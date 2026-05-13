Η οθόνη επιλογής στα smartphones ενίσχυσε σημαντικά τα Firefox και DuckDuckGo

Σύνοψη

Η εφαρμογή της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA) στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταγράφει μετρήσιμα αποτελέσματα αλλαγής συμπεριφοράς των καταναλωτών.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, ο Firefox κέρδισε 6 εκατομμύρια νέους χρήστες, απόρροια αποκλειστικά των νέων οθονών επιλογής (choice screens) στα λειτουργικά συστήματα.

Η DuckDuckGo ενισχύει επίσης τη θέση της στην ευρωπαϊκή αγορά, επιβεβαιώνοντας τη μετατόπιση των χρηστών προς λύσεις που εστιάζουν στην ιδιωτικότητα.

Η πρόσφατη Έκθεση Αξιολόγησης του DMA (2026) από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστοποιεί τη μείωση της κυριαρχίας των προεπιλεγμένων εφαρμογών (default apps) των μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών.

Η επιβολή του κανονισμού Digital Markets Act (DMA) από την Ευρωπαϊκή Ένωση μετέβαλε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τις συσκευές τους. Τα νεότερα δεδομένα του 2026 αποτυπώνουν με ξεκάθαρο τρόπο την αλλαγή ισορροπιών στην αγορά των web browsers και των μηχανών αναζήτησης, τομείς που για χρόνια ελέγχονταν ασφυκτικά από τα προεπιλεγμένα οικοσυστήματα της Apple και της Google. Τα νούμερα είναι πλέον επίσημα και αποδεικνύουν ότι όταν δίνεται η επιλογή, οι καταναλωτές διαφοροποιούνται.

Πώς οι οθόνες επιλογής ενίσχυσαν τον Firefox

Η Mozilla ανακοίνωσε ότι αυτή η αλλαγή οδήγησε σε άμεση αύξηση της βάσης των χρηστών της, προσθέτοντας 6 εκατομμύρια νέους χρήστες στον Firefox, αποδεικνύοντας τη δυναμική των εναλλακτικών επιλογών όταν αίρεται το πλεονέκτημα της προεπιλογής.

Η υποχρεωτική εμφάνιση της οθόνης επιλογής στο iOS και το Android άλλαξε την καθιερωμένη ροή εκκίνησης μιας νέας συσκευής. Αντί ο χρήστης να καταλήγει αυτόματα στον Safari ή τον Chrome, καλείται να διαλέξει συνειδητά το βασικό του λογισμικό πλοήγησης. Η ανακοίνωση των 6 εκατομμυρίων νέων χρηστών για τον Firefox αναδεικνύει την επιτυχία του μέτρου. Οι προγραμματιστές της Mozilla εξέφραζαν για χρόνια παράπονα για αθέμιτο ανταγωνισμό. Τα σημερινά δεδομένα τους δικαιώνουν απόλυτα.

Άμεση αύξηση βάσης: 6 εκατομμύρια νέες εγκαταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

6 εκατομμύρια νέες εγκαταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ισότιμη προβολή: Ο Firefox εμφανίζεται πλέον στην πρώτη σελίδα επιλογών των νέων συσκευών.

Ο Firefox εμφανίζεται πλέον στην πρώτη σελίδα επιλογών των νέων συσκευών. Διατήρηση χρηστών: Τα ποσοστά απεγκατάστασης παραμένουν χαμηλά, δείχνοντας ότι οι χρήστες επιλέγουν τον browser συνειδητά.

Η δυναμική της DuckDuckGo και η αναζήτηση της ιδιωτικότητας

Εκτός από τους web browsers, το DMA επέβαλε αντίστοιχες οθόνες επιλογής και για τις μηχανές αναζήτησης. Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, η DuckDuckGo αύξησε σημαντικά το μερίδιο αγοράς της στην Ευρώπη το 2026, επιβεβαιώνοντας ότι ένα υπολογίσιμο ποσοστό των χρηστών επιλέγει εργαλεία τα οποία εγγυώνται τη μη καταγραφή των προσωπικών τους δεδομένων.

Τα επίσημα έγγραφα αναλύουν την αυξανόμενη επιρροή των ανεξάρτητων μηχανών αναζήτησης. Η DuckDuckGo, η οποία έχει χτίσει τη φήμη της γύρω από την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την απουσία προσωποποιημένων διαφημίσεων βάσει ιστορικού, επωφελήθηκε τα μέγιστα. Η διαδικασία επιλογής είναι απλή: ο χρήστης διαβάζει τα ονόματα των διαθέσιμων μηχανών αναζήτησης, βλέπει μια σύντομη περιγραφή και αποφασίζει.

Η πραγματική εμπειρία ωστόσο κρύβει λεπτομέρειες. Όταν ρυθμίζεις ένα νέο smartphone σήμερα, η διαδικασία της επιλογής προκαλεί αρχικά μια ελαφριά σύγχυση. Η οθόνη γεμίζει με logos και το συνεχόμενο πάτημα του κουμπιού Next διακόπτεται βίαια. Παρόλα αυτά, η διαδικασία διαρκεί ελάχιστα δευτερόλεπτα. Το λειτουργικό σύστημα ενσωματώνει άμεσα την επιλογή (π.χ. της DuckDuckGo) βαθιά στον πυρήνα του τηλεφώνου, αλλάζοντας τη συμπεριφορά της κεντρικής μπάρας αναζήτησης.

Τι καταγράφει η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DMA Review Report 2026)

Το πολυσέλιδο έγγραφο προσφέρει την πλήρη ακτινογραφία της ευρωπαϊκής ψηφιακής αγοράς. Η επιτροπή εστίασε σε μεγάλο βαθμό στο λεγόμενο "Dark Pattern monitoring". Δηλαδή, παρακολουθεί ενεργά εάν η Apple ή η Google σχεδιάζουν τις οθόνες επιλογής με τρόπο που υποσυνείδητα κατευθύνει τον χρήστη στις δικές τους υπηρεσίες (π.χ., μέσω διαφοροποιήσεων στα χρώματα των κουμπιών ή της σειράς εμφάνισης).

Τυχαιοποιημένη σειρά: Τα λογότυπα των εναλλακτικών επιλογών (όπως του Firefox και της DuckDuckGo) εμφανίζονται με τυχαία σειρά σε κάθε συσκευή.

Τα λογότυπα των εναλλακτικών επιλογών (όπως του Firefox και της DuckDuckGo) εμφανίζονται με τυχαία σειρά σε κάθε συσκευή. Πλήρης άρση προεπιλογών: Απαγορεύεται η επαναφορά των ρυθμίσεων του gatekeeper μετά από ενημερώσεις λογισμικού.

Απαγορεύεται η επαναφορά των ρυθμίσεων του gatekeeper μετά από ενημερώσεις λογισμικού. Διαφάνεια δεδομένων: Οι εταιρείες οφείλουν να παραδίδουν μηνιαία reports στην Κομισιόν με τα στατιστικά των επιλογών των χρηστών.

Με τη ματιά του Techgear

Η μετατόπιση 6 εκατομμυρίων χρηστών προς τον Firefox και η ταυτόχρονη άνοδος της DuckDuckGo αποδεικνύουν το αυτονόητο: η δύναμη της συνήθειας είναι ισχυρή, αλλά η δύναμη της προεπιλογής ήταν ανίκητη. Το DMA λειτουργεί ακριβώς όπως σχεδιάστηκε. Αφαιρεί το αθέμιτο πλεονέκτημα του ενσωματωμένου κώδικα και αφήνει το ίδιο το προϊόν να μιλήσει. Η διαδικασία αρχικοποίησης μιας συσκευής έχει γίνει οριακά πιο χρονοβόρα, με τις οθόνες επιλογής να απαιτούν την προσοχή μας. Πρακτικά, αυτή η έξτρα τριβή του μισού λεπτού είναι το τίμημα για ένα υγιές και ανοιχτό διαδίκτυο. Η νομοθεσία πέτυχε τον σκοπό της. Τώρα, η ευθύνη βαραίνει εταιρείες όπως η Mozilla να διατηρήσουν αυτούς τους χρήστες μέσω καινοτομιών και καλύτερης απόδοσης, χωρίς να επαναπαυθούν στα κέρδη που τους χάρισε το νομικό πλαίσιο της Ευρώπης.

*Μπορείτε πλέον να προσθέσετε το Techgear.gr ως Προτιμώμενη Πηγή ενημέρωσης για τις αναζητήσεις σας στο Google Search!