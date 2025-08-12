AI γιατρός για αστροναύτες στον Άρη: Η συνεργασία NASA και Google

Καθώς οι αποστολές στο Διάστημα αναμένεται ότι θα γίνουν ολοένα και πιο μακρινές και μακροχρόνιες, η διατήρηση της υγείας των πληρωμάτων εξελίσσεται σε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο περίπλοκα στοιχήματα της εξερεύνησης. Στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, οι αστροναύτες έχουν το προνόμιο της άμεσης επικοινωνίας με τη Γη, της τακτικής προμήθειας φαρμάκων και της δυνατότητας γρήγορης επιστροφής σε περίπτωση ανάγκης. Όμως οι μελλοντικές αποστολές της NASA, σε συνεργασία με εταιρείες όπως η SpaceX, προς τη Σελήνη και κυρίως τον Άρη, θα απαιτήσουν πολύ μεγαλύτερη ιατρική αυτονομία.

Για να αντιμετωπίσει αυτήν την πρόκληση, η NASA συνεργάζεται με την Google στην ανάπτυξη ενός συστήματος ιατρικής υποστήριξης βασισμένου στην τεχνητή νοημοσύνη, το οποίο φέρει την ονομασία Crew Medical Officer Digital Assistant (CMO-DA). Η αποστολή του είναι να βοηθά τους αστροναύτες να διαγιγνώσκουν και να αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας, όταν δεν υπάρχει γιατρός επί τόπου ή όταν η επικοινωνία με τη Γη διακόπτεται.

Το CMO-DA έχει αναπτυχθεί στην πλατφόρμα Google Cloud Vertex AI και διαθέτει μια πολυτροπική διεπαφή που συνδυάζει αναγνώριση φυσικής γλώσσας, ανάλυση εικόνας και επεξεργασία κειμένου. Μπορεί να «ακούσει» περιγραφές συμπτωμάτων, να αναλύσει ιατρικά δεδομένα ή να εξετάσει φωτογραφίες τραυμάτων, καθοδηγώντας τους αστροναύτες σε προκαταρκτικές εξετάσεις, διαγνωστική διαδικασία και άμεσες θεραπείες.

Η ανάπτυξη βασίζεται σε συμφωνία σταθερού κόστους μεταξύ NASA και Google Public Sector, με την πρώτη να διατηρεί τα δικαιώματα του πηγαίου κώδικα. Αυτό σημαίνει ότι η τεχνολογία μπορεί να εξελίσσεται και να προσαρμόζεται στις ειδικές ανάγκες των μελλοντικών αποστολών χωρίς εξάρτηση από εξωτερικούς παρόχους.

Στην πρώτη φάση δοκιμών, το CMO-DA αξιολογήθηκε σε τρία προσομοιωμένα ιατρικά περιστατικά: τραυματισμό στον αστράγαλο, πόνο στο πλάι και ωτίτιδα. Τρεις γιατροί, ανάμεσά τους και ένας αστροναύτης, έκριναν την απόδοση του συστήματος ως προς τη διάγνωση και την προτεινόμενη θεραπεία. Τα αποτελέσματα έδειξαν διαγνωστική ακρίβεια 88% για τον τραυματισμό στον αστράγαλο, 80% για την ωτίτιδα και 74% για τον πόνο στο πλάι — ποσοστά που θεωρούνται ιδιαίτερα υψηλά για μια τόσο πρώιμη φάση ανάπτυξης.

Αν και απέχει από την τελειότητα, η αξιοπιστία του συστήματος αποδεικνύει ότι η AI μπορεί να προσφέρει ουσιαστική υποστήριξη σε καταστάσεις όπου η ανθρώπινη ιατρική βοήθεια είναι απρόσιτη.

Το σχέδιο της NASA περιλαμβάνει την ενσωμάτωση ιατρικών αισθητήρων σε πραγματικό χρόνο, ώστε το CMO-DA να συλλέγει και να αναλύει ζωτικά δεδομένα συνεχώς. Παράλληλα, θα εκπαιδευτεί ώστε να αναγνωρίζει παθήσεις που σχετίζονται αποκλειστικά με το Διάστημα, όπως οι επιπτώσεις της μικροβαρύτητας στην οστική πυκνότητα ή η έκθεση στην κοσμική ακτινοβολία.

Όπως εξηγεί ο David Cruley από την Google, η τεχνολογία αυτή δεν θα βελτιώσει μόνο την υγεία των αστροναυτών, αλλά θα έχει και εφαρμογές στη Γη. Οι γνώσεις που θα αποκτηθούν μπορούν να αξιοποιηθούν για την παροχή ιατρικής φροντίδας σε απομακρυσμένες περιοχές, σε αποστολές διάσωσης ή σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών, όπου η πρόσβαση σε γιατρό είναι περιορισμένη ή ανύπαρκτη.

Παρόλο που δεν υπάρχουν ακόμη επίσημα σχέδια για κλινική χρήση του CMO-DA στη Γη, οι πιθανές εφαρμογές του είναι πολλές. Σε περιοχές χωρίς επαρκείς ιατρικές υποδομές, θα μπορούσε να λειτουργήσει ως πολύτιμο εργαλείο για την άμεση εκτίμηση περιστατικών και την παροχή πρώτων οδηγιών θεραπείας. Σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως σεισμοί ή πλημμύρες, ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να καθοδηγήσει μη ειδικούς στην παροχή βασικής φροντίδας μέχρι την άφιξη επαγγελματιών υγείας.

[via]