AccelerateEU: Το ευρωπαϊκό σχέδιο για νέα ενεργειακά κουπόνια και φοροελαφρύνσεις στο ρεύμα

Σύνοψη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο AccelerateEU για την καταπολέμηση του αυξημένου ενεργειακού κόστους.

Η γεωπολιτική κρίση στη Μέση Ανατολή κόστισε στην Ε.Ε. επιπλέον 24 δισ. ευρώ για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων σε ελάχιστους μήνες.

Το πακέτο παρέχει στα κράτη-μέλη ευελιξία για νέες κρατικές ενισχύσεις, διανομή ενεργειακών κουπονιών (vouchers) και φορολογικές ελαφρύνσεις.

Απορρίφθηκε επισήμως το ενδεχόμενο επιβολής υποχρεωτικής τηλεργασίας για λόγους εξοικονόμησης πόρων.

Ιδρύεται νέο ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Καυσίμων για τον αυστηρό έλεγχο των διαθέσιμων αποθεμάτων.

Ο στόχος παραμένει η άμεση απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα μέσω της ταχείας ανάπτυξης των ΑΠΕ και των συστημάτων αποθήκευσης.

Τι είναι το πρόγραμμα AccelerateEU και ποιες επιδοτήσεις προβλέπει;

Η ενεργειακή αγορά της Ευρώπης βρίσκεται αντιμέτωπη με μια σοβαρή δοκιμασία εντός του 2026. Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και το πρόσφατο κλείσιμο των στρατηγικών στενών του Ορμούζ προκάλεσαν αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλούμενη να διαχειριστεί την κατακόρυφη αύξηση των τιμών, παρουσίασε επίσημα το πρόγραμμα AccelerateEU. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο εργαλείων που συνδυάζει μέτρα οικονομικής ανακούφισης για τους καταναλωτές με μακροπρόθεσμες δομικές παρεμβάσεις για την ενεργειακή αυτονομία.

Το οικονομικό κόστος της κρίσης

Η εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα αποδεικνύεται εξαιρετικά επιζήμια για την ευρωπαϊκή οικονομία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγκάστηκε να δαπανήσει 24 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον, αποκλειστικά για την εισαγωγή καυσίμων, μόλις από την αρχή της κρίσης τον Μάρτιο του 2026. Αυτό το δυσθεώρητο ποσό αντανακλά την αδυναμία της ευρωπαϊκής βιομηχανίας να απορροφήσει τους γεωπολιτικούς κραδασμούς. Οι πληθωριστικές πιέσεις αυξάνονται, με τους αναλυτές να προειδοποιούν ότι οι συνέπειες θα γίνουν αισθητές στην ευρύτερη οικονομία και την ανάπτυξη του ΑΕΠ των κρατών-μελών καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.

Άμεσα μέτρα ανακούφισης: Κουπόνια και κρατικές ενισχύσεις

Για την προστασία των καταναλωτών και της βιομηχανίας, το AccelerateEU εισάγει ένα προσωρινό, εξαιρετικά ευέλικτο πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων. Η λογική της Επιτροπής, όπως εκφράστηκε από την Εκτελεστική Αντιπρόεδρο Teresa Ribera, είναι σαφής: οι γενικευμένες οριζόντιες επιδοτήσεις (όπως αυτές που είδαμε το 2022) αποφεύγονται, καθώς επιβαρύνουν ασύμμετρα τους εθνικούς προϋπολογισμούς.

Αντίθετα, η στόχευση γίνεται απόλυτα συγκεκριμένη. Τα κράτη-μέλη έχουν πλέον το δικαίωμα να εφαρμόσουν προγράμματα άμεσης εισοδηματικής στήριξης, να διανείμουν ενεργειακά κουπόνια (vouchers) και να προχωρήσουν σε προσωρινές μειώσεις των ειδικών φόρων κατανάλωσης, εστιάζοντας αυστηρά στον ηλεκτρισμό. Στόχος είναι να ανακουφιστούν τα ευάλωτα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις με υψηλή ενεργειακή ένταση, όπως ο τομέας των μεταφορών και η πρωτογενής παραγωγή.

Αξίζει να υπογραμμιστεί πως, παρά τις αρχικές συζητήσεις, η Κομισιόν απέρριψε τις προτάσεις για επιβολή υποχρεωτικής τηλεργασίας για την εξοικονόμηση ενέργειας στους χώρους των γραφείων, κρίνοντας το μέτρο αναποτελεσματικό και περιοριστικό για την παραγωγικότητα. Επίσης, απορρίφθηκε κατηγορηματικά το αίτημα ορισμένων κρατών για αναστολή του συστήματος εμπορίας εκπομπών ρύπων (ETS), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή προσήλωση της Ευρώπης στους περιβαλλοντικούς της στόχους.

Μακροπρόθεσμη στρατηγική και ΑΠΕ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, ξεκαθάρισε ότι το AccelerateEU δεν περιορίζεται στην πυροσβεστική διαχείριση της παρούσας κατάστασης, αλλά προσφέρει δομικές λύσεις. Η μετάβαση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) παραμένει το μοναδικό βιώσιμο σχέδιο. Το πρόγραμμα προωθεί τον ταχύτατο εξηλεκτρισμό των μεταφορών και των συστημάτων θέρμανσης, την ευρεία εγκατάσταση έξυπνων μετρητών, τη διείσδυση των αντλιών θερμότητας στα νοικοκυριά και την ενίσχυση των υποδομών αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες μεγάλης κλίμακας).

Οι ενώσεις του ενεργειακού τομέα χαιρέτισαν την πρωτοβουλία, ωστόσο ανέδειξαν τα τεχνικά προβλήματα που φρενάρουν την ανάπτυξη. Σύμφωνα με την WindEurope, υπάρχουν σήμερα 400 GW αιολικής ενέργειας που βρίσκονται εγκλωβισμένα σε λίστες αναμονής για σύνδεση στα ευρωπαϊκά δίκτυα. Το νέο πακέτο στοχεύει στην απλοποίηση αυτών ακριβώς των γραφειοκρατικών διαδικασιών, επιταχύνοντας τις αδειοδοτήσεις και την επέκταση των δικτύων.

Παράλληλα, δημιουργείται ένα κεντρικό Παρατηρητήριο Καυσίμων στις Βρυξέλλες. Ο νέος αυτός φορέας θα παρακολουθεί αδιάκοπα την παραγωγή, τις εισαγωγές, τις εξαγωγές και τα επίπεδα των αποθεμάτων καυσίμων σε όλα τα κράτη-μέλη, αποτρέποντας τις τεχνητές ελλείψεις και συντονίζοντας ενδεχόμενες εξαιρετικές αποδεσμεύσεις στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου.