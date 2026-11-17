Σύνοψη

Το «123456» αναδείχθηκε για έβδομη φορά μέσα στα τελευταία οκτώ χρόνια ως ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος κωδικός πρόσβασης παγκοσμίως, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που δημοσίευσε η NordPass.

Η φετινή έρευνα επιβεβαιώνει ότι οι χρήστες εξακολουθούν να προτιμούν την απομνημονευτική ευκολία αντί για την ουσιαστική προστασία, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τους προσωπικούς και εταιρικούς τους λογαριασμούς απέναντι σε αυτοματοποιημένες επιθέσεις.

Απλές ακολουθίες αριθμών και όροι όπως το «admin» ή το «password» συμπληρώνουν την κορυφή της λίστας, αποδεικνύοντας την αποτυχία των παραδοσιακών μεθόδων εκπαίδευσης γύρω από την ψηφιακή υγιεινή.

Πρόσφατα παραδείγματα από την Ευρώπη, όπως η παραβίαση του εθνικού μητρώου της Δανίας εξαιτίας του κωδικού «123456», αναδεικνύουν τις τρομακτικές συνέπειες που προκύπτουν από την αμέλεια των διαχειριστών.

Οι αναλυτές ασφαλείας καθιστούν απολύτως επιτακτική την υιοθέτηση σύγχρονων password managers, την καθολική εφαρμογή του ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA) και την προοδευτική μετάβαση στα passkeys.

Η όγδοη ετήσια έκθεση της εταιρείας κυβερνοασφάλειας NordPass για το 2026 έρχεται να επιβεβαιώσει αυτό που οι αναλυτές ασφαλείας απεύχονταν αλλά γνώριζαν ήδη, καθώς ο κωδικός «123456» καταλαμβάνει την πρώτη θέση της λίστας με τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους κωδικούς πρόσβασης για έβδομη φορά μέσα στα τελευταία οκτώ χρόνια.

Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις, τις αμέτρητες διαρροές δεδομένων και τις αδιάκοπες εκστρατείες ενημέρωσης από οργανισμούς προστασίας ψηφιακών δικαιωμάτων, αποδεικνύεται ξεκάθαρα πως οι απλοί χρήστες αρνούνται πεισματικά να αναθεωρήσουν τον τρόπο με τον οποίο προστατεύουν την ψηφιακή τους ταυτότητα.

Η έρευνα, η οποία βασίζεται στην ανάλυση τεράστιου όγκου δεδομένων από διαρροές που καταγράφηκαν σε δεκάδες χώρες ανά τον κόσμο, αναδεικνύει την απόλυτη κυριαρχία των αριθμητικών ακολουθιών και των εξαιρετικά προβλέψιμων μοτίβων.

Η λίστα της NordPass δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνείας για την έκταση του προβλήματος που αντιμετωπίζει η παγκόσμια διαδικτυακή κοινότητα. Πίσω από το αδιαφιλονίκητο φαβορί ακολουθεί ο κωδικός «admin», ο οποίος εξακολουθεί να παραμένει ως η προεπιλεγμένη ρύθμιση σε χιλιάδες οικιακά δρομολογητήρια, διακομιστές και πλατφόρμες διαχείρισης περιεχομένου, διευκολύνοντας αφάνταστα το έργο των κυβερνοεγκληματιών. Στις αμέσως επόμενες θέσεις συναντάμε επιλογές όπως τα «12345678», «123456789» και φυσικά το αθάνατο «password», δημιουργώντας ένα μωσαϊκό ψηφιακής αφέλειας που κοστίζει δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία στους ειδικούς δεν είναι μόνο η απλοϊκότητα των επιλογών, αλλά το γεγονός ότι οι σύγχρονες μέθοδοι παραβίασης έχουν εξελιχθεί σε βαθμό που τέτοιου είδους διαπιστευτήρια παραβιάζονται σε λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο μέσω αυτοματοποιημένων εργαλείων τύπου brute force.

Η ψυχολογία πίσω από την επιλογή αδύναμων κωδικών πρόσβασης αποτελεί αντικείμενο εκτεταμένης μελέτης από τους ερευνητές, οι οποίοι καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η ανθρώπινη μνήμη αδυνατεί να διαχειριστεί τον τεράστιο όγκο των λογαριασμών που απαιτεί η σύγχρονη ψηφιακή ζωή. Οι χρήστες καλούνται καθημερινά να δημιουργήσουν και να θυμούνται δεκάδες διαφορετικά διαπιστευτήρια για πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, τραπεζικές εφαρμογές, ηλεκτρονικά καταστήματα και κυβερνητικές υπηρεσίες, με αποτέλεσμα να υποκύπτουν στη λύση της επανάληψης. Η συνήθεια της ανακύκλωσης του ίδιου κωδικού σε πολλαπλούς ιστότοπους λειτουργεί ως ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της προσωπικής κυβερνοασφάλειας, αφού αρκεί η παραβίαση μιας μικρής και ασήμαντης ιστοσελίδας για να αποκτήσουν οι κακόβουλοι δρώντες άμεση πρόσβαση στο email ή ακόμα και στον τραπεζικό λογαριασμό του θύματος.

Για να κατανοήσουμε τις πραγματικές διαστάσεις που μπορεί να λάβει η χρήση ενός τόσο προβλέψιμου κωδικού σε επίπεδο εθνικής ασφάλειας, αρκεί να εξετάσουμε το πρόσφατο περιστατικό που εκτυλίχθηκε στη Δανία μέσα στο περασμένο φθινόπωρο. Όπως αποκαλύφθηκε από σχετικές έρευνες, ένας χάκερ κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο εθνικό μητρώο ταυτοποίησης (CPR) της χώρας εκμεταλλευόμενος την ανεπάρκεια μιας ιδιωτικής εταιρείας πληροφορικής που είχε ορίσει το «123456» ως κωδικό πρόσβασης για τον λογαριασμό του διαχειριστή. Αυτή η εγκληματική αμέλεια εξέθεσε τα προσωπικά δεδομένα σχεδόν 8,8 εκατομμυρίων πολιτών, αποδεικνύοντας με τον πιο εμφατικό τρόπο ότι η αδύναμη προστασία διαπιστευτηρίων δεν αφορά αποκλειστικά τον μεμονωμένο χρήστη, αλλά μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρες κρατικές υποδομές. Το συγκεκριμένο γεγονός προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους κόλπους των ειδικών, οι οποίοι επισημαίνουν την επιτακτική ανάγκη για επιβολή αυστηρότερων ελέγχων και υποχρεωτικών πρωτοκόλλων ασφαλείας στις εταιρείες που διαχειρίζονται ευαίσθητα δεδομένα.

Μεταφέροντας την εικόνα στα εγχώρια δεδομένα, η ελληνική αγορά δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις από τις παγκόσμιες τάσεις που καταγράφει η NordPass. Οι Έλληνες χρήστες του διαδικτύου έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τις ίδιες ακριβώς προκλήσεις, διατηρώντας λογαριασμούς σε δεκάδες τοπικά ηλεκτρονικά καταστήματα, ενημερωτικά portals και δημόσιες υπηρεσίες όπως το TaxisNet ή η πλατφόρμα gov.gr. Παρόλο που τα τραπεζικά ιδρύματα και οι κρατικές πλατφόρμες επιβάλλουν πλέον αυστηρούς κανόνες για τη δημιουργία κωδικών με συνδυασμούς κεφαλαίων, πεζών και ειδικών χαρακτήρων, ένα τεράστιο ποσοστό της δραστηριότητας διεκπεραιώνεται μέσα από μικρότερες ιστοσελίδες που δεν διαθέτουν τα απαραίτητα φίλτρα ασφαλείας. Η έλλειψη ολοκληρωμένης κουλτούρας κυβερνοασφάλειας στη χώρα μας έχει ως συνέπεια την ευρεία εφαρμογή τεχνικών όπως το credential stuffing από ομάδες χάκερ, οι οποίοι συλλέγουν κωδικούς από παλαιότερες διαρροές ελληνικών forums και δοκιμάζουν να εισέλθουν με τα ίδια διαπιστευτήρια σε δημοφιλή e-shops, με σκοπό την υποκλοπή παραγγελιών ή των αποθηκευμένων στοιχείων καρτών.

Η διαρκής εξέλιξη των εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει πλέον στους επιτιθέμενους να σαρώνουν και να συνδυάζουν εκατομμύρια πιθανούς κωδικούς μέσα σε ελάχιστα λεπτά, καθιστώντας ακόμα και τους φαινομενικά σύνθετους συνδυασμούς ευάλωτους απέναντι στην ωμή υπολογιστική ισχύ. Για τον λόγο αυτό, οι παραδοσιακές συμβουλές που προέτρεπαν τους χρήστες να αντικαθιστούν το γράμμα "a" με το σύμβολο "@" ή να προσθέτουν έναν αριθμό στο τέλος της λέξης θεωρούνται πλέον παρωχημένες και αναποτελεσματικές. Η σύγχρονη προσέγγιση προκρίνει τη χρήση των λεγόμενων passphrases, δηλαδή μεγάλων και τυχαίων προτάσεων που αποτελούνται από ασύνδετες λέξεις, οι οποίες αυξάνουν δραματικά την εντροπία και δυσκολεύουν αφάνταστα την παραβίαση μέσω αλγορίθμων.

Η λύση απέναντι σε αυτή τη χαοτική κατάσταση εντοπίζεται στην καθολική υιοθέτηση εξειδικευμένων εφαρμογών password managers, εργαλεία τα οποία αναλαμβάνουν τη δημιουργία, την κρυπτογράφηση και την αυτόματη συμπλήρωση μοναδικών και εξαιρετικά ισχυρών διαπιστευτηρίων για κάθε ξεχωριστό ιστότοπο. Παράλληλα, η ενεργοποίηση του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων (MFA) κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη για όλες τις κρίσιμες υπηρεσίες, προσφέροντας ένα επιπλέον και ζωτικής σημασίας στρώμα προστασίας σε περίπτωση που ο βασικός κωδικός πέσει στα χέρια τρίτων. Κοιτάζοντας προς το μέλλον, η τεχνολογική κοινότητα προετοιμάζει το έδαφος για την οριστική κατάργηση των παραδοσιακών κωδικών μέσω της τεχνολογίας των passkeys, μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται ένθερμα από τη FIDO Alliance και αναμένεται να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο συνδεόμαστε στις αγαπημένες μας εφαρμογές.