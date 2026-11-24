Η Klarna ενεργοποίησε από σήμερα, 24 Νοεμβρίου 2026, το εργαλείο σύγκρισης τιμών Search & Compare στην Ελλάδα, επεκτείνοντας ταυτόχρονα τη διαθεσιμότητά του σε οκτώ ακόμη ευρωπαϊκές αγορές, μεταξύ των οποίων η Ελβετία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία και η Πολωνία. Η λειτουργία είναι προσβάσιμη τόσο μέσα από την εφαρμογή της εταιρείας όσο και από την επίσημη ιστοσελίδα της, επιτρέποντας τον εντοπισμό προϊόντων σε χιλιάδες καταστήματα λιανικής, ανεξάρτητα από το αν αυτά διατηρούν εμπορική συνεργασία με το δίκτυο πληρωμών της.

Η άφιξη της υπηρεσίας έρχεται λίγα εικοσιτετράωρα πριν από την κορύφωση των εκπτώσεων της Black Friday, προσφέροντας ένα εργαλείο ελέγχου της αγοράς που περιλαμβάνει και αναλυτικό ιστορικό τιμών (price history). Με δεδομένο ότι, σύμφωνα με εσωτερικά στοιχεία της Klarna, το 54% των Ελλήνων καταναλωτών συγκρίνει ήδη τις τιμές ανάμεσα σε διαφορετικά καταστήματα προτού ολοκληρώσει μια αγορά, η ενσωμάτωση μιας ανεξάρτητης μηχανής σύγκρισης μέσα στο ίδιο περιβάλλον πληρωμών στοχεύει στη μείωση του χρόνου αναζήτησης και στον εντοπισμό πραγματικών εκπτώσεων.

Πώς λειτουργεί το Search & Compare και ο ρόλος του ιστορικού τιμών

Το εργαλείο Search & Compare αντλεί δεδομένα από ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών καταστημάτων, οργανώνοντας τα αποτελέσματα με βάση φίλτρα που καλύπτουν το χρώμα, το μέγεθος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις αξιολογήσεις άλλων χρηστών, τη διαθεσιμότητα στα καταστήματα και τις διαθέσιμες επιλογές αποστολής. Το γεγονός ότι η μηχανή δεν περιορίζεται μόνο στους συνεργαζόμενους εμπόρους της Klarna της επιτρέπει να λειτουργεί ανταγωνιστικά απέναντι σε καθιερωμένες πλατφόρμες σύγκρισης τιμών, προσφέροντας μια πιο αντιπροσωπευτική εικόνα του κόστους ενός προϊόντος.

Κεντρικό στοιχείο της εμπειρίας, ιδίως ενόψει των μεγάλων εκπτωτικών ημερών, αποτελεί η καταγραφή της διακύμανσης των τιμών σε βάθος χρόνου. Μέσα από το ιστορικό τιμών, ο καταναλωτής μπορεί να αντιπαραβάλει την τρέχουσα προσφορά με το κόστος του προϊόντος τις προηγούμενες εβδομάδες ή μήνες, διαπιστώνοντας άμεσα εάν μια διαφημιζόμενη έκπτωση ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ή εάν προηγήθηκε τεχνητή ανατίμηση.

Από τις ευέλικτες πληρωμές σε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα αγορών

Η επέκταση του Search & Compare στην Ελλάδα, την Τσεχία, τη Ρουμανία, την Ουγγαρία και τη Σλοβακία επιβεβαιώνει τη στρατηγική μετάβαση της Klarna από έναν πάροχο υπηρεσιών «αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα» (BNPL) σε μια ενιαία πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου. Όπως ανέφερε η Μαρία Ηλιάδου, Country Manager Greece της Klarna, οι χρήστες σε όλη την Ευρώπη μπορούν πλέον να αναζητούν προϊόντα, να εντοπίζουν τις χαμηλότερες τιμές, να αξιοποιούν προγράμματα επιστροφής χρημάτων (cashback) και να επιλέγουν τον τρόπο πληρωμής που τους εξυπηρετεί, διατηρώντας παράλληλα πρόσβαση σε υπηρεσίες μετά την αγορά όπως η παρακολούθηση της παράδοσης, οι ψηφιακές αποδείξεις και η διαχείριση επιστροφών.

Η εταιρεία, η οποία είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE: KLAR), διαχειρίζεται σήμερα περισσότερους από 120 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες παγκοσμίως και 3,8 εκατομμύρια ημερήσιες συναλλαγές, συνεργαζόμενη με πάνω από 1,2 εκατομμύρια εμπόρους, στους οποίους περιλαμβάνονται οι Uber, H&M, Nike, Ikea, Sephora και Airbnb. Παράλληλα, υποστηρίζει πληρωμές τόσο online και σε φυσικά καταστήματα όσο και μέσω ψηφιακών πορτοφολιών όπως τα Apple Pay και Google Pay.