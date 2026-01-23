AI παντού: Οι μεγάλες αλλαγές που έρχονται σε Paint και Notepad

Η στρατηγική της Microsoft να ενσωματώσει την τεχνητή νοημοσύνη σε κάθε πτυχή του λειτουργικού της συστήματος συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς, αγγίζοντας πλέον και τις πιο παραδοσιακές εφαρμογές του Windows. Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις που έρχονται από την εταιρεία, το Paint (Ζωγραφική) και το Notepad (Σημειωματάριο) λαμβάνουν σημαντικές αναβαθμίσεις, μετατρέποντας εργαλεία δεκαετιών σε σύγχρονους βοηθούς δημιουργικότητας και παραγωγικότητας.

Οι νέες λειτουργίες, οι οποίες ξεκίνησαν ήδη να διατίθενται δοκιμαστικά στα μέλη του προγράμματος Windows Insider, δεν αποτελούν απλώς αισθητικές παρεμβάσεις, αλλά ουσιαστικές προσθήκες που βασίζονται σε προηγμένα μοντέλα AI.

Το Paint γίνεται ψηφιακός καμβάς δημιουργίας

Η πιο εντυπωσιακή προσθήκη αφορά την εφαρμογή της Ζωγραφικής, η οποία αποκτά τη λειτουργία «Coloring Book». Πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που αξιοποιεί τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης για να μετατρέψει απλές περιγραφές κειμένου σε ασπρόμαυρα περιγράμματα, έτοιμα για χρωματισμό.

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή: ο χρήστης πληκτρολογεί αυτό που φαντάζεται – για παράδειγμα, «ένα δάσος με ζώα» ή «φουτουριστικά κτίρια» – και το Paint δημιουργεί αυτόματα σελίδες ζωγραφικής. Το εργαλείο αυτό φαίνεται να στοχεύει όχι μόνο σε παιδιά αλλά και σε ενήλικες που αναζητούν έναν ψηφιακό τρόπο χαλάρωσης, αξιοποιώντας την τάση του art therapy. Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως, λόγω των υψηλών απαιτήσεων επεξεργασίας, η συγκεκριμένη λειτουργία θα είναι αρχικά αποκλειστική για τους κατόχους υπολογιστών «Copilot+ PCs», οι οποίοι διαθέτουν τις απαραίτητες μονάδες NPU.

Πέρα από την AI, η Microsoft φρόντισε και για τη βελτίωση της εμπειρίας χρήσης με πιο πρακτικά εργαλεία. Μια νέα ρύθμιση «ανοχής γεμίσματος» προστίθεται στο γνωστό κουβαδάκι χρώματος. Αυτό λύνει ένα χρόνιο πρόβλημα της εφαρμογής, επιτρέποντας στους χρήστες να ελέγχουν με ακρίβεια πόσο «επιθετικά» θα γεμίζει το χρώμα μια περιοχή, αποφεύγοντας τα ανεπιθύμητα κενά ή τις διαρροές χρώματος σε γειτονικά σημεία.

Το Notepad εξελίσσεται σε κειμενογράφο αξιώσεων

Αν το Paint στοχεύει στη δημιουργικότητα, το Notepad εστιάζει στην παραγωγικότητα και την ταχύτητα. Η εφαρμογή, που για χρόνια παρέμενε σκόπιμα λιτή, αποκτά πλέον δυνατότητες που παραπέμπουν σε πιο σύνθετους επεξεργαστές κειμένου, διατηρώντας όμως τον ελαφρύ χαρακτήρα της.

Η ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης επιτρέπει πλέον την αναδιατύπωση κειμένου σε πραγματικό χρόνο. Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει από το AI να αλλάξει τον τόνο ενός κειμένου, να το συντομεύσει ή να το επεκτείνει. Η σημαντική βελτίωση εδώ έγκειται στην ταχύτητα απόκρισης: η Microsoft υπόσχεται πως τα αποτελέσματα θα εμφανίζονται με ροή, μειώνοντας δραστικά τον χρόνο αναμονής σε σχέση με προηγούμενες υλοποιήσεις.

Παράλληλα, το Notepad εμπλουτίζεται με καλύτερη υποστήριξη Markdown. Νέες επιλογές μορφοποίησης, όπως η διακριτή γραφή και οι ένθετες λίστες, κάνουν την εμφάνισή τους, εξυπηρετώντας προγραμματιστές και χρήστες που γράφουν τεχνικά κείμενα. Επιπλέον, προστίθεται μια οθόνη «Τι νέο υπάρχει» κατά την εκκίνηση, ώστε οι χρήστες να ενημερώνονται άμεσα για τις αλλαγές, μια πρακτική που ακολουθείται συχνά σε πιο σύγχρονα apps.

Προς το παρόν, οι αναβαθμίσεις αυτές είναι διαθέσιμες στους χρήστες των καναλιών Canary και Dev των Windows Insiders, με την ευρύτερη κυκλοφορία να αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες. Μένει να φανεί αν οι χρήστες θα αγκαλιάσουν αυτές τις αλλαγές ή αν θα προτιμήσουν την απλότητα που χαρακτήριζε αυτά τα εργαλεία στο παρελθόν. Το σίγουρο είναι πως το «ταπεινό» Σημειωματάριο και η Ζωγραφική δεν είναι πια τόσο απλά όσο τα θυμόμασταν.