AGON by AOC: Δύο νέες οθόνες που ανεβάζουν τον πήχη

Η AGON by AOC – κορυφαία μάρκα gaming οθονών παγκοσμίως – ανακοινώνει δύο ξεχωριστές οθόνες AOC GAMING που στοχεύουν σε διαφορετικές εμπειρίες παιχνιδιού. Η 27 ιντσών (68,6 cm) οθόνη AOC GAMING U27G4XM φέρνει την κορυφαία τεχνολογία MiniLED με 1152 ζώνες τοπικής μείωσης φωτισμού και πιστοποίηση DisplayHDR 1000 στη μεσαία κατηγορία τιμής, διαθέτοντας λειτουργία Dual Frame για απόλυτη ευελιξία μεταξύ καθηλωτικών παιχνιδιών σε UHD και ανταγωνιστικών παιχνιδιών σε FHD. Παράλληλα, η AOC GAMING 25G4KUR προσφέρει επιδόσεις ρυθμού ανανέωσης 420 Hz με overclocking (400 Hz εγγενής) στο ανταγωνιστικό μέγεθος των 24,5 ιντσών (62,2 cm), εφοδιάζοντας τους αφοσιωμένους παίκτες esports με την ταχύτητα και την ακρίβεια που απαιτούνται για gaming επαγγελματικού επιπέδου σε προσιτή τιμή.

MiniLED HDR1000 για ευελιξία και ανταγωνιστική επίδοση 420 Hz

Η υπεροχή του MiniLED HDR εισέρχεται στο mainstream παιχνίδι

Η U27G4XM αντιπροσωπεύει την επόμενη γενιά premium οθονών, ξεπερνώντας ακόμη και τη φημισμένη Q27G3XMN που έχει παρόμοιες προδιαγραφές, χάρη στην ανάλυση 4K, το σύγχρονο πάνελ Fast IPS και τον ανανεωμένο σχεδιασμό της σειράς G4. Αυτή η ισχυρή οθόνη HDR 27 ιντσών συνδυάζει 1152 ζώνες τοπικής μείωσης φωτισμού, πιστοποίηση DisplayHDR 1000 και κορυφή φωτεινότητας 1200 cd/m² για να προσφέρει εντυπωσιακή επίδοση HDR που κάνει τα παιχνίδια, τις ταινίες και κάθε μορφή περιεχομένου πιο ζωντανά, με λεπτομέρειες; και αντίθεση χωρίς προηγούμενο.

Η τεχνολογία MiniLED παρέχει στους παίκτες ανώτερο έλεγχο τοπικού φωτισμού, κάνοντας δυνατά επίπεδα μαύρου κοντά σε αυτά της OLED, ταυτόχρονα με εξαιρετική φωτεινότητα που η OLED δεν μπορεί ακόμη να φτάσει - κρίσιμη για τον εντοπισμό εχθρών σε σκοτεινές περιοχές, διατηρώντας παράλληλα τη ζωντάνια στις εκρήξεις και στα εφέ. Με μέγιστη φωτεινότητα 1200 cd/m², το U27G4XM προσφέρει μια εντυπωσιακή εμπειρία HDR με εκπληκτικά highlights και βαθιά μαύρα - όλα αυτά χωρίς τα προβλήματα “καψίματος” pixel που σχετίζονται με την τεχνολογία OLED, καθιστώντας την ιδανική για εκτεταμένες συνεδρίες gaming και ποικίλο περιεχόμενο. Η τεχνολογία Dual Frame Mode προσφέρει τα καλύτερα των δύο κόσμων: οι παίκτες μπορούν στη στιγμή να εναλλάσσονται μεταξύ εντυπωσιακού 4K στα 160 Hz για συναρπαστικές περιπέτειες ενός-παίκτη και εξαιρετικά γρήγορου FHD στα 320 Hz για ανταγωνιστικό multiplayer, εξαλείφοντας την ανάγκη για πολλαπλές οθόνες.

Η οθόνη πραγματικά «έχει τα πάντα» - εξαιρετική χρωματική ακρίβεια με κάλυψη 151,8% sRGB και 98,0% DCI-P3 από το Fast IPS Panel, ευελιξία Dual Frame για επιλογή μεταξύ υπερ-υψηλής ευκρίνειας 4K στα 160 Hz ή εξαιρετικά γρήγορης FHD στα 320 Hz και οπίσθιο φωτισμό MiniLED που προσφέρει πραγματική επίδοση HDR1000. Είτε εξερευνάτε τεράστιους ανοιχτούς κόσμους με λεπτομέρεια 4K είτε ανταγωνίζεστε σε γρήγορα multiplayer παιχνίδια στα 320 Hz, η U27G4XM προσαρμόζεται στις ανάγκες των παιχνιδιών χωρίς συμβιβασμούς.

Η κυριαρχία στα esports με 420 Hz έγινε προσιτή

Η 25G4KUR στοχεύει στον πυρήνα των ανταγωνιστικών παιχνιδιών με overclocked επίδοση 420 Hz στο προτιμώμενο format των 24,5 ιντσών για esports. Αυτό το συμπαγές μέγεθος εξαλείφει την κίνηση του κεφαλιού και επιτρέπει στους παίκτες να «κλειδώσουν» και να συγκεντρωθούν κατά τη διάρκεια έντονων συνεδριών gaming, παρέχοντας ταυτόχρονα τη διακριτότητα 86,38 pixels ανά ίντσα που απαιτούν οι ανταγωνιστικοί παίκτες. Η ανάλυση Full HD εξασφαλίζει ότι σχεδόν οποιαδήποτε σύγχρονη κάρτα γραφικών μπορεί να επιτύχει με σταθερότητα ρυθμό frames 420 Hz, καθιστώντας το παιχνίδι με εξαιρετικά υψηλή ανανέωση προσβάσιμο σε ένα ευρύτερο κοινό.

Χτισμένη γύρω από ένα πάνελ Fast IPS, η 25G4KUR προσφέρει χρόνους απόκρισης έως 1 ms GtG και 0,3 ms MPRT με DisplayHDR 400 και ολοκληρωμένη κάλυψη χρωματικού εύρους, συμπεριλαμβανομένου του 121,0% sRGB. Η Συμβατότητα NVIDIA G-SYNC και η τεχνολογία Adaptive-Sync παρέχουν gaming χωρίς “σκισίματα” εικόνας σε μεταβλητούς ρυθμούς ανανέωσης, ενώ η λειτουργία Low Input Lag εξασφαλίζει άμεση απόκριση για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

«Αυτές οι οθόνες αποτελούν το τέλειο παράδειγμα πώς η AOC GAMING εξυπηρετεί διαφορετικές ανάγκες παιχνιδιού», λέει ο César Acosta, Gaming Product Manager στην AGON by AOC. «Η U27G4XM φέρνει την τεχνολογία MiniLED HDR1000 σε mainstream τιμές με ευελιξία Dual Frame - ιδανική για gamers κονσόλας και λάτρεις του single-player που επιθυμούν επίσης ανταγωνιστική απόδοση. Η 25G4KUR είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στα esports – 420 Hz στο ιδανικό μέγεθος των 24,5 ιντσών σε μια τιμή που είναι λογική για ανταγωνιστικούς παίκτες και υποδομές προπόνησης esports».

Η κορυφαία οπτική τεχνολογία συναντά το console gaming

Η U27G4XM ξεχωρίζει ως οθόνη απεικόνισης για παιχνίδια κονσόλας, υποστηρίζοντας 4K @ 120 Hz για PlayStation 5 και Xbox Series X, ενώ παράλληλα προσφέρει την επίδοση HDR που ζωντανεύει τους κόσμους των παιχνιδιών. Οι 1152 ζώνες τοπικής μείωσης φωτισμού παρέχουν ακριβή έλεγχο της αντίθεσης που αποκαλύπτει λεπτομέρειες τόσο σε φωτεινά σημεία όσο και σε πυκνές σκιές, κάτι που είναι ζωτικής σημασίας τόσο για το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα όσο και για την καθηλωτική αφήγηση.

Η τεχνολογία Wide Color Gamut με κάλυψη 151,8% sRGB και 98,0% DCI-P3 εξασφαλίζει ακριβή αναπαραγωγή χρωμάτων για τη δημιουργία περιεχομένου, ενώ η λειτουργία Dual Frame επιτρέπει τη στιγμιαία μετάβαση σε ανταγωνιστικά παιχνίδια με υψηλό ρυθμό ανανέωσης χωρίς να απαιτείται δεύτερη οθόνη. Η συνδεσιμότητα HDMI 2.1 και DisplayPort 1.4 υποστηρίζει τις πιο πρόσφατες κάρτες γραφικών και κονσόλες.

Φιλοσοφία σχεδιασμού με έμφαση στα esports

Η 25G4KUR ενσωματώνει τις προτεραιότητες των ανταγωνιστικών παιχνιδιών στο φορμά 24,5 ιντσών - το μέγεθος που προτιμούν οι επαγγελματίες παίκτες esports για βέλτιστη περιφερειακή όραση και μειωμένη κίνηση των ματιών. Ο ρυθμός ανανέωσης 420 Hz παρέχει το απόλυτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για παιχνίδια MOBA, FPS και παιχνίδια τακτικής σκοποβολής, όπου οι αντιδράσεις σε κλάσματα δευτερολέπτου καθορίζουν τη νίκη.

Η συμβατότητα με κονσόλες περιλαμβάνει υποστήριξη FHD @ 120Hz, ενώ στις ολοκληρωμένες λειτουργίες gaming συμπεριλαμβάνονται Shadow Control για βελτιωμένη ορατότητα, βελτιστοποίηση Game Color και ειδικές λειτουργίες gaming για διαφορετικά ανταγωνιστικά σενάρια. Η εργονομική βάση παρέχει ρύθμιση ύψους 130 mm με πλήρη λειτουργία κλίσης μπρος-πίσω, δεξιά-αριστερά και περιστροφής για βέλτιστη εργονομική τοποθέτηση.

Ολοκληρωμένα οικοσυστήματα για παιχνίδι

Και οι δύο οθόνες διαθέτουν το ολοκληρωμένο πακέτο εργαλείων gaming της AOC με λειτουργίες Low Input Lag, προσαρμόσιμη υπέρθεση σταυρονήματος μέσω Dial Point και λογισμικό G-Menu για διαχείριση προφίλ. Οι κόμβοι USB 3.2 με θύρες γρήγορης φόρτισης κρατούν συνδεδεμένα τα περιφερειακά gaming, ενώ η τεχνολογία anti-blue light και τα πάνελ χωρίς τρεμόπαιγμα (flicker-free) κάνουν τις παρατεταμένες συνεδρίες παιχνιδιού πιο άνετες για τα μάτια.

Η U27G4XM περιλαμβάνει λειτουργικότητα PiP/PbP για σενάρια πολλαπλών εργασιών, καθιστώντας την ιδανική για streamers και δημιουργούς περιεχομένου που χρειάζονται τόσο εξαιρετική οπτική ποιότητα όσο και ανταγωνιστική επίδοση. Και οι δύο οθόνες φέρουν το κομψό design της σειράς G4 με 3 πλευρές χωρίς πλαίσια, ιδανική για διαμορφώσεις με πολλαπλές οθόνες.

Ευέλικτες επιλογές gaming

Η U27G4XM προσφέρει εξαιρετική οπτική ποιότητα MiniLED HDR1000 με ανταγωνιστική ευελιξία Dual Frame που την καθιστούν ιδανική για παίκτες που θέλουν μία οθόνη για συναρπαστικές εμπειρίες ενός παίκτη, παιχνίδι σε κονσόλα και ανταγωνιστικά περιβάλλοντα με πολλούς παίκτες. Η 25G4KUR εστιάζει εξ ολοκλήρου στην ανταγωνιστική gaming υπεροχή, προσφέροντας επίδοση 420 Hz στο βέλτιστο format esports σε τιμή που καθιστά το παιχνίδι με εξαιρετικά υψηλή ανανέωση προσβάσιμο σε όλους τους αφοσιωμένους ανταγωνιστικούς παίκτες.

