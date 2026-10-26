Δορυφορικό Internet Starlink στα αεροσκάφη της easyJet από το 2027

Σύνοψη

Η easyJet προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με τη SpaceX για την ενσωμάτωση του δορυφορικού δικτύου Starlink σε ολόκληρο τον στόλο της.

Η διαδικασία εγκατάστασης του απαραίτητου εξοπλισμού στα αεροσκάφη Airbus A320 και A321 θα ξεκινήσει το πρώτο εξάμηνο του 2027 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2028.

Οι επιβάτες θα απολαμβάνουν ταχύτητες σύνδεσης ικανές να υποστηρίξουν απαιτητικές εφαρμογές όπως το streaming βίντεο υψηλής ανάλυσης και το ανταγωνιστικό online gaming.

Η νέα υποδομή θα επιτρέψει μελλοντικά τη διαχείριση υπηρεσιών καμπίνας,συμπεριλαμβανομένης της απευθείας παραγγελίας γευμάτων από την οθόνη του κινητού του επιβάτη.

Η παροχή αξιόπιστης και γρήγορης σύνδεσης στο διαδίκτυο κατά τη διάρκεια των αεροπορικών ταξιδιών αποτελούσε για δεκαετίες μια τεράστια τεχνική πρόκληση που συχνά κατέληγε σε απογοητευτικές εμπειρίες για τους επιβάτες.

Η easyJet ανακοίνωσε επίσημα μια εκτεταμένη συνεργασία με τη SpaceX για την εγκατάσταση του προηγμένου συστήματος δορυφορικού internet Starlink στον στόλο της, προσφέροντας επιτέλους ταχύτητες και σταθερότητα που συγκρίνονται άμεσα με τις οικιακές συνδέσεις οπτικών ινών.

Η εγκατάσταση του δορυφορικού δικτύου Starlink της SpaceX στον σύγχρονο στόλο των αεροσκαφών A320, A320neo και A321neo της easyJet θα ξεκινήσει επίσημα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2027. Η πολύπλοκη τεχνική διαδικασία αναβάθμισης αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί πλήρως σε όλα τα αεροσκάφη μέχρι τις αρχές του 2028, προσφέροντας στους επιβάτες αδιάλειπτη πρόσβαση στο διαδίκτυο υψηλών ταχυτήτων.

Η τεχνολογία της SpaceX βασίζεται σε έναν τεράστιο αστερισμό δορυφόρων χαμηλής τροχιάς (Low Earth Orbit - LEO), οι οποίοι βρίσκονται σε ύψος μόλις 550 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Γης,εξασφαλίζοντας έτσι δραματικά μειωμένο χρόνο απόκρισης (latency) σε σχέση με τους παραδοσιακούς γεωστατικούς δορυφόρους που χρησιμοποιούνταν μέχρι πρότινος στην αεροπορία.Οι παλαιότερες τεχνολογίες βασίζονταν σε δορυφόρους τοποθετημένους σε απόσταση 35.000 χιλιομέτρων, γεγονός που προκαλούσε αναπόφευκτες καθυστερήσεις στη μετάδοση των δεδομένων και καθιστούσε πρακτικά αδύνατη την πραγματοποίηση βιντεοκλήσεων ή την παρακολούθηση περιεχομένου μέσω streaming. Αντιθέτως, η αρχιτεκτονική του Starlink επιτρέπει τη μεταφορά τεράστιου όγκου δεδομένων με ελάχιστη καθυστέρηση, ακόμα και όταν το αεροσκάφος ταξιδεύει με ταχύτητες που ξεπερνούν τα 800 χιλιόμετρα την ώρα πάνω από πυκνά σύννεφα ή απομακρυσμένες θαλάσσιες περιοχές.

Η αναβάθμιση του στόλου της easyJet προϋποθέτει την τοποθέτηση ειδικών κεραιών επίπεδης διάταξης στο επάνω μέρος της ατράκτου κάθε αεροσκάφους Airbus. Οι προηγμένες αυτές κεραίες δεν διαθέτουν κινούμενα μηχανικά μέρη, αλλά χρησιμοποιούν ηλεκτρονική κατεύθυνση δέσμης για να κλειδώνουν ακαριαία το σήμα από τους διερχόμενους δορυφόρους Starlink και να μεταβαίνουν ομαλά από τον έναν στον άλλο χωρίς ο τελικός χρήστης να αντιλαμβάνεται την παραμικρή διακοπή στη σύνδεσή του. Η ενσωμάτωση τέτοιων συστημάτων σε έναν στόλο που εξυπηρετεί πάνω από 100 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως μεταφράζεται σε μια τεράστια επένδυση υποδομής, η οποία έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις αυξανόμενες ψηφιακές ανάγκες τόσο των επαγγελματιών ταξιδιωτών όσο και των τουριστών.

Ο CEO της easyJet, Kenton Jarvis, υπογράμμισε την αναγκαιότητα της ψηφιακής μετάβασης στους αιθέρες, τονίζοντας ότι η διατήρηση της συνδεσιμότητας αποτελεί πλέον βασική προτεραιότητα για την πλειοψηφία των πελατών, ανεξάρτητα από τον σκοπό του ταξιδιού τους. Η συνεργασία με τη SpaceX δεν στοχεύει απλώς στη βελτίωση της ψυχαγωγίας, αλλά στην πλήρη αναδιαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο οι επιβάτες αλληλεπιδρούν με τις υπηρεσίες της εταιρείας. Στο άμεσο μέλλον, το οικοσύστημα του Starlink θα επιτρέπει στους επιβάτες να ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο για την ακριβή ώρα άφιξης, να ελέγχουν τις ανταποκρίσεις των μέσων μαζικής μεταφοράς στον προορισμό τους και να παραγγέλνουν προϊόντα από το κυλικείο του αεροσκάφους απευθείας από την οθόνη του κινητού τους, χωρίς να περιμένουν το πλήρωμα καμπίνας.

Από την πλευρά της SpaceX, η Πρόεδρος και COO, Gwynne Shotwell, εξέφρασε την ικανοποίηση της εταιρείας για την επέκταση των υπηρεσιών του Starlink στην ευρωπαϊκή αεροπορική αγορά μέσω της easyJet. Η αξιοπιστία του δικτύου από τη στιγμή της απογείωσης μέχρι και την τελική προσγείωση αποτελεί το ισχυρότερο πλεονέκτημα του συστήματος, εξαλείφοντας τα ενοχλητικά "νεκρά σημεία" που παρατηρούνται συνήθως όταν τα αεροσκάφη διασχίζουν διαφορετικούς εναέριους χώρους ή απομακρύνονται από επίγειους σταθμούς βάσης.

Η πραγματική εμπειρία χρήσης στα 30.000 πόδια με το Starlink αναμένεται να διαφοροποιηθεί αισθητά από τα παλαιότερα συστήματα Wi-Fi, όπου η ταυτόχρονη σύνδεση εκατοντάδων συσκευών οδηγούσε σε δραματική πτώση της ταχύτητας, προκαλώντας αδυναμία φόρτωσης ακόμα και απλών ιστοσελίδων. Η τεράστια χωρητικότητα (bandwidth) που προσφέρουν οι δορυφόροι χαμηλής τροχιάς επιτρέπει σε όλους τους επιβάτες μιας πτήσης να χρησιμοποιούν εντατικά το διαδίκτυο χωρίς να παρατηρούνται φαινόμενα συμφόρησης, διατηρώντας το ping σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα.