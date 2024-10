Gmail: Επεκτείνει την AI λειτουργία Help me Write και στη web έκδοση της υπηρεσίας!

Η Google επεκτείνει τη λειτουργία «Help me write» στην έκδοση του Gmail για web, επιτρέποντας στους χρήστες να συντάσσουν ή να τροποποιούν emails με τη χρήση του Gemini AI. Όπως και στις mobile εφαρμογές της υπηρεσίας, οι χρήστες θα βλέπουν μια προτροπή για να χρησιμοποιήσουν τη λειτουργία όταν ανοίγουν ένα κενό προσχέδιο (draft) στο Gmail.

Η λειτουργία «Help me write» της Google είναι διαθέσιμη μόνο σε χρήστες που είναι συνδρομητές στο Google One AI Premium ή έχουν το πρόσθετο Gemini για το Workspace. Εκτός από τη δημιουργία ενός draft email, το «Help me write» μπορεί επίσης να παρέχει προτάσεις για το πώς να επισημοποιήσετε, να επεξεργαστείτε ή να συντομεύσετε ένα μήνυμα.

Η Google προσθέτει επίσης μια συντόμευση για την επιλογή «Polish» που είναι διαθέσιμη στο σύνολο εργαλείων «Help me write», η οποία θα εμφανίζεται σε drafts με πάνω από 12 λέξεις. Για το Gmail στο web, οι χρήστες μπορούν να κάνουν κλικ στη συντόμευση ή να πληκτρολογήσουν Ctrl + H για να βελτιώσουν γρήγορα ένα email.

Στις φορητές συσκευές, η επιλογή θα αντικαταστήσει την υπάρχουσα συντόμευση «Refine my draft». Αντί να σαρώνετε για να δείτε τις επιλογές για να βελτιώσετε, να επισημοποιήσετε, να επεξεργαστείτε ή να συντομεύσετε ένα email, η εφαρμογή θα βελτιώνει αυτόματα το μήνυμα όταν σαρώνετε τη συντόμευση «Polish». Οι χρήστες μπορούν στη συνέχεια να βελτιώσουν περαιτέρω το μήνυμα με τα άλλα εργαλεία επεξεργασίας AI της Google.

Η Google θα επεκτείνει σταδιακά το «Help me write» στο web, μαζί με τη νέα συντόμευση «polish» από σήμερα.

