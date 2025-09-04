A House of Dynamite: Πρώτο trailer για το νέο θρίλερ της Kathryn Bigelow

Η Kathryn Bigelow, η βραβευμένη με Όσκαρ σκηνοθέτιδα που μας έχει χαρίσει ταινίες όπως το The Hurt Locker και το Zero Dark Thirty, επιστρέφει με μια νέα κινηματογραφική εμπειρία που υπόσχεται να ταράξει τα νεύρα των θεατών. Το A House of Dynamite, η τελευταία της δημιουργία για λογαριασμό του Netflix, καταπιάνεται με τον απόλυτο εφιάλτη: την προοπτική μιας πυρηνικής καταστροφής που πλησιάζει με ιλιγγιώδη ταχύτητα.

Η υπόθεση είναι απλή, αλλά η εκτέλεση υπόσχεται να κρατήσει τον θεατή καθηλωμένο. Ένα πυρηνικό βλήμα αγνώστου προέλευσης κατευθύνεται προς τις ΗΠΑ. Η προειδοποίηση αφήνει μόλις 18 λεπτά για να αποτραπεί μια καταστροφή ανυπολόγιστων διαστάσεων. Σε αυτό το ασφυκτικό χρονικό περιθώριο, αξιωματούχοι, στρατιωτικοί και ο ίδιος ο Πρόεδρος καλούνται να πάρουν αποφάσεις που θα καθορίσουν την τύχη ενός ολόκληρου έθνους.

Το σενάριο υπογράφει ο Noah Oppenheim, γνωστός από το Zero Day και το Jackie. Η αφήγηση επιλέγει μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση: τα κρίσιμα αυτά 18 λεπτά προβάλλονται ξανά και ξανά μέσα από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Οι θεατές μπαίνουν στη θέση των αξιωματικών που βρίσκονται στο Situation Room, των συμβούλων ασφαλείας που παλεύουν με την πίεση και φυσικά του Προέδρου των ΗΠΑ, που έχει να σηκώσει το βάρος της τελικής απόφασης.

Το καστ είναι εντυπωσιακό. Η Rebecca Ferguson και ο Jason Clarke δίνουν σάρκα και οστά στους αξιωματικούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κρίσης. Ο Idris Elba ενσαρκώνει τον Πρόεδρο, ενώ πλαισιώνεται από τους Gabriel Basso και Greta Lee στους ρόλους των συμβούλων ασφαλείας. Στο πλευρό τους εμφανίζεται ένας μεγάλος αριθμός γνωστών ηθοποιών, μεταξύ των οποίων οι Jared Harris, Tracy Letts, Anthony Ramos, Moses Ingram, Jonah Hauer-King, Malachi Beasley, Brian Tee, Gbenga Akinnagbe, Willa Fitzgerald, Renée Elise Goldsberry, Kyle Allen και Kaitlyn Dever.

Η παγκόσμια πρεμιέρα του A House of Dynamite πραγματοποιήθηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2025, όπου η ταινία απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Δημοσιογράφοι και θεατές μίλησαν για μια ατμόσφαιρα ασφυκτικής έντασης και για μια κινηματογραφική εμπειρία που παίζει με τον βαθύτερο φόβο της ανθρωπότητας: την πυρηνική καταστροφή.

Ακόμη και το trailer αποδεικνύει τη δύναμη της ταινίας. Ντυμένο με την εμβληματική ομιλία του Carl Sagan, το Pale Blue Dot, μετατρέπει την επιστημονική ποίηση σε μια ανατριχιαστική υπενθύμιση της ευθραυστότητας του πλανήτη μας. Η σταδιακή άνοδος του δείκτη DEFCON, σε συνδυασμό με το ανατριχιαστικό μότο «not if, when», επιτείνει την αίσθηση του αναπόφευκτου. Το αποτέλεσμα είναι ένα τρέιλερ που μοιάζει με εφιάλτη σε κίνηση, βάζοντας τον θεατή να νιώσει στο πετσί του το άγχος μιας επικείμενης σύγκρουσης.

Η κυκλοφορία της ταινίας έχει προγραμματιστεί σε τρεις φάσεις. Στις 3 Οκτωβρίου θα προβληθεί σε επιλεγμένες αίθουσες στο Ηνωμένο Βασίλειο, στις 10 Οκτωβρίου θα ακολουθήσει παγκόσμια διανομή, ενώ από τις 24 Οκτωβρίου θα είναι διαθέσιμη στο Netflix, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό σε όλο τον κόσμο να ζήσει την εμπειρία.