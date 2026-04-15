Τέλος στο IP blocking; Νέο πλαίσιο ευθυνών για το μπλοκάρισμα πειρατικών ιστοσελίδων

Σύνοψη

Η δεξαμενή σκέψης CEPS (Centre for European Policy Studies) δημοσίευσε μια εκτενή έκθεση που αξιολογεί τα μέτρα φραγής πειρατικών ιστοσελίδων σε 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε.

Η μελέτη συμπεραίνει ότι το τρέχον σύστημα λειτουργεί ελαττωματικά, προκαλώντας σοβαρές παράπλευρες απώλειες γνωστές ως «overblocking» (υπερβολική φραγή).

Προτείνεται η πλήρης κατάργηση του IP blocking, λόγω της αδυναμίας του να διαχωρίσει τις νόμιμες από τις παράνομες υπηρεσίες που μοιράζονται την ίδια διεύθυνση IP.

Το CEPS εισηγείται να αποδίδονται άμεσες νομικές και οικονομικές ευθύνες στους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων για τις ζημιές που προκαλούνται από εσφαλμένες εντολές φραγής.

Η έρευνα χρηματοδοτήθηκε από τη Nord Security, με τη θέση ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα δικτύου.

Οι διαπιστώσεις επηρεάζουν άμεσα το πλαίσιο λειτουργίας της ελληνικής ΕΔΠΠΙ, η οποία εφαρμόζει εκτεταμένα πρακτικές δυναμικού IP blocking.

Η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην καταπολέμηση της διαδικτυακής πειρατείας αντιμετωπίζει σοβαρά δομικά προβλήματα. Μια νέα και αναλυτική έκθεση που δημοσιεύτηκε από το Centre for European Policy Studies (CEPS), μια από τις κορυφαίες ανεξάρτητες δεξαμενές σκέψης με επιρροή στη χάραξη ευρωπαϊκής πολιτικής, αποκαλύπτει ότι οι τρέχουσες προσπάθειες επιβολής αποκλεισμών σε ιστοσελίδες είναι όχι απλώς αναποτελεσματικές, αλλά συχνά επιζήμιες.

Η έρευνα, η οποία εξετάζει αναλυτικά τις πρακτικές φραγής (site-blocking) στο σύνολο των 27 κρατών-μελών της Ε.Ε., καταγράφει ένα αποσπασματικό, πολυέξοδο και τεχνικά επικίνδυνο τοπίο. Το ψηφιακό οικοσύστημα χαρακτηρίζεται από τη διαρκή άνοδο του δυναμικού μπλοκαρίσματος, όπου πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου (ISPs), πάροχοι συστημάτων ονομάτων χώρου (DNS resolvers) και υπηρεσίες VPN καλούνται να εφαρμόσουν δικαστικές αποφάσεις εξπρές. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ενός μηχανισμού λογοκρισίας χωρίς τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας, γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με τη συμμόρφωση των μέτρων με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα θεμελιώδη ψηφιακά δικαιώματα.

Η έκθεση «The Benefits and Costs of Website-Blocking Legislation: An Economic, Legal and Policy Assessment» του CEPS αναλύει τα μέτρα φραγής στα 27 κράτη-μέλη της Ε.Ε. Καταλήγει ότι οι τρέχουσες πρακτικές είναι αναποτελεσματικές, δυσανάλογες και συχνά ασύμβατες με το ευρωπαϊκό δίκαιο, προκαλώντας σοβαρό κίνδυνο ανεπιθύμητων συνεπειών και υπερβολικής φραγής (overblocking) νόμιμων διαδικτυακών πόρων.

Η έκθεση προσφέρει 12 αυστηρές συστάσεις προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις εθνικές αρχές. Το κεντρικό συμπέρασμα είναι απολύτως σαφές: το μπλοκάρισμα σε επίπεδο δικτύου εμπεριέχει τεράστιο κίνδυνο ανεπιθύμητων αποτελεσμάτων. Η χρηματοδότηση της μελέτης από την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Nord Security έγινε ακριβώς με στόχο να φωτιστούν τα τεχνικά δεδομένα και να διαμορφωθεί μια πολιτική που βασίζεται σε απτές αποδείξεις. Οι συντάκτες του κειμένου διαπιστώνουν ότι τα κράτη-μέλη θεσπίζουν διαρκώς νέα, αντιφατικά μεταξύ τους μέτρα, τα οποία τελικά λειτουργούν εις βάρος του Κανονισμού για το Ανοιχτό Διαδίκτυο (Open Internet Regulation) χωρίς να μειώνουν αισθητά την παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

Γιατί προτείνεται η πλήρης κατάργηση του IP Blocking;

Το IP blocking χαρακτηρίζεται ως τεχνικά προβληματικό επειδή εκατοντάδες νόμιμες ιστοσελίδες μοιράζονται συχνά την ίδια διεύθυνση IP μέσω υπηρεσιών φιλοξενίας (shared hosting) και δικτύων διανομής περιεχομένου (CDNs). Η φραγή μιας IP για την αντιμετώπιση ενός πειρατικού site έχει ως αποτέλεσμα τη διακοπή πρόσβασης σε πλήθος άσχετων, νόμιμων υπηρεσιών, καταπατώντας ψηφιακά δικαιώματα.

Αυτή η τεχνική πραγματικότητα καθιστά το IP blocking ένα εντελώς ακατάλληλο εργαλείο για την επιβολή του νόμου στο σύγχρονο διαδίκτυο. Όταν μια αρχή διατάσσει το μπλοκάρισμα μιας διεύθυνσης IP, επί της ουσίας χρησιμοποιεί μια «ψηφιακή βαριοπούλα». Σύμφωνα με το CEPS, οι παράπλευρες απώλειες δεν είναι απλώς πιθανές, είναι πρακτικά εγγυημένες. Το έγγραφο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι τεχνικές αυτές προκαλούν ανεπανόρθωτη ζημιά σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τυχαίνει να φιλοξενούνται στους ίδιους διακομιστές.

Η τάση των δικαστηρίων να εκδίδουν πλέον ταυτόχρονες εντολές φραγής (όπως πρόσφατα στη Γαλλία, όπου το Δικαστήριο του Παρισιού εξέδωσε μαζικές εντολές σε ISPs, παρόχους DNS και VPNs για τον αποκλεισμό 35 ιστοσελίδων αθλητικής πειρατείας) διογκώνει το πρόβλημα. Το CEPS είναι κάθετο σε αυτό το ζήτημα, ζητώντας από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές να καταργήσουν ρητά τον αποκλεισμό μέσω IP ως αποδεκτή πρακτική εφαρμογής του νόμου.

Ποιες είναι οι ευθύνες των κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων;

Η έκθεση επισημαίνει ότι οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων δεν αναλαμβάνουν κανένα λειτουργικό κόστος για τη φραγή. Ως εκ τούτου, ζητούν διαρκώς αυστηρότερα μέτρα χωρίς να υπολογίζουν τις παράπλευρες απώλειες. Προτείνεται η νομική και οικονομική τους υπευθυνότητα για τις ζημιές που προκαλούνται από λανθασμένο μπλοκάρισμα.

Στο σημερινό οικοσύστημα, οι ενάγοντες οργανισμοί (στούντιο παραγωγής, αθλητικές διοργανώσεις, δισκογραφικές) λειτουργούν χωρίς κανένα ρίσκο. Απαιτούν μέσω επιστολών ή δικαστικών αποφάσεων τη διακοπή πρόσβασης σε υπηρεσίες, ενώ ολόκληρο το οικονομικό και διαχειριστικό βάρος μετακυλίεται στους παρόχους τηλεπικοινωνιών. Το CEPS περιγράφει αυτή την κατάσταση ως απουσία οποιασδήποτε πίεσης για ακρίβεια.

Εφόσον οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων δεν αντιμετωπίζουν καμία κύρωση όταν μπλοκάρουν καταχρηστικά νόμιμους πόρους, δεν έχουν το παραμικρό κίνητρο να επενδύσουν στην ακρίβεια των λιστών αποκλεισμού που παραδίδουν. Η πρόταση της έκθεσης για αυστηρή απόδοση ευθυνών στους rightsholders αναμένεται να αναγκάσει τις εταιρείες πνευματικής ιδιοκτησίας να διενεργούν αυστηρότερους τεχνικούς ελέγχους (due diligence) πριν καταθέσουν οποιοδήποτε αίτημα φραγής.

Τα δεδομένα για την Ελλάδα και η λειτουργία της ΕΔΠΠΙ

Στην Ελλάδα, η ΕΔΠΠΙ διατάσσει τακτικά τους παρόχους (ISPs) να προχωρούν σε δυναμικό μπλοκάρισμα IPs και domains. Οι προτάσεις του CEPS θέτουν υπό αμφισβήτηση την αναλογικότητα αυτού του τοπικού συστήματος, καθώς η εφαρμογή του συνεπάγεται σημαντικά κόστη για τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και κινδύνους λογοκρισίας, ενδέχοντας να πυροδοτήσει εγχώριες νομικές εξελίξεις.

Το ελληνικό μοντέλο για την καταπολέμηση της ψηφιακής πειρατείας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις αποφάσεις της ΕΔΠΠΙ, η οποία δημοσιεύει διαρκώς ανανεωμένες λίστες με δεκάδες IP διευθύνσεις και URLs, ειδικά για την προστασία ζωντανών αθλητικών μεταδόσεων (π.χ. αγώνες της Super League που μεταδίδονται από Cosmote TV και Nova). Το δυναμικό μπλοκάρισμα, το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται μέσα σε λίγες ώρες από τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, δημιουργεί ένα εξαιρετικά βαρύ λειτουργικό κόστος για τα τμήματα δικτύου (NOCs) των ελληνικών ISPs.

Εάν οι κατευθυντήριες γραμμές που προτείνει το CEPS υιοθετηθούν στο προσεχές μέλλον από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο μηχανισμός λειτουργίας της ΕΔΠΠΙ θα πρέπει να αναδιαρθρωθεί ριζικά. Η πλήρης εγκατάλειψη του IP blocking στην ελληνική επικράτεια θα απαιτήσει επενδύσεις σε πιο σύνθετες τεχνικές παρεμβάσεις —όπως το DPI (Deep Packet Inspection), το οποίο όμως εγείρει επιπλέον ζητήματα απορρήτου των επικοινωνιών— ή την καθιέρωση ξεκάθαρων μηχανισμών οικονομικής αποζημίωσης των ελληνικών παρόχων από τις εταιρείες παραγωγής οπτικοακουστικού υλικού.

Η άποψη του Techgear

Το Techgear παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις εξελίξεις, καθώς η έκθεση του CEPS επιβεβαιώνει αυτό που οι μηχανικοί δικτύων φωνάζουν εδώ και χρόνια: το διαδίκτυο δεν είναι σχεδιασμένο για μαζικές, τυφλές φραγές διευθύνσεων. Η πρακτική του IP blocking το 2026, όπου η πλειοψηφία της διαδικτυακής κίνησης εξυπηρετείται από τεράστια CDNs όπως η Cloudflare και το Fastly, αποτελεί μια αρχαϊκή τεχνική μεθοδολογία.

Όταν οι εγχώριες αρχές αποφασίζουν τη φραγή μιας συγκεκριμένης IP για να σταματήσουν ένα παράνομο IPTV stream, αναπόφευκτα διακινδυνεύουν τη διακοπή λειτουργίας εκατοντάδων τοπικών επιχειρήσεων που φιλοξενούνται στον ίδιο server.

Το αίτημα της έκθεσης για μετακύλιση των νομικών και οικονομικών ευθυνών στους ίδιους τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων αποτελεί μια εξαιρετικά αναγκαία εξισορρόπηση δυνάμεων. Ενδέχεται επιτέλους να δοθεί ένα τέλος στο καθεστώς της ατιμώρητης λογοκρισίας, αναγκάζοντας τις εταιρείες να στοχεύουν στην πηγή του προβλήματος αντί να απαιτούν από τους ISPs να «σπάσουν» την υποδομή του διαδικτύου.