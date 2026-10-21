Το YouTube κρύβει το πλήκτρο Dislike στο μενού των κανονικών βίντεο

Σύνοψη

Το YouTube ξεκίνησε νέο κύκλο δοκιμών (A/B testing) αποκρύπτοντας το παραδοσιακό πλήκτρο Dislike (thumbs down) από την κεντρική μπάρα εργαλείων των κανονικών βίντεο, μεταφέροντάς το στο δευτερεύον μενού επιλογών.

Οι χρήστες που εντάχθηκαν στη δοκιμαστική φάση αναφέρουν ότι πρέπει πλέον να πατήσουν τις τρεις τελείες για να εντοπίσουν την επιλογή αποδοκιμασίας, γεγονός που προσθέτει επιπλέον τριβή στη διαδικασία αλληλεπίδρασης.

Η κίνηση εναρμονίζεται με την ευρύτερη στρατηγική της πλατφόρμας που ξεκίνησε το 2021 με την απόκρυψη του μετρητή των dislikes και συνεχίστηκε πρόσφατα με την αφαίρεση του πλήκτρου από τα YouTube Shorts.

Αναμένονται σημαντικές αντιδράσεις από την κοινότητα των δημιουργών και των απλών θεατών στην Ελλάδα και παγκοσμίως, καθώς η δυσκολότερη πρόσβαση στο Dislike ενδέχεται να περιορίσει τη γνησιότητα της ανατροφοδότησης και την αξιολόγηση των βίντεο χαμηλής ποιότητας.

Το YouTube αποφάσισε να δοκιμάσει περαιτέρω αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι θεατές εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους απέναντι στο περιεχόμενο που παρακολουθούν, αποκρύπτοντας σταδιακά το ιστορικό πλήκτρο Dislike από την προεπιλεγμένη ορατή μπάρα ελέγχου κάτω από τα long-form βίντεο. Η προσπάθεια της πλατφόρμας να αποθαρρύνει την αρνητική κριτική φαίνεται να εισέρχεται σε ένα νέο, ίσως και τελικό, στάδιο ενσωμάτωσης μέσα από το γνωστό πλέον A/B testing, όπου περιορισμένος αριθμός χρηστών δοκιμάζει πρώτος τις αλλαγές πριν την πιθανή καθολική εφαρμογή τους στο ευρύ κοινό.

Πώς λειτουργεί η απόκρυψη του Dislike

Το ερώτημα που προκύπτει άμεσα είναι πού ακριβώς μεταφέρθηκε το εικονίδιο της αποδοκιμασίας, με βάση τα όσα έχουν καταγράψει οι πρώτοι χρήστες που βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη νέα διεπαφή (UI) της πλατφόρμας. Η επιλογή δεν έχει διαγραφεί εντελώς από τον κώδικα της εφαρμογής ή της ιστοσελίδας, αλλά έχει "θαφτεί" βαθύτερα, απαιτώντας από τον χρήστη να επιλέξει πρώτα το εικονίδιο με τις τρεις τελείες (More/Περισσότερα) προκειμένου να αποκαλυφθεί το αναδυόμενο μενού όπου πλέον φιλοξενείται το Dislike.

Επιπλέον βήμα: Η ανάγκη για δεύτερο κλικ αυξάνει τον χρόνο και την προσπάθεια για την υποβολή ανατροφοδότησης, λειτουργώντας αποτρεπτικά.

Η ανάγκη για δεύτερο κλικ αυξάνει τον χρόνο και την προσπάθεια για την υποβολή ανατροφοδότησης, λειτουργώντας αποτρεπτικά. Οπτική ανισορροπία: Το πλήκτρο Like παραμένει σε περίοπτη θέση, δημιουργώντας μια εμφανή σχεδιαστική εύνοια προς τη θετική αλληλεπίδραση.

Το πλήκτρο Like παραμένει σε περίοπτη θέση, δημιουργώντας μια εμφανή σχεδιαστική εύνοια προς τη θετική αλληλεπίδραση. Μειωμένα metrics: Η δυσκολότερη πρόσβαση αναμένεται να μειώσει δραματικά τον συνολικό αριθμό των αποδοκιμασιών στα αναλυτικά στοιχεία των δημιουργών περιεχομένου.

Η σταδιακή εξαφάνιση των στοιχείων ελέγχου που επιτρέπουν την αρνητική ανατροφοδότηση αποτελεί μια στρατηγική που η Google υλοποιεί με σταθερά βήματα τα τελευταία χρόνια, έχοντας αφετηρία το 2021 όταν επέβαλε την απόκρυψη του αριθμητικού μετρητή των Dislikes προκαλώντας τη δυσαρέσκεια τεράστιου αριθμού χρηστών οι οποίοι βασίζονταν στη συγκεκριμένη μετρική για να αποφύγουν παραπλανητικά βίντεο (clickbait) ή ανακριβή τεχνικά tutorials. Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν απτόητες με την πρόσφατη απόφαση της αφαίρεσης του Dislike από την ενότητα των Shorts, ενισχύοντας την άποψη ότι το οικοσύστημα της Google προσπαθεί να μετατραπεί σε ένα αποκλειστικά "θετικό" περιβάλλον, αδιαφορώντας εν πολλοίς για την πραγματική λειτουργική ανάγκη φιλτραρίσματος του κακού περιεχομένου από την ίδια την κοινότητα.

Η αντίδραση της κοινότητας και οι επιπτώσεις

Οι μαρτυρίες στο Reddit και στην πλατφόρμα X από τους χρήστες που βιώνουν ήδη την ανασχεδιασμένη διεπαφή είναι απολύτως ενδεικτικές του εκνευρισμού που επικρατεί, με πολλούς να κατηγορούν ευθέως την υπηρεσία ότι επιβάλλει μια τεχνητή "τοξική θετικότητα" όπου καμία αρνητική κριτική δεν επιτρέπεται να είναι άμεσα ορατή ή προσβάσιμη. Όταν η πρόσβαση στη λειτουργία του Dislike περιπλέκεται σκόπιμα, οι χρήστες τείνουν να εγκαταλείπουν εντελώς τη διαδικασία αξιολόγησης, με αποτέλεσμα οι δημιουργοί να στερούνται πολύτιμα δεδομένα για την πορεία του καναλιού τους και οι αλγόριθμοι προτάσεων (recommendation algorithms) να χάνουν ένα σημαντικό σήμα εκπαίδευσης για το τι πραγματικά θεωρείται χαμηλής ποιότητας υλικό.

Οι πλατφόρμες διαχείρισης βίντεο αντιμετωπίζουν τεράστιες πιέσεις από τους διαφημιζόμενους προκειμένου να διατηρούν ένα ιδανικό περιβάλλον χωρίς εντάσεις, ωστόσο, η πλήρης απουσία επικριτικών εργαλείων δημιουργεί γόνιμο έδαφος για την εξάπλωση κακόβουλου περιεχομένου, επιτηδευμένων απάτων (scams) και ελλιπών τεχνικών οδηγών που μπορεί να βλάψουν τις συσκευές των χρηστών.