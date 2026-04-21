Σύνοψη

Τα "σμήνη" Τεχνητής Νοημοσύνης (AI Swarms) συνδυάζουν Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (LLMs) και αρχιτεκτονική αυτόνομων πρακτόρων για οργανωμένη, στρατηγική δράση.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά αυτοματοποιημένα προφίλ (bots), τα συστήματα αυτά μιμούνται πειστικά την ανθρώπινη συμπεριφορά και προσαρμόζουν τη ρητορική τους ανάλογα με την αντίδραση της εκάστοτε κοινότητας.

Διαθέτουν την ικανότητα να εκτελούν εκατομμύρια μικρο-δοκιμές (A/B tests) σε πραγματικό χρόνο, επιλέγοντας τον πιο πειστικό τρόπο χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Βασικός στόχος τους είναι η δημιουργία «τεχνητής συναίνεσης», η επιδείνωση της πολιτικής πόλωσης και η αλλοίωση της πραγματικότητας γύρω από κοινωνικά ζητήματα.

Για την αντιμετώπισή τους, η ερευνητική κοινότητα προτείνει τεχνολογίες "proof-of-human", αυστηρούς ελέγχους στις πλατφόρμες και εφαρμογή του ευρωπαϊκού AI Act σε τοπικό επίπεδο.

Η εξέλιξη της παραγωγικής Τεχνητής Νοημοσύνης έχει ξεπεράσει το στάδιο της απλής δημιουργίας κειμένου ή εικόνων. Η ενσωμάτωση της αρχιτεκτονικής των αυτόνομων πρακτόρων (agentic AI) με τα Μεγάλα Γλωσσικά Μοντέλα (LLMs) δημιουργεί μια νέα κλίμακα ψηφιακών οντοτήτων: τα «σμήνη» (swarms).

Σύμφωνα με εκτενή επιστημονική δημοσίευση στο κορυφαίο περιοδικό Science, η συντονισμένη χρήση αυτών των συστημάτων συνιστά άμεσο κίνδυνο για τις δημοκρατικές διαδικασίες παγκοσμίως, εισάγοντας τον πληροφοριακό πόλεμο σε επίπεδα αυτοματοποίησης και προσαρμοστικότητας που η ανθρωπότητα δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά.

Η επιστημονική ανάλυση καταδεικνύει την οριστική μετάβαση από τα απλοϊκά δίκτυα ρομπότ (botnets), τα οποία περιορίζονταν στην μαζική επανάληψη προκαθορισμένων μηνυμάτων, σε δίκτυα πολλαπλών πρακτόρων που αντιλαμβάνονται το κοινωνικό πλαίσιο, μαθαίνουν από την ανθρώπινη διάδραση και προσαρμόζουν τη ρητορική τους.

Τι είναι τα AI Swarms και πώς λειτουργούν

Τα AI Swarms είναι συνεργατικά δίκτυα αυτόνομων πρακτόρων τα οποία χρησιμοποιούν αλγορίθμους παραγωγικής νοημοσύνης για να δράσουν συντονισμένα. Δεν λειτουργούν υπό τον απόλυτο έλεγχο ενός κεντρικού συστήματος, αλλά προσαρμόζουν τη στρατηγική τους σε πραγματικό χρόνο αναλύοντας δεδομένα, μιμούμενα τον ανθρώπινο λόγο και δημιουργώντας την ψευδαίσθηση μαζικής κοινωνικής συναίνεσης για την επίτευξη στοχευμένης παραπληροφόρησης.

Κύρια χαρακτηριστικά

Συντονισμός τύπου "Κυψέλης": Χιλιάδες AI περσόνες συνεργάζονται ανταλλάσσοντας δεδομένα μεταξύ τους. Δημιουργούν ακόμα και "εσωτερικούς κοινωνικούς κανόνες", γεγονός που καθιστά τον εντοπισμό τους εξαιρετικά δυσχερή.

Στρατηγική Διείσδυση: Τα συστήματα χαρτογραφούν τα κοινωνικά δίκτυα για να εντοπίσουν ευάλωτες ή πολωμένες ομάδες. Υιοθετούν την τοπική αργκό, τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά και τις συναισθηματικές αντιδράσεις της κοινότητας στην οποία στοχεύουν.

Μίμηση σε Ανθρώπινο Επίπεδο: Αποφεύγουν τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα. Χρησιμοποιούν φωτορεαλιστικές εικόνες προφίλ (deepfakes) και φυσικό, συχνά ατελή, λόγο για να παρακάμψουν τα φίλτρα ασφαλείας.

Βελτιστοποίηση σε Ταχύτητα Μηχανής: Εφαρμόζουν εκατομμύρια μικρο-δοκιμές (A/B testing) στο κοινό τους. Αναλύουν ποια αφηγήματα συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη διάδραση και πολλαπλασιάζουν άμεσα τις πιο «επιτυχημένες» εκδοχές παραπληροφόρησης.

Η απειλή της «κατασκευασμένης συναίνεσης»

Ο πρωταρχικός κίνδυνος που αναδεικνύει η επιστημονική ομάδα επικεντρώνεται στην «κατασκευασμένη συναίνεση». Αντί να προωθούν φανερά ένα μοναδικό μήνυμα, οι πράκτορες των σμηνών καταλαμβάνουν τον ψηφιακό χώρο δημιουργώντας ταυτόχρονες, φαινομενικά ανεξάρτητες συζητήσεις, οι οποίες όμως καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα.

Η δυναμική «της σοφίας του πλήθους», όπου οι συλλογικές αποφάσεις βασίζονται στην ανεξαρτησία της σκέψης, καταρρέει. Οι χρήστες των κοινωνικών δικτύων, βλέποντας χιλιάδες διαφορετικούς λογαριασμούς να υποστηρίζουν έμμεσα μια άποψη με ποικίλα επιχειρήματα, πείθονται πως πρόκειται για οργανική τάση της κοινωνίας.

Τα δίκτυα αυτά μπορούν επιπλέον να τροφοδοτήσουν την πόλωση. Δημιουργώντας ξεχωριστές πραγματικότητες προσαρμοσμένες στα πιστεύω κάθε υπο-ομάδας, αυξάνουν το χάσμα μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών στρωμάτων, καθιστώντας τον διάλογο αδύνατο. Παράλληλα, η δυνατότητα τους να στοχεύουν ατομικά ψηφοφόρους έχει σκοπό την αποτροπή της συμμετοχής τους στις εκλογικές διαδικασίες.

Η ελληνική πραγματικότητα και η απάντηση των πλατφορμών

Το φαινόμενο των AI Swarms δεν αφορά μονάχα τα παγκόσμια γεωπολιτικά κέντρα αποφάσεων, αλλά μεταφράζεται άμεσα σε τοπικές αγορές και κοινωνίες. Η Ελλάδα, διαθέτοντας ένα ψηφιακό οικοσύστημα όπου η κατανάλωση ειδήσεων εξαρτάται σε τεράστιο βαθμό από πλατφόρμες όπως το Facebook, το X και το TikTok, αποτελεί γόνιμο έδαφος για τέτοιου είδους πρακτικές.

Καθώς το κόστος λειτουργίας τέτοιων μοντέλων έχει μειωθεί δραματικά, οργανωμένες ομάδες μπορούν να υλοποιήσουν στοχευμένες καμπάνιες παραπληροφόρησης με τοπικό περιεχόμενο. Από ζητήματα εσωτερικής πολιτικής μέχρι κοινωνικές διαμάχες, οι αλγόριθμοι της Τεχνητής Νοημοσύνης μπορούν εύκολα να τροφοδοτηθούν με ελληνικά δεδομένα (αργκό, ιστορικό πλαίσιο, τοπικά memes) για την αλλοίωση της εγχώριας ειδησεογραφίας.

Μηχανισμοί άμυνας

Οι ερευνητές του Science προτείνουν μια σειρά μέτρων για την αναχαίτιση του φαινομένου. Αρχικά, η ενσωμάτωση εργαλείων ανίχνευσης σμηνών στις κεντρικές υποδομές των πλατφορμών κρίνεται επιτακτική. Οι εταιρείες τεχνολογίας καλούνται να πραγματοποιούν δοκιμές προσομοίωσης επιθέσεων πριν από κρίσιμες κοινωνικές διαδικασίες.

Σε επίπεδο χρηστών, καθίσταται αναγκαία η υιοθέτηση συστημάτων «απόδειξης ανθρωπιάς» (proof-of-human). Τεχνολογίες που επαληθεύουν μέσω κρυπτογραφίας ή hardware ότι πίσω από έναν λογαριασμό βρίσκεται ένας πραγματικός άνθρωπος (χωρίς όμως να καταπατούν την ιδιωτικότητα και την ανωνυμία) θα αποτελέσουν την πρώτη γραμμή άμυνας. Παράλληλα, αυστηρές οικονομικές κυρώσεις που εξουδετερώνουν την κερδοφορία τέτοιων μηχανισμών είναι εξίσου ζωτικής σημασίας.

*Η κεντρική εικόνα προέρχεται από το Inc. Magazine.