Απαγόρευση των social media στους κάτω των 15 ετών: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο στη Βουλή

Σύνοψη

Ψήφιση νομοσχεδίου: Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε το νομοθέτημα που απαγορεύει τη χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών.

Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε το νομοθέτημα που απαγορεύει τη χρήση υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής: Η ισχύς των νέων κανόνων ξεκινά επίσημα την 1η Ιανουαρίου 2027, παρέχοντας τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής στους παρόχους.

Η ισχύς των νέων κανόνων ξεκινά επίσημα την 1η Ιανουαρίου 2027, παρέχοντας τον απαραίτητο χρόνο προσαρμογής στους παρόχους. Ευθύνη πλατφορμών: Οι εταιρείες τεχνολογίας φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την αξιόπιστη επαλήθευση της ηλικίας, αντιμετωπίζοντας πρόστιμα που φτάνουν έως και το 6% του παγκόσμιου τζίρου τους.

Οι εταιρείες τεχνολογίας φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την αξιόπιστη επαλήθευση της ηλικίας, αντιμετωπίζοντας πρόστιμα που φτάνουν έως και το 6% του παγκόσμιου τζίρου τους. Ευρωπαϊκό πλαίσιο: Η εθνική πρωτοβουλία συνδέεται αρμονικά με την Πράξη για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA) και τη συνεργασία επτά ευρωπαϊκών χωρών για κοινές λύσεις.

Η ελληνική πολιτεία προχωρά σε μια θεμελιώδη θεσμική τομή που επαναπροσδιορίζει τους κανόνες εμπλοκής των νέων με τον ψηφιακό κόσμο, καθώς η Ολομέλεια της Βουλής υπερψήφισε το νομοσχέδιο με τίτλο «Απαγόρευση χρήσης επιγραμμικών υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους κάτω των 15 ετών». Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία καθιερώνει ένα αυστηρό, διαφανές και εφαρμόσιμο πλαίσιο που τοποθετεί την προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των παιδιών στην κορυφή των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.

Η εφαρμογή του νόμου αυτού προγραμματίζεται να ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027, δίνοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον αναγκαίο χρόνο προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις. Η Ελλάδα καθίσταται έτσι πρωτοπόρος στο ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, θεσπίζοντας μέτρα που ισορροπούν ανάμεσα στην τεχνολογική πρόοδο και την ασφάλεια των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Η θεμελίωση του νομοθετήματος εδράζεται στις συνταγματικές επιταγές του άρθρου 21, το οποίο θέτει την παιδική ηλικία υπό την προστασία του κράτους, ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη τη στάθμιση μεταξύ του δικαιώματος συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων και της αρχής της αναλογικότητας. Η φιλοσοφία πίσω από τη ρύθμιση επικεντρώνεται στην ανάγκη να μεταφερθεί το βάρος της ευθύνης από τους γονείς στις ίδιες τις πλατφόρμες. Οι πάροχοι των ψηφιακών υπηρεσιών κατέχουν τα τεχνολογικά εργαλεία, τα δεδομένα και τον μηχανισμό σχεδιασμού, γεγονός που τους καθιστά τους μόνους ικανούς να επιβάλλουν αποτελεσματικούς περιορισμούς, πέρα από τις κλασικές και συχνά αναποτελεσματικές δηλώσεις συναίνεσης στους όρους χρήσης.

Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, εξήγησε ότι η Πολιτεία οφείλει να παρέμβει θεσμικά για να άρει τις ανισότητες που προκύπτουν από την αποκλειστική εξάρτηση της γονικής εποπτείας. Κάθε παιδί δικαιούται ένα κοινό, εγγυημένο επίπεδο προστασίας, ανεξάρτητα από τον διαθέσιμο χρόνο ή τις τεχνολογικές γνώσεις της οικογένειας του. Ο κ.Σκέρτσος τόνισε ότι η δημοκρατική πολιτική έχει χρέος να κατευθύνει την τεχνολογική αλλαγή, περιορίζοντας πρακτικές που εκμεταλλεύονται τις ανθρώπινες ευαλωτότητες, χωρίς ωστόσο να περιορίζει την καινοτομία. Παράλληλα, απαντώντας στις προτάσεις της αντιπολίτευσης για ενδιάμεσες ηλικιακές κλίμακες υπό γονικό έλεγχο, διευκρίνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει οριστικοποιήσει το πλαίσιο του EU Kids Act, επομένως η εθνική νομοθεσία κινείται άμεσα και αποτελεσματικά χωρίς να περιμένει γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, επικεντρώθηκε στα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής και στα αποτρεπτικά πρόστιμα. Οι πλατφόρμες που δεν συμμορφώνονται με το ηλικιακό όριο των 15 ετών απειλούνται με κυρώσεις που φτάνουν έως και το 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου τους. Για την επαλήθευση της ηλικίας χωρίς την παραβίαση της ιδιωτικότητας των χρηστών, ο κ. Παπαστεργίου επεσήμανε τη χρήση καινοτόμων εργαλείων όπως το Kids Wallet. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά μαζί με άλλες έξι ευρωπαϊκές χώρες στη διαμόρφωση μιας κοινής, ασφαλούς ευρωπαϊκής λύσης που μεταδίδει αποκλειστικά την απαραίτητη πληροφορία για την τήρηση του ορίου, προστατεύοντας απολύτως τα προσωπικά δεδομένα των πολιτών.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, υπογράμμισε ότι ο ψηφιακός εθισμός αποτελεί πλέον μια μείζονα πρόκληση για τη δημόσια υγεία. Η αλόγιστη και παρατεταμένη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζει αρνητικά τον ύπνο, τη γνωστική συγκέντρωση, την κοινωνικοποίηση και την ψυχοσυναισθηματική εξέλιξη των παιδιών.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται πλήρως στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο της Πράξης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), αξιοποιώντας διασυνοριακούς μηχανισμούς εποπτείας και προβλέποντας σαφείς διαδύλους καταγγελιών. Η επόμενη μέρα για το ελληνικό διαδίκτυο απαιτεί από τις εταιρείες τεχνολογίας να επανεξετάσουν τους αλγορίθμους και τις πολιτικές ταυτοποίησής τους. Το στοίχημα της εφαρμογής είναι πολυδιάστατο, ωστόσο η πολιτική βούληση δείχνει αποφασισμένη να επαναφέρει την ισορροπία στην καθημερινότητα των παιδιών και των οικογενειών τους.