Σύνοψη

Η επίθεση: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε επίσημα ότι δέχθηκε στοχευμένη κυβερνοεπίθεση που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, η οποία εντοπίστηκε αρχικά στις 22 Οκτωβρίου 2026.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε επίσημα ότι δέχθηκε στοχευμένη κυβερνοεπίθεση που πραγματοποιήθηκε με τη χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, η οποία εντοπίστηκε αρχικά στις 22 Οκτωβρίου 2026. Τα συστήματα: Η επίθεση έθεσε εκτός λειτουργίας για περισσότερες από 10 ημέρες κρίσιμα εσωτερικά συστήματα της Κομισιόν, όπως η πλατφόρμα Sysper για τη διαχείριση μισθοδοσίας και αδειών, το σύστημα ιατρικών αποζημιώσεων και οι μεταφραστικές υπηρεσίες.

Η επίθεση έθεσε εκτός λειτουργίας για περισσότερες από 10 ημέρες κρίσιμα εσωτερικά συστήματα της Κομισιόν, όπως η πλατφόρμα Sysper για τη διαχείριση μισθοδοσίας και αδειών, το σύστημα ιατρικών αποζημιώσεων και οι μεταφραστικές υπηρεσίες. Τα δεδομένα: Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Thomas Regnier, δήλωσε πως δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για μαζική παραβίαση προσωπικών δεδομένων του προσωπικού, ενώ η λειτουργία των περισσότερων εφαρμογών έχει πλέον αποκατασταθεί.

Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Thomas Regnier, δήλωσε πως δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις για μαζική παραβίαση προσωπικών δεδομένων του προσωπικού, ενώ η λειτουργία των περισσότερων εφαρμογών έχει πλέον αποκατασταθεί. Το εργαλείο: Ειδικοί κυβερνοασφάλειας συνδέουν την επίθεση με το εργαλείο ARTEX, το οποίο χρησιμοποιεί AI για τον εντοπισμό ευπαθειών σε ψηφιακά δίκτυα, προκαλώντας ανησυχία στην υπηρεσία ασφαλείας CERT-EU για την αυτοματοποίηση των επιθέσεων.

Η κυβερνοεπίθεση που έπληξε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εντοπίστηκε στις 22 Οκτωβρίου 2026 και βασίστηκε σε αυτοματοποιημένα AI εργαλεία (όπως το ARTEX), τα οποία έθεσαν προληπτικά εκτός λειτουργίας για 10 ημέρες κρίσιμες εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας ανθρώπινου δυναμικού Sysper, των ιατρικών αποζημιώσεων και των μεταφραστικών υπηρεσιών, χωρίς ωστόσο, να καταγραφεί μέχρι στιγμής μαζική διαρροή προσωπικών δεδομένων για τους 40.000 υπαλλήλους στις Βρυξέλλες.

Η ψηφιακή υποδομή των ευρωπαϊκών θεσμών βρίσκεται αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων ετών, καθώς η εισαγωγή της τεχνητής νοημοσύνης στα χέρια κακόβουλων ομάδων αλλάζει άρδην την ταχύτητα και την κλίμακα των επιθέσεων. Η πρόσφατη στοχοποίηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία αποκαλύφθηκε αρχικά σε ρεπορτάζ του Politico, αναδεικνύει την ευπάθεια ακόμα και των πλέον θωρακισμένων διοικητικών μηχανισμών απέναντι σε επιθέσεις που δεν καθοδηγούνται αποκλειστικά από ανθρώπινο παράγοντα αλλά από εκπαιδευμένους αλγορίθμους. Ο εντοπισμός της επίθεσης στα τέλη Οκτωβρίου οδήγησε άμεσα σε μια σειρά προληπτικών ενεργειών, οι οποίες όμως προκάλεσαν σημαντική δυσλειτουργία στην καθημερινή γραφειοκρατική ρουτίνα των Βρυξελλών.

Οι υπάλληλοι βρέθηκαν ξαφνικά χωρίς πρόσβαση στην πλατφόρμα Sysper, τον κεντρικό πυλώνα για τη διαχείριση του χρόνου εργασίας, τις μισθολογικές καταστάσεις και τις αιτήσεις για άδειες, ενώ εξίσου προβληματική ήταν η διακοπή της λειτουργίας των συστημάτων που υποστηρίζουν τις ιατρικές αποζημιώσεις και το τεράστιο δίκτυο μεταφραστικών υπηρεσιών που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παράγει έγγραφα σε δεκάδες γλώσσες ταυτόχρονα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Thomas Regnier, αναγκάστηκε να επιβεβαιώσει το περιστατικό, προσπαθώντας παράλληλα να κατευνάσει τις ανησυχίες που είχαν αρχίσει να εξαπλώνονται στους διαδρόμους της Κομισιόν σχετικά με την πιθανότητα διαρροής ευαίσθητων προσωπικών ή τραπεζικών δεδομένων.

Οι τεχνικές ομάδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποστηρίζουν πως η διακοπή λειτουργίας των εφαρμογών ήταν κυρίως ένα προστατευτικό μέτρο που ελήφθη για να απομονωθεί η απειλή προτού αποκτήσει πρόσβαση στα κεντρικά αποθετήρια πληροφοριών. Το πιο ανησυχητικό στοιχείο ωστόσο προκύπτει από την εμπλοκή του CERT-EU, της ομάδας άμεσης επέμβασης για θέματα ψηφιακής ασφάλειας των ευρωπαϊκών θεσμών, η οποία νωρίτερα τον Νοέμβριο είχε εκδώσει αυστηρή προειδοποίηση σχετικά με τις δυνατότητες ενός εργαλείου εντοπισμού ευπαθειών που ονομάζεται ARTEX. Πρόκειται για ένα λογισμικό που αξιοποιεί μοντέλα μηχανικής μάθησης για να σαρώνει τεράστια δίκτυα, εντοπίζοντας αδυναμίες στον κώδικα και κενά ασφαλείας πολύ πιο γρήγορα από οποιονδήποτε αναλυτή ασφαλείας. Η διαθεσιμότητα τέτοιων εργαλείων σε ομάδες hacking σημαίνει πως η φάση αναγνώρισης ενός δικτύου αυτοματοποιείται, επιτρέποντας την εκτόξευση πολλαπλών επιθέσεων μέχρι να βρεθεί το κατάλληλο ρήγμα.

Η ικανότητα της τεχνητής νοημοσύνης να συνθέτει γρήγορα μοτίβα επίθεσης και να προσαρμόζεται στα μέτρα άμυνας καθιστά την αντιμετώπισή της εξαιρετικά πολύπλοκη για τις παραδοσιακές αρχιτεκτονικές ασφαλείας. Οι επιτιθέμενοι δεν χρειάζεται πλέον να ξοδεύουν εβδομάδες μελετώντας τους servers του στόχου τους, αφού τα μοντέλα AI μπορούν να διεκπεραιώσουν αυτόν τον όγκο εργασίας μέσα σε λίγες ώρες, προτείνοντας άμεσα τα βέλτιστα σημεία εισόδου. Το περιστατικό στην Κομισιόν καταδεικνύει ότι τα επιτελεία κυβερνοάμυνας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παρότι διαθέτουν σημαντικούς πόρους, βρέθηκαν απροετοίμαστα απέναντι στην ταχύτητα δράσης ενός αλγορίθμου, γεγονός που επέβαλε το οριζόντιο «κατέβασμα» των συστημάτων ώστε να κερδίσουν πολύτιμο χρόνο.

Από την πλευρά των υπαλλήλων της Κομισιόν εκφράστηκαν έντονα παράπονα σχετικά με την εσωτερική επικοινωνία κατά τη διάρκεια της κρίσης, καθώς η ενημέρωση ήταν σποραδική και πολλοί δεν γνώριζαν εάν η μισθοδοσία τους θα καθυστερούσε ή εάν τα ιατρικά τους αρχεία είχαν πέσει στα χέρια αγνώστων. Η επίτροπος αρμόδια για θέματα Τεχνολογικής Κυριαρχίας και Ασφάλειας, Henna Virkkunen, ενημέρωσε κεκλεισμένων των θυρών τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής, επιβεβαιώνοντας πως η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να κατανοηθεί το πλήρες αποτύπωμα της διείσδυσης και να διαπιστωθεί εάν τελικά εξήχθησαν αρχεία.

Για την Ελλάδα, η οποία συχνά ενσωματώνει οδηγίες και βέλτιστες πρακτικές από τα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το περιστατικό αυτό λειτουργεί ως ένα αυστηρό τεστ πραγματικότητας. Τα ελληνικά υπουργεία και οι δημόσιοι οργανισμοί ψηφιοποιούνται με ταχείς ρυθμούς, συλλέγοντας τεράστιους όγκους δεδομένων των πολιτών στο gov.gr και στα επιμέρους κυβερνητικά νέφη. Η επίθεση στις Βρυξέλλες αποδεικνύει πως αν τα συστήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τα εκατομμύρια ευρώ σε προϋπολογισμό για την κυβερνοασφάλεια, μπορούν να παραλύσουν για 10 ημέρες από εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, οι εθνικές υποδομές των κρατών μελών είναι ακόμα πιο ευάλωτες. Η ενσωμάτωση εργαλείων άμυνας με υποστήριξη AI γίνεται πλέον αναγκαιότητα, ώστε η άμυνα να μπορεί να ανταποκριθεί στην ίδια κλίμακα ταχύτητας με την επίθεση.