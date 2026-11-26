Η Διεθνής Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FIFA) επιβεβαίωσε ότι έπεσε θύμα εγκληματικής κυβερνοεπίθεσης, η οποία επέτρεψε σε εξωτερικούς παράγοντες τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ένα περιορισμένο σύνολο προσωπικών και επιχειρηματικών πληροφοριών. Την είδηση μετέδωσε αρχικά το πρακτορείο Reuters, με πρόσωπο που διαθέτει άμεση γνώση της υπόθεσης να αναφέρει πως το περιστατικό επηρέασε λιγότερο από το 0,1% του συνολικού όγκου δεδομένων που διατηρεί ο οργανισμός.

Παρότι η έκταση της παραβίασης περιγράφεται ως περιορισμένη σε ποσοστιαία βάση, η FIFA καταδίκασε με έντονο ύφος την παράνομη απόκτηση και δημοσιοποίηση στοιχείων, κάνοντας λόγο για σοβαρή και απαράδεκτη παραβίαση της ιδιωτικότητας που ενδέχεται να επιφέρει σημαντικές συνέπειες για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Παράλληλα, η ομοσπονδία γνωστοποίησε ότι συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες αρχές και τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, ενώ διευκρινίστηκε πως κρίσιμα αρχεία που αφορούσαν τα σχέδια εμπορικής εκμετάλλευσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν παραβιάστηκαν.

Τα κενά στην ενημέρωση και οι αξιώσεις της ομάδας Handsome Boy Hacking Club

Μέχρι στιγμής, η διοίκηση της παγκόσμιας ομοσπονδίας αποφεύγει να δώσει στη δημοσιότητα κρίσιμες τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα της εισβολής, τον ακριβή αριθμό των ατόμων ή των συνεργαζόμενων φορέων που επηρεάστηκαν, καθώς και τη φύση των επιχειρηματικών εγγράφων που εκτέθηκαν. Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι η αναφορά της FIFA στη δημοσιοποίηση των δεδομένων δεν συνοδεύτηκε από επίσημη επιβεβαίωση για το αν ή πού έχουν αναρτηθεί τα κλεμμένα αρχεία στο διαδίκτυο.

Την ευθύνη για την επίθεση, ωστόσο, ανέλαβε μια ομάδα χάκερ με την ονομασία Handsome Boy Hacking Club, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC. Μέλη της ομάδας φέρονται να δημοσίευσαν screenshots από εσωτερικά έγγραφα της FIFA την προηγούμενη εβδομάδα, συνοδεύοντας τις κινήσεις τους με διαδοχικές αναρτήσεις στην πλατφόρμα X, στις οποίες υποστηρίζουν πως απέκτησαν πρόσβαση σε περίπου 12GB αρχείων, όγκος που σύμφωνα με το βρετανικό δίκτυο αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1% των συνολικών δεδομένων της ομοσπονδίας.

Απρόσβλητα τα αρχεία του εγκαταλελειμμένου προγράμματος FIFA Forward Enterprise

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διαβεβαίωση της πηγής του Reuters πως οι εισβολείς δεν κατάφεραν να φτάσουν στα αρχεία του προγράμματος FIFA Forward Enterprise, ενός αμφιλεγόμενου σχεδίου που είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον χώρο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου τους προηγούμενους μήνες. Η προστασία ευαίσθητων οικονομικών και νομικών φακέλων τέτοιου βεληνεκούς αποτελεί βασική προτεραιότητα σε περιστατικά παραβίασης δεδομένων, καθώς η διαρροή διαπραγματευτικών όρων ή αποτιμήσεων μπορεί να εκθέσει τόσο τον ίδιο τον οργανισμό όσο και τρίτους επενδυτές.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2026 ο πρόεδρος της FIFA, Gianni Infantino, ανακοίνωσε την οριστική ακύρωση του σχεδίου για την πώληση μεριδίου των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ιδιώτες επενδυτές, υποχωρώντας μπροστά στις εκτεταμένες αντιδράσεις.Βάσει του αρχικού πλάνου, η ομοσπονδία στόχευε στην άντληση κεφαλαίων έως και 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων μέσω της παραχώρησης ποσοστού 20% σε μια νέα επιχειρηματική μονάδα, η οποία θα αναλάμβανε τη διαχείριση των μεγάλων διοργανώσεων της FIFA,συμπεριλαμβανομένου του Μουντιάλ.