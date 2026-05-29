Euro-Office 1.0: Η ευρωπαϊκή open-source απάντηση στα MS Office και Google Workspace

Σύνοψη

Η σταθερή έκδοση 1.0 του Euro-Office διατίθεται στο κοινό στις 9 Ιουνίου 2026, προσβάσιμη μέσω του GitHub.

Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη cloud-based σουίτα γραφείου (κείμενο, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις), ανοιχτού κώδικα (open-source), σχεδιασμένη ως ευρωπαϊκή εναλλακτική στα αμερικανικά Microsoft 365 και Google Docs.

Προσφέρει συνεργασία σε πραγματικό χρόνο (real-time collaboration) και διαθέτει περιβάλλον χρήσης (UI) οικείο στους χρήστες του Office, με υψηλή συμβατότητα στα αρχεία OOXML (.docx, .xlsx).

Υποστηρίζεται από κορυφαίους ευρωπαϊκούς παρόχους cloud όπως οι Nextcloud, Ionos, XWiki και OpenProject.

Απευθύνεται σε κυβερνήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ρυθμιζόμενους οργανισμούς και επιχειρήσεις που επιδιώκουν ψηφιακή κυριαρχία και αυστηρή συμμόρφωση με τον κανονισμό GDPR.

Η εξάρτηση των ευρωπαϊκών κρατών και επιχειρήσεων από λογισμικά ως υπηρεσία (SaaS) τα οποία ελέγχονται σχεδόν αποκλειστικά από τεχνολογικούς κολοσσούς των ΗΠΑ αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα ψηφιακής πολιτικής και ασφάλειας δικτύων. Με την ανάγκη για απόλυτο έλεγχο της ιδιωτικότητας των δεδομένων να αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα, η αγορά αναζητά διαρκώς βιώσιμες και πλήρως ελεγχόμενες λύσεις. Η κοινότητα του ανοιχτού κώδικα, με τη στήριξη μεγάλων ευρωπαϊκών παρόχων, υλοποιεί το Euro-Office, μια προηγμένη σουίτα παραγωγικότητας που βασίζεται αποκλειστικά στο cloud και αναπτύχθηκε με γνώμονα την απόλυτη ψηφιακή κυριαρχία.

Τι είναι το Euro-Office και πότε κυκλοφορεί;

Το Euro-Office 1.0 είναι μια open-source, cloud-first πλατφόρμα εφαρμογών γραφείου (επεξεργαστής κειμένου, λογιστικά φύλλα, παρουσιάσεις) που ενσωματώνει εργαλεία ταυτόχρονης συν-επεξεργασίας. Κυκλοφορεί στις 9 Ιουνίου 2026 και παρέχεται δωρεάν μέσω των δημόσιων αποθετηρίων του GitHub, στοχεύοντας στην απεξάρτηση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα από τα Microsoft 365 και Google Workspace.

Μοντέλο Διάθεσης: Ανοιχτού κώδικα (AGPL/Open Source), σχεδιασμένο για άμεση ανάπτυξη (ready-to-run) μέσω self-hosting.

Ανοιχτού κώδικα (AGPL/Open Source), σχεδιασμένο για άμεση ανάπτυξη (ready-to-run) μέσω self-hosting. Ενσωματωμένα Εργαλεία: Web editors για έγγραφα, λογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις εντός browser.

Web editors για έγγραφα, λογιστικά φύλλα και παρουσιάσεις εντός browser. Συμβατότητα Αρχείων: Εκτενής υποστήριξη ODF (Open Document Format) και υψηλό επίπεδο αναπαραγωγής αρχείων Microsoft (OOXML - .docx, .xlsx, .pptx).

Εκτενής υποστήριξη ODF (Open Document Format) και υψηλό επίπεδο αναπαραγωγής αρχείων Microsoft (OOXML - .docx, .xlsx, .pptx). Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα: Πλήρης εδαφικός έλεγχος δεδομένων (data localization), μηδενικός κίνδυνος παρακολούθησης από τρίτες χώρες, πλήρης συμμόρφωση GDPR.

Η αρχιτεκτονική και η κοινοπραξία της Ευρωπαϊκής Αγοράς

Το οικοσύστημα του Euro-Office υποστηρίζεται ενεργά από κορυφαίους παρόχους cloud υποδομών και λογισμικού συνεργασίας στην Ευρώπη. Εταιρείες όπως η Ionos, η Nextcloud, η EuroStack, η XWiki, η OpenProject και η Soverin έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να διασφαλίσουν τη σταθερότητα και την κλιμάκωση του κώδικα.

Ο πυρήνας της πλατφόρμας βασίζεται στην τεχνολογία του ONLYOFFICE. Η ομάδα ανάπτυξης προχώρησε σε εκτεταμένο fork (διαχωρισμό του κώδικα) με στόχο τον βαθύ καθαρισμό, τη βελτιστοποίηση της ασφάλειας και την ανεξαρτητοποίηση του project. Η επιλογή αυτή επιτρέπει στο Euro-Office να διατηρήσει ένα γραφικό περιβάλλον (Ribbon UI) το οποίο είναι εξαιρετικά γνώριμο σε όσους έχουν περάσει χρόνια δουλεύοντας σε περιβάλλον Windows και Office. Η στρατηγική είναι προφανώς να ελαχιστοποιηθεί η καμπύλη εκμάθησης, ούτως ώστε το προσωπικό ενός δήμου ή μιας εταιρείας να μπορεί να μεταβεί στη νέα πλατφόρμα χωρίς να απαιτείται δαπανηρή και χρονοβόρα επανεκπαίδευση. Σε αντίθεση με παραδοσιακές desktop λύσεις, όπως το αυθεντικό LibreOffice που επικεντρώνεται στην offline επεξεργασία, το Euro-Office είναι δομημένο για τον web browser και τονίζεται η δυνατότητα πολλών χρηστών να επεξεργάζονται το ίδιο κείμενο ή κελί ταυτόχρονα.

Η έννοια της ψηφιακής κυριαρχίας και ο έλεγχος των δεδομένων

Η ανάγκη για συστήματα όπως το Euro-Office πηγάζει από την ανησυχία κρατών εκτός των ΗΠΑ για τις πολιτικές διαχείρισης δεδομένων. Η φιλοξενία ευαίσθητων κυβερνητικών ή εταιρικών πληροφοριών σε servers τρίτων χωρών ενέχει κινδύνους υπαγωγής σε νομοθεσίες που επιτρέπουν την πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα (π.χ. US Cloud Act). Η "Ψηφιακή Κυριαρχία" διασφαλίζει ότι οι υποδομές ανήκουν, ελέγχονται και υπάγονται αποκλειστικά στη δικαιοδοσία της χώρας ή της ένωσης (ΕΕ) στην οποία δραστηριοποιείται ο οργανισμός.

Πέρα από τα ζητήματα ασφαλείας, η οικονομική διάσταση είναι εξίσου σημαντική. Οι επιχειρήσεις και το δημόσιο απαλλάσσονται από το μοντέλο της συνεχούς μηνιαίας ή ετήσιας συνδρομής ανά χρήστη το οποίο επιβάλλουν τα παραδοσιακά SaaS οικοσυστήματα, οδηγώντας σε δραστική μείωση των πάγιων εξόδων πληροφορικής.

Εφαρμογή και διαθεσιμότητα στην Ελλάδα

Η ελληνική αγορά, ιδίως ο ευρύτερος δημόσιος τομέας, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα και οι δήμοι, αντιμετωπίζουν πιέσεις προϋπολογισμού για τον συνεχή εκσυγχρονισμό των ψηφιακών τους υποδομών. Το κόστος ανανέωσης χιλιάδων αδειών χρήσης για τα κλασικά προγράμματα γραφείου απορροφά σημαντικούς πόρους.

Μέσω του Euro-Office, οι ελληνικοί φορείς αποκτούν την τεχνική ικανότητα να φιλοξενήσουν την πλατφόρμα στο δικό τους hardware ή στους servers τοπικών, ελληνικών data centers και τηλεπικοινωνιακών παρόχων. Η άδεια χρήσης του λογισμικού παραμένει ελεύθερη (μηδενικό κόστος κτήσης σε ευρώ), και οι οργανισμοί καλούνται να επενδύσουν αποκλειστικά στη συντήρηση των τοπικών servers τους.

Ακόμη και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) στην Ελλάδα –όπως δικηγορικά γραφεία, λογιστικά κέντρα και ιατρικές κλινικές που διαχειρίζονται δεδομένα εξαιρετικά υψηλής ευαισθησίας– η υλοποίηση ενός τέτοιου cloud συστήματος διασφαλίζει ότι κανένα έγγραφο δεν αποθηκεύεται σε εξωτερικούς cloud servers αμερικανικών συμφερόντων.