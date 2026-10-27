Κενό ασφαλείας σε ασύρματα barcode scanners παραβιάζει δίκτυα αποθηκών

Σύνοψη

Οι ειδικοί της Kaspersky εντόπισαν μια νέα μέθοδο κυβερνοεπίθεσης η οποία εκμεταλλεύεται ευρέως διαδεδομένα μοντέλα ασύρματων σαρωτών barcode για να διεισδύσει στα δίκτυα των αποθηκών.

Το βασικό πρόβλημα εντοπίζεται στην πλήρη απουσία ελέγχου ταυτότητας κατά την επικοινωνία μεταξύ του σαρωτή και του σταθμού βάσης του.

Επιτιθέμενοι που βρίσκονται εντός της εμβέλειας του δικτύου Bluetooth μπορούν να προσομοιώσουν πληκτρολογήσεις, στέλνοντας κακόβουλα δεδομένα απευθείας στους υπολογιστές της αποθήκης χωρίς καμία αλληλεπίδραση από τον χρήστη.

Τα ευρήματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο Security Analyst Summit 2026 στο Μπαλί, υποδεικνύοντας σοβαρούς κινδύνους για την παγκόσμια αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου που ξεπερνά τα 6 τρισ. δολάρια.

Η Kaspersky προτείνει τον αυστηρό έλεγχο των νέων συσκευών, την απενεργοποίηση των αχρησιμοποίητων θυρών επικοινωνίας Bluetooth και την προσεκτική τμηματοποίηση των εταιρικών δικτύων.

Οι σύγχρονες υποδομές αποθήκευσης και διαχείρισης εμπορευμάτων έχουν μετεξελιχθεί από απλούς χώρους φύλαξης σε εξαιρετικά περίπλοκα ψηφιακά οικοσυστήματα που βασίζονται στην αδιάλειπτη λειτουργία πολλαπλών τεχνολογιών αιχμής. Καθώς οι παγκόσμιες πωλήσεις στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου έχουν καταγράψει ραγδαία άνοδο διπλασιάζοντας τον όγκο τους από το 2019 και ξεπερνώντας το ιλιγγιώδες ποσό των 6 τρισ. δολαρίων, η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί πλέον έναν από τους πιο κρίσιμους πυλώνες της παγκόσμιας οικονομίας.

Σε αυτό το απαιτητικό περιβάλλον, οποιαδήποτε τεχνική διαταραχή ή κακόβουλη παρέμβαση μπορεί να προκαλέσει αλυσιδωτές καθυστερήσεις με τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο και ανυπολόγιστη ζημιά στη φήμη των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων. Οι ερευνητές της Kaspersky Security Services, στην προσπάθειά τους να χαρτογραφήσουν τους πιθανούς κινδύνους που ελλοχεύουν σε αυτές τις υποδομές, προχώρησαν σε έναν ενδελεχή έλεγχο ασφαλείας του ψηφιακού περιβάλλοντος μιας σύγχρονης αποθήκης και παρουσίασαν τα ανησυχητικά ευρήματά τους στο Security Analyst Summit 2026 στο Μπαλί.

Η έρευνα έφερε στο φως έναν εντελώς νέο τρόπο επίθεσης ο οποίος εκμεταλλεύεται μια θεμελιώδη ευπάθεια σε ένα εξαιρετικά δημοφιλές μοντέλο σαρωτή barcode, κατασκευασμένου από μια μεγάλη εταιρεία του χώρου. Οι συγκεκριμένες συσκευές χρησιμοποιούνται κατά κόρον στις εγκαταστάσεις logistics, στα καταστήματα λιανικής πώλησης αλλά και σε πολλούς άλλους εμπορικούς κλάδους για την καθημερινή καταγραφή και διαχείριση των αποθεμάτων. Σε μια τυπική βιομηχανική εγκατάσταση, οι φορητοί σαρωτές επικοινωνούν ασύρματα με έναν σταθμό βάσης, ο οποίος με τη σειρά του παραμένει μόνιμα συνδεδεμένος με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ή με το κεντρικό επιχειρησιακό σύστημα διαχείρισης της αποθήκης.

Πώς λειτουργεί η επίθεση μέσω των barcode scanners;

Οι ασύρματοι σαρωτές barcode μπορούν να παραβιαστούν μέσω της σύνδεσης Bluetooth επειδή δεν διαθέτουν μηχανισμό ελέγχου ταυτότητας κατά την επικοινωνία τους με τον σταθμό βάσης. Ένας χάκερ που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση μπορεί να υποκλέψει τη διεύθυνση Bluetooth, να συνδεθεί στον σταθμό και να στείλει κακόβουλες εντολές πληκτρολογίου στον κεντρικό υπολογιστή, επιτυγχάνοντας απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα χωρίς να το αντιληφθεί ο χειριστής της συσκευής.

Ο μηχανισμός αυτής της κυβερνοεπίθεσης επιτρέπει τη διείσδυση στο δίκτυο επιχειρησιακής τεχνολογίας (OT) της εκάστοτε εγκατάστασης μέσω της υποκλοπής της ασύρματης επικοινωνίας. Σε ένα ρεαλιστικό σενάριο επίθεσης, ένας ανυποψίαστος εργαζόμενος συνεχίζει κανονικά την καταγραφή των εμπορευμάτων με το scanner του, ενώ ο επιτιθέμενος παρακολουθεί παθητικά την κίνηση των δεδομένων για να αποσπάσει τη διεύθυνση Bluetooth του σταθμού βάσης. Με το που αποκτήσει αυτά τα δεδομένα, ο κακόβουλος χρήστης εκμεταλλεύεται την ήδη ενεργή σύνδεση για να στείλει ένα φορτίο δεδομένων το οποίο ξεγελά τον σταθμό βάσης και προσομοιώνει την εισαγωγή χαρακτήρων από φυσικό πληκτρολόγιο. Ο υπολογιστής αποδέχεται αυτές τις εντολές ως απολύτως νόμιμες ενέργειες του χρήστη, ανοίγοντας τον δρόμο για την εγκατάσταση κακόβουλου λογισμικού ή την υποκλοπή ευαίσθητων εταιρικών δεδομένων.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της έρευνας είναι το γεγονός ότι ο υπολογιστής που δέχεται τις εντολές αποτελεί μέρος του έμπιστου επιχειρησιακού περιβάλλοντος και συνήθως συνδέεται άμεσα με κρίσιμα Συστήματα Διαχείρισης Αποθήκης (Warehouse Management Systems – WMS). Συνεπώς, ένα απλό περιφερειακό μηχάνημα μετατρέπεται σε κερκόπορτα για την κατάρρευση ή την ομηρία μιας ολόκληρης εμπορικής υποδομής. Οι αναλυτές της Kaspersky προειδοποιούν μάλιστα ότι παρόμοιες μέθοδοι επίθεσης ενδέχεται να λειτουργούν εξίσου αποτελεσματικά και σε άλλες συσκευές που χρησιμοποιούνται ευρέως στις αποθήκες, όπως είναι τα φορητά τερματικά συλλογής δεδομένων (Portable Data Terminals) και οι θερμικοί εκτυπωτές ετικετών.

Ο Επικεφαλής Υπηρεσιών Βιομηχανικής Ασφάλειας της Kaspersky, Sergey Sidorov, υπογράμμισε την κρισιμότητα της κατάστασης δηλώνοντας ότι το σύγχρονο λιανεμπόριο και ο κλάδος των logistics εξαρτώνται απόλυτα από την ψηφιακή τεχνολογία σε κάθε επίπεδο λειτουργίας. Η εκτεταμένη διασύνδεση των συστημάτων σημαίνει ότι κάθε συσκευή, ανεξάρτητα από την φαινομενική απλότητά της, μπορεί να λειτουργήσει ως σημείο εισόδου με καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρο το ψηφιακό οικοσύστημα της επιχείρησης.

Για την αποτελεσματική θωράκιση των εγκαταστάσεων εφοδιαστικής αλυσίδας, οι ειδικοί συνιστούν την υιοθέτηση αυστηρών πρωτοκόλλων ασφαλείας ξεκινώντας από τον εξονυχιστικό έλεγχο κάθε νέας συσκευής πριν αυτή αποκτήσει πρόσβαση στο τοπικό δίκτυο. Η απενεργοποίηση των διεπαφών Bluetooth που δεν είναι απολύτως απαραίτητες και η εφαρμογή ισχυρών μηχανισμών ελέγχου ταυτότητας αποτελούν τα πρώτα βασικά βήματα άμυνας. Επιπλέον, η στρατηγική τμηματοποίηση των δικτύων μπορεί να περιορίσει δραστικά την εξάπλωση μιας πιθανής μόλυνσης, επιτρέποντας την επικοινωνία μόνο μεταξύ των συστημάτων που πρέπει υποχρεωτικά να ανταλλάσσουν δεδομένα. Οι επιχειρήσεις οφείλουν επίσης να εγκαθιστούν άμεσα όλες τις διαθέσιμες ενημερώσεις ασφαλείας και να διεξάγουν τακτικές προσομοιώσεις κυβερνοεπιθέσεων για να εντοπίζουν έγκαιρα τις αδυναμίες των υποδομών τους.