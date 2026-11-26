Ενόψει των επικείμενων εκπτωτικών ημερών και της έναρξης της εορταστικής περιόδου, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) εξέδωσε αναλυτικές συστάσεις προς τους καταναλωτές για την ασφαλή χρήση διαδικτυακών πλατφορμών (marketplaces). Οι οδηγίες εστιάζουν στα δικαιώματα που απορρέουν από τον ευρωπαϊκό Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services Act - DSA), υπενθυμίζοντας τόσο τα βήματα που πρέπει να ακολουθούν οι αγοραστές όσο και τις νομικές υποχρεώσεις διαφάνειας που βαρύνουν τις ίδιες τις πλατφόρμες.

Η αυξημένη κίνηση στο ηλεκτρονικό εμπόριο κατά το τελευταίο δίμηνο του έτους πολλαπλασιάζει την έκθεση των χρηστών σε επιθετικές πρακτικές προώθησης, αδιαφανείς καταχωρίσεις και παραπλανητικά περιβάλλοντα διεπαφής. Με την εφαρμογή του DSA, οι καταναλωτές δεν περιορίζονται πλέον σε γενικές συμβουλές προσοχής, αλλά αποκτούν θεσμοθετημένα εργαλεία για να ελέγχουν την ταυτότητα των πωλητών, να απενεργοποιούν την προσωποποιημένη κατάταξη προϊόντων και να αναφέρουν άμεσα παράνομο περιεχόμενο.

Ταυτοποίηση πωλητών και έλεγχος πληροφοριών προϊόντος

Πριν από την ολοκλήρωση οποιασδήποτε παραγγελίας σε ένα marketplace, η ΕΕΤΤ επισημαίνει ότι ο καταναλωτής ενδέχεται να συναλλάσσεται με ανεξάρτητους επαγγελματίες πωλητές και όχι απευθείας με τον διαχειριστή της πλατφόρμας. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητο να ελέγχονται η επωνυμία, η φυσική διεύθυνση και τα στοιχεία επικοινωνίας του εμπόρου, δεδομένα που κάθε πλατφόρμα υποχρεούται από τον DSA να εμφανίζει με σαφή, κατανοητό και εύκολα προσβάσιμο τρόπο.

Παράλληλα, η προσεκτική ανάγνωση της περιγραφής κάθε προϊόντος παραμένει κρίσιμη για την αποφυγή αμφίβολων αγορών. Οι χρήστες καλούνται να αναζητούν τα στοιχεία του κατασκευαστή, τις υποχρεωτικές σημάνσεις συμμόρφωσης και τυχόν προειδοποιήσεις ασφαλείας όπου αυτές προβλέπονται, ενώ οι πλατφόρμες οφείλουν να παρέχουν στους επαγγελματίες πωλητές την κατάλληλη τεχνική υποδομή ώστε να αναρτούν όλες τις πληροφορίες που απαιτεί η νομοθεσία.

Διαφάνεια στις διαφημίσεις και έλεγχος των συστημάτων συστάσεων

Σημαντικό μέρος της εμπειρίας πλοήγησης στα σύγχρονα marketplaces διαμορφώνεται από αλγορίθμους κατάταξης και προωθημένες καταχωρίσεις. Η ΕΕΤΤ υπενθυμίζει ότι οι πρώτες επιλογές που εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησης μπορεί να αποτελούν πληρωμένη διαφήμιση και όχι απαραίτητα την πιο συμφέρουσα ή κατάλληλη λύση για τον αγοραστή. Κάθε διαφημιστική καταχώριση οφείλει να φέρει ευδιάκριτη σήμανση, με την πλατφόρμα να ενημερώνει ρητά τον χρήστη για το ποιος διαφημίζεται, ποιος χρηματοδοτεί την προβολή και με βάση ποια κριτήρια εμφανίζεται η διαφήμιση στην οθόνη του.

Αντίστοιχες υποχρεώσεις ισχύουν για τα συστήματα συστάσεων (recommender systems), τα οποία ιεραρχούν τα προϊόντα κυρίως με βάση το ιστορικό και τις διαδικτυακές προτιμήσεις του εκάστοτε επισκέπτη. Οι πλατφόρμες πρέπει να εξηγούν με απλή γλώσσα στους όρους χρήσης τις βασικές παραμέτρους λειτουργίας των αλγορίθμων τους, καθώς και τις επιλογές προσαρμογής που διαθέτει ο χρήστης. Ειδικά στις πολύ μεγάλες διαδικτυακές πλατφόρμες, ο κανονισμός κατοχυρώνει το δικαίωμα επιλογής ενός συστήματος συστάσεων που δεν βασίζεται στην κατάρτιση προσωπικού προφίλ.

Απαγόρευση παραπλανητικών πρακτικών και αναφορά παράνομου περιεχομένου

Ένα από τα πιο συνηθισμένα προβλήματα στις ηλεκτρονικές αγορές είναι οι σχεδιαστικές τεχνικές χειραγώγησης, γνωστές ως dark patterns, οι οποίες ωθούν τους χρήστες σε βιαστικές αποφάσεις υπό τεχνητή πίεση. Ο DSA απαγορεύει ρητά τέτοιες πρακτικές, όπως την υπερβολική οπτική προβολή μιας επιλογής έναντι άλλων ή τη χρήση επαναλαμβανόμενων αναδυόμενων παραθύρων που δυσχεραίνουν την ελεύθερη επιλογή του καταναλωτή.

Σε περίπτωση που ένας χρήστης εντοπίσει προϊόν ή περιεχόμενο που θεωρεί παράνομο, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αναφορά απευθείας μέσω εύχρηστου και άμεσα προσβάσιμου μηχανισμού που οφείλει να διατηρεί η πλατφόρμα. Ο πάροχος υποχρεούται να εξετάσει την αναφορά και να ενημερώσει τον καταγγέλλοντα για την απόφαση του, ενώ αν ο χρήστης διαφωνεί με το αποτέλεσμα, μπορεί να ζητήσει επανεξέταση από την ίδια την πλατφόρμα ή να προσφύγει σε πιστοποιημένο φορέα εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών.

Τέλος, η ΕΕΤΤ συστήνει στους καταναλωτές να εξοικειώνονται με τους όρους χρήσης κάθε πλατφόρμας, δίνοντας έμφαση στους κανόνες ελέγχου περιεχομένου και στη διαδικασία διαχείρισης παραπόνων, τα οποία πρέπει να διατυπώνονται με απλή και κατανοητή γλώσσα.