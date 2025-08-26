Αιολική ενέργεια από τον ουρανό: Η Κίνα δοκιμάζει την πρώτη ιπτάμενη ανεμογεννήτρια ισχύος 1 MW

Η Κίνα συνεχίζει να αποδεικνύει ότι είναι η χώρα που τολμά να πειραματίζεται με τεχνολογίες που πριν από λίγα χρόνια θα έμοιαζαν βγαλμένες από σελίδες επιστημονικής φαντασίας. Αυτή τη φορά το ενδιαφέρον στρέφεται και πάλι στον ενεργειακό τομέα, με ένα πρωτοποριακό project που επιχειρεί να αντλήσει αιολική ενέργεια όχι από τη γη, αλλά από τον ουρανό.

Το φιλόδοξο εγχείρημα φέρει το όνομα S1500 και πρόκειται για ένα «αερόπλοιο» που έχει μετατραπεί σε ανεμογεννήτρια, με δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης του 1 MW. Σύμφωνα με τους δημιουργούς του, η ισχύς του αντιστοιχεί σε μια συμβατική ανεμογεννήτρια ύψους 100 μέτρων, με το σημαντικό πλεονέκτημα ότι μπορεί να εκμεταλλευτεί ανέμους πολύ πιο δυνατούς και σταθερούς, σε ύψος που καμία επίγεια εγκατάσταση δεν μπορεί να φτάσει.

Το project είναι αποτέλεσμα συνεργασίας ανάμεσα στην Beijing SAWES Energy Technology Company, το Tsinghua University και την Chinese Academy of Sciences. Η βασική ιδέα είναι απλή, αλλά ιδιαίτερα αποδοτική: να ανεβάσουν την ανεμογεννήτρια σε ύψος περίπου 1.500 μέτρων, πολύ πάνω από τα 200 μέτρα που αποτελούν το συνήθες όριο των κλασικών ανεμογεννητριών.

Για να επιτευχθεί αυτό, το S1500 χρησιμοποιεί ήλιο, το οποίο επιτρέπει στο αερόπλοιο-μπαλόνι να αιωρείται σταθερά στον αέρα. Εκεί, δώδεκα μικρογεννήτριες από ανθρακονήματα συλλέγουν την κινητική ενέργεια του ανέμου και τη μετατρέπουν σε ηλεκτρισμό. Στη συνέχεια, η ενέργεια μεταφέρεται στο έδαφος μέσω ενός ειδικού καλωδίου.

Σύμφωνα με τον τεχνικό διευθυντή Weng Hanke, οι άνεμοι σε αυτά τα υψόμετρα είναι περίπου τρεις φορές ισχυρότεροι σε σχέση με αυτούς που συναντώνται στο έδαφος. Το στοιχείο αυτό μεταφράζεται σε παραγωγή ενέργειας έως και 27 φορές μεγαλύτερη, κάνοντας το S1500 μια πολλά υποσχόμενη λύση.

Ένα ακόμη πλεονέκτημα είναι το βάρος του συστήματος, που δεν ξεπερνά τον έναν τόνο. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μεταφερθεί και να εγκατασταθεί σχετικά εύκολα, ακόμη και σε απομακρυσμένες ή δύσβατες περιοχές. Έτσι, το S1500 θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σε αποστολές διάσωσης ή σε περιοχές που δεν καλύπτονται από το ηλεκτρικό δίκτυο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η SAWES επιχειρεί να κατακτήσει τον ουρανό με την αιολική ενέργεια. Το 2024 παρουσίασε το μοντέλο S500, το οποίο μπορούσε να φτάσει σε ύψος 500 μέτρων και να παράγει περισσότερα από 50 kW, σημειώνοντας ρεκόρ αντοχής και απόδοσης.

Στις αρχές του 2025 ακολούθησε το S1000, που ανέβηκε στα 1.000 μέτρα και παρήγαγε 100 kW. Με το S1500 η πρόοδος είναι θεαματική: η ισχύς εκτοξεύεται στο 1 MW, επίδοση που μέχρι σήμερα καμία ιπτάμενη ανεμογεννήτρια δεν είχε καταφέρει να επιτύχει.

Η εταιρεία διαβεβαιώνει ότι στο νέο μοντέλο έχουν ενσωματωθεί καινοτόμα μέτρα ασφαλείας. Ανάμεσά τους συστήματα που αποτρέπουν τυχόν διαρροές αερίου από το μπαλόνι, εξασφαλίζοντας διάρκεια ζωής που ξεπερνά τα 25 χρόνια.

Ωστόσο, οι φιλοδοξίες δεν σταματούν εδώ. Ο ιδρυτής Dun Tianrui έχει ήδη εκφράσει την πρόθεση να αναπτύξει μοντέλα που θα φτάνουν ακόμη και τα 10.000 μέτρα υψόμετρο. Σε αυτά τα επίπεδα, οι ατμοσφαιρικά ρεύματα είναι έως και 200 φορές ισχυρότερα από αυτά που συναντώνται στο έδαφος, γεγονός που θα μπορούσε να πολλαπλασιάσει θεαματικά την παραγόμενη ενέργεια.

Αν οι δοκιμές του S1500 επιβεβαιώσουν τις προσδοκίες, η Κίνα θα μπορούσε να βρεθεί ξανά στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το πείραμα αυτό δεν αφορά απλώς μια τεχνολογική πρόκληση, αλλά και μια πιθανή λύση στο ενεργειακό ζήτημα, ανοίγοντας τον δρόμο για αξιοποίηση ανέμων που μέχρι σήμερα ήταν απρόσιτοι.

