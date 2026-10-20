Εκτός λειτουργίας το Google Cloud: Προβλήματα σε Revolut, τράπεζες και υπηρεσίες στην Ευρώπη

Σύνοψη

Σοβαρό τεχνικό πρόβλημα στο κέντρο δεδομένων europe-west2 του Google Cloud στο Λονδίνο προκάλεσε εκτεταμένες δυσλειτουργίες σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και δημόσιες υπηρεσίες στην Ευρώπη.

Η ψηφιακή τράπεζα Revolut επηρεάστηκε άμεσα, παρουσιάζοντας προβλήματα στις συναλλαγές, τις καταθέσεις, τις αναλήψεις από ΑΤΜ και τις μεταφορές χρημάτων.

Στους επηρεαζόμενους οργανισμούς περιλαμβάνονται μεγάλες τράπεζες όπως η HSBC, η Lloyds, η ING Germany και η Bank of Scotland, καθώς και υπηρεσίες όπως η DPD και το εθνικό σύστημα υγείας της Βρετανίας (NHS).

Το περιστατικό φέρνει ξανά στο προσκήνιο την εξάρτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας από ελάχιστους παρόχους υποδομών cloud.

Η τεχνολογική υποδομή που στηρίζει ένα μεγάλο μέρος του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού τομέα βρέθηκε αντιμέτωπη με μια από τις σοβαρότερες δοκιμασίες των τελευταίων ετών, όταν μια εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας στις υπηρεσίες cloud της Google παρέλυσε τις ψηφιακές διαδικασίες δεκάδων οργανισμών.

Το πρόβλημα εντοπίστηκε στο κέντρο δεδομένων europe-west2 που εδρεύει στο Λονδίνο, μια κρίσιμη υποδομή η οποία έχει σχεδιαστεί κατά κύριο λόγο για την εξυπηρέτηση εταιρικών πελατών στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιρλανδία και την ευρύτερη ευρωπαϊκή περιφέρεια. Η τεχνική αυτή αστοχία προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις, αφήνοντας εκατομμύρια χρήστες χωρίς πρόσβαση σε βασικές καθημερινές τραπεζικές και ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Ανάμεσα στα ιδρύματα που δέχθηκαν το ισχυρότερο πλήγμα είναι η δημοφιλής ψηφιακή τράπεζα Revolut, η οποία βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις υποδομές της Alphabet για την εκτέλεση των καθημερινών της διεργασιών. Οι χρήστες της εφαρμογής βρέθηκαν προ εκπλήξεως όταν διαπίστωσαν πως η πλειονότητα των παρεχόμενων δυνατοτήτων είχε τεθεί εκτός μάχης. Συγκεκριμένα, η πραγματοποίηση πληρωμών με κάρτα, οι αναλήψεις μετρητών από μηχανήματα ΑΤΜ, οι μεταφορές κεφαλαίων, καθώς και οι αγοραπωλησίες μετοχών ή κρυπτονομισμάτων εμφάνισαν πλήρη ή μερική αδυναμία εκτέλεσης. Η εταιρεία έσπευσε να καθησυχάσει το κοινό μέσω επίσημων ανακοινώσεων, διαβεβαιώνοντας πως τα κεφάλαια και τα προσωπικά δεδομένα των πελατών παραμένουν απόλυτα ασφαλή, ενώ οι μηχανικοί της κατέβαλλαν προσπάθειες για την αποκατάσταση της συνδεσιμότητας.

Το πρόβλημα, ωστόσο, δεν περιορίστηκε μόνο στις ψηφιακές τράπεζες νέας γενιάς, αλλά επεκτάθηκε και σε παραδοσιακούς τραπεζικούς κολοσσούς με εκατομμύρια καταθέτες. Τραπεζικοί όμιλοι όπως η HSBC, η Lloyds Bank, η Bank of Scotland, καθώς και η ING Germany ανέφεραν σοβαρά ζητήματα στην είσοδο των χρηστών στις πλατφόρμες e-banking και τις αντίστοιχες εφαρμογές για φορητές συσκευές. Παράλληλα, η πλατφόρμα παρακολούθησης διαδικτυακών διακοπών Downdetector κατέγραψε κατακόρυφη αύξηση αναφορών από χρήστες που συνδέονταν με υπηρεσίες της Royal Mail, της εταιρείας ταχυμεταφορών DPD, της κτηματομεσιτικής ιστοσελίδας Rightmove, ακόμα και του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Αγγλίας (NHS England), αποδεικνύοντας το εύρος της εξάρτησης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από την ίδια κεντρική υποδομή.

Από την πλευρά της, η τεχνική ομάδα του Google Cloud επιβεβαίωσε πως διερευνά το συμβάν, δημοσιοποιώντας μια εκτενή λίστα υπηρεσιών που επηρεάστηκαν άμεσα από τη διακοπή. Στις υποδομές αυτές περιλαμβάνονται κομβικά εργαλεία διαχείρισης δεδομένων και δικτύων, όπως το Google Compute Engine, το Kubernetes Engine, το Google Cloud Storage, η βάση Cloud SQL, καθώς και οι υπηρεσίες Cloud Run, BigQuery και Cloud Load Balancing. Ως προσωρινή λύση για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η εταιρεία πρότεινε στους επηρεαζόμενους εταιρικούς πελάτες να μεταφέρουν τον φόρτο εργασίας των συστημάτων τους σε κάποια άλλη διαθέσιμη γεωγραφική ζώνη ή περιοχή, εφόσον μια τέτοια διαδικασία ήταν τεχνικά εφικτή για τις αρχιτεκτονικές τους.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη επαναφέρει στο προσκήνιο τις ανησυχίες που εκφράζουν εδώ και καιρό οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές σχετικά με τη συγκέντρωση των ψηφιακών υποδομών. Οι αρμόδιοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν επισημάνει επανειλημμένα τους κινδύνους που εγκυμονεί η υπερβολική εξάρτηση του χρηματοπιστωτικού τομέα από ελάχιστους εξωτερικούς παρόχους υπηρεσιών cloud. Δεν είναι τυχαίο ότι το Ηνωμένο Βασίλειο κατέταξε πρόσφατα την Google Cloud EMEA Limited μεταξύ των κρίσιμων τρίτων προμηθευτών για τον τραπεζικό τομέα, υπάγοντάς την σε αυστηρή και άμεση ρυθμιστική εποπτεία. Παρόμοια αυστηροποίηση του πλασίου παρατηρείται και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου η νομοθεσία για την ψηφιακή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα επιβάλλει αυστηρούς κανόνες για την πρόληψη και την αντιμετώπιση τέτοιων τεχνολογικών κρίσεων.