοινού, χωρίς την πολυτέλεια της εύκολης διασταυρούμενης προώθησης (cross-promotion) που απολάμβαναν μέχρι πρότινος.