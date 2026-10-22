Στατιστικά Phishing 2026: Η AI και οι εταιρικές ειδοποιήσεις αποτελούν τα πιο αποτελεσματικά δολώματα

Σύνοψη

Το phishing παραμένει το συχνότερο περιστατικό κυβερνοασφάλειας για τις επιχειρήσεις το 2026.

Τα μηνύματα με θέμα εκθέσεις υγειονομικού ελέγχου συγκέντρωσαν ποσοστό κλικ 92%.

Απάτες σχετικές με το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της FIFA έφτασαν το 66% σε ποσοστό κλικ.

Η τακτική εκπαίδευση μέσω πλατφορμών όπως το KASAP μειώνει το ποσοστό των ευάλωτων εργαζομένων από 60% σε 5-7%.

Σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία από τον προσομοιωτή επιθέσεων phishing της πλατφόρμας Kaspersky Automated Security Awareness Platform (KASAP) για το έτος 2026, η ικανότητα των εργαζομένων να αναγνωρίζουν παραπλανητικά ηλεκτρονικά μηνύματα παραμένει περιορισμένη, ιδιαίτερα όταν αυτά τα μηνύματα προκαλούν έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις ή συνδέονται άμεσα με θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας.

Το phishing συνεχίζει να αποτελεί το συχνότερο περιστατικό κυβερνοασφάλειας για τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και σταδίου ανάπτυξης, ενώ παράλληλα διατηρεί την κορυφαία θέση μεταξύ των κυβερνοεπιθέσεων που προκαλούν τις πιο σοβαρές αρνητικές συνέπειες στην εύρυθμη λειτουργία των οργανισμών. Οι επιθέσεις που έχουν ως κύριο στόχο τον ανθρώπινο παράγοντα δεν είναι πλέον απλές μαζικές αποστολές, αλλά μετατρέπονται σε εξαιρετικά εξελιγμένες εκστρατείες πολλαπλών σταδίων, οι οποίες αναπτύσσονται με μεγάλη ταχύτητα, καλύπτουν ευρύτερη κλίμακα στόχων και αξιοποιούν προηγμένες τεχνικές που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των αυξανόμενων κινδύνων, η Kaspersky προχώρησε στην παρουσίαση νέων εξειδικευμένων πακέτων της πλατφόρμας KASAP, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν προσαρμοσμένα προγράμματα εκπαίδευσης στην κυβερνοασφάλεια που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες οργανισμών κάθε μεγέθους. Μέσα από την ανάλυση ανώνυμων δεδομένων που συγκεντρώθηκαν εθελοντικά μέσω του εργαλείου Phishing Simulator, το οποίο ενσωματώνεται σε κάθε πακέτο της KASAP αλλά διατίθεται και ως αυτόνομη λύση για παρόχους διαχειριζόμενων υπηρεσιών (MSPs), η εταιρεία ανέδειξε με σαφήνεια τα πιο πειστικά και επικίνδυνα μοτίβα phishing που κυκλοφορούν σήμερα στα εταιρικά δίκτυα. Οι ρεαλιστικές προσομοιώσεις επιθέσεων, οι οποίες πραγματοποιούνται χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση των εργαζομένων, αποκάλυψαν πέντε βασικές θεματικές κατηγορίες που παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας στην εξαπάτηση των παραληπτών.

Η τεχνολογία και η AI αποτελούν το πρώτο σημαντικό δόλωμα, καθώς μηνύματα που υποτίθεται ότι παρουσιάζουν τη "νέα γενιά τεχνητής νοημοσύνης" κατέγραψαν ποσοστό κλικ 45% μεταξύ των συμμετεχόντων στις δοκιμές. Ακόμη πιο ανησυχητικά είναι τα δεδομένα που αφορούν την κατηγορία της υγείας και της ασφάλισης, όπου ενώ ο μέσος όρος εξαπάτησης κυμαίνεται στο 28%, τα μηνύματα που περιείχαν ψευδείς αναφορές σχετικά με "έκθεση υγειονομικού ελέγχου" εκτόξευσαν το ποσοστό κλικ στο εντυπωσιακό 92%. Στον τομέα των πολιτικών IT και της κανονιστικής συμμόρφωσης, το 26% των παραληπτών έκανε κλικ στους σχετικούς κακόβουλους συνδέσμους, ενώ ένα εξειδικευμένο αίτημα έγκρισης έφτασε το 48%. Τα δώρα, οι προσφορές και τα εισιτήρια διατηρούν την ελκυστικότητά τους παραπλανώντας το 24% των χρηστών, όμως όταν αυτά συνδυάζονται με τεράστια γεγονότα της επικαιρότητας, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου της FIFA, το ποσοστό κλικ αγγίζει το 66%. Τέλος, το 22% των εργαζομένων ανταποκρίθηκε σε παραπλανητικά email που υποτίθεται ότι προέρχονταν από το τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (HR), εστιάζοντας σε ευαίσθητα ζητήματα όπως εσωτερικές έρευνες λειτουργίας και υποχρεωτικούς ενδυματολογικούς κώδικες.

Όπως επισημαίνει η Svetlana Kalashnikova, ειδικός σε θέματα ευαισθητοποίησης για την κυβερνοασφάλεια στην Kaspersky, οι κυβερνοεγκληματίες προσαρμόζουν διαρκώς τις τακτικές τους στα χαρακτηριστικά των θυμάτων τους, αξιοποιώντας την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη για να μιμηθούν με απόλυτη ακρίβεια τις καθημερινές εργασιακές διαδικασίες. Τα στατιστικά στοιχεία αποδεικνύουν ότι η συστηματική εκπαίδευση μειώνει δραστικά τον κίνδυνο, ρίχνοντας το ποσοστό των ευάλωτων εργαζομένων από το 60% στο 5-7%.

Η πλατφόρμα KASAP της Kaspersky, η οποία βασίζεται σε σχεδόν τριάντα χρόνια τεχνογνωσίας, παρέχεται πλέον σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις: το KASAP Essential για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το KASAP Proactive για εταιρείες άνω των 1.000 εργαζομένων με προληπτική εκπαίδευση, και το KASAP Advanced για τεράστιους οργανισμούς και αυστηρά ρυθμιζόμενους κλάδους που απαιτούν εξατομικευμένα προγράμματα είτε on-premise είτε στο cloud.