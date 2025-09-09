AirPods Pro 3: Επίσημα με προηγμένο ANC, μέτρηση καρδιακών παλμών και ζωντανή μετάφραση

Η Apple παρουσίασε τα νέα AirPods Pro 3, τα ακουστικά που φιλοδοξούν να επαναπροσδιορίσουν την εμπειρία του προσωπικού ήχου. Με βελτιωμένο σχεδιασμό, κορυφαία ποιότητα ήχου, προηγμένο Active Noise Cancellation και νέες δυνατότητες, όπως μέτρηση καρδιακών παλμών και ζωντανή μετάφραση, η τρίτη γενιά των πιο δημοφιλών ακουστικών στον κόσμο υπόσχεται πολλά περισσότερα από όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.

Τα AirPods Pro 3 προσφέρουν έως και διπλάσια μείωση θορύβου σε σχέση με τα AirPods Pro 2 και τέσσερις φορές περισσότερη απομόνωση από την πρώτη γενιά. Η βελτιωμένη εφαρμογή στα αυτιά ενισχύει τη σταθερότητα ακόμη και σε έντονες δραστηριότητες, όπως τρέξιμο, yoga ή προπονήσεις υψηλής έντασης. Παράλληλα, για πρώτη φορά ενσωματώνουν αισθητήρα καρδιακών παλμών που συνεργάζεται με την εφαρμογή Fitness του iPhone, δίνοντας τη δυνατότητα παρακολούθησης περισσότερων από 50 διαφορετικών τύπων προπόνησης.

Σύμφωνα με τον John Ternus, ανώτερο αντιπρόεδρο Hardware Engineering της Apple, τα AirPods Pro 3 συνδυάζουν εξαιρετική ποιότητα ήχου με το καλύτερο Active Noise Cancellation στον κόσμο, βελτιωμένη εφαρμογή, μεγαλύτερη αυτονομία και τη δύναμη του Apple Intelligence. Όπως τόνισε, πρόκειται για ένα «άλμα» που ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των in-ear ακουστικών.

Η νέα αρχιτεκτονική των AirPods Pro 3 στηρίζεται σε ένα πολυκάναλο ακουστικό σύστημα που ελέγχει με ακρίβεια τη ροή του αέρα μέσα στο αυτί, δημιουργώντας μια πιο φυσική αίσθηση στον χώρο και πιο πλούσια μουσική εμπειρία. Με τη βοήθεια του Adaptive EQ νέας γενιάς, τα χαμηλά αποκτούν μεγαλύτερο βάθος, οι υψηλές συχνότητες αποκρυσταλλώνονται, ενώ η στερεοφωνική σκηνή διευρύνεται έτσι ώστε κάθε όργανο να ακούγεται διακριτά. Η λειτουργία Transparency έχει επίσης βελτιωθεί, προσφέροντας πιο καθαρή απόδοση της φωνής του χρήστη αλλά και όσων βρίσκονται γύρω του.

Τα ακουστικά συνοδεύονται από νέα ear tips που περιλαμβάνουν πέντε μεγέθη, μεταξύ αυτών και ένα εξαιρετικά μικρό (XXS), προσφέροντας άνεση και σταθερότητα σε ακόμη περισσότερους χρήστες. Ο επανασχεδιασμός βασίστηκε σε μια εντυπωσιακή βάση δεδομένων με περισσότερα από 10.000 τρισδιάστατα σκαναρίσματα αυτιών και πάνω από 100.000 ώρες έρευνας. Με ανθεκτικότητα IP57, τα AirPods Pro 3 αντέχουν ιδρώτα και νερό, καθιστώντας τα ιδανικά για σκληρές προπονήσεις ή δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Η Apple έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες fitness. Ο νέος αισθητήρας PPG χρησιμοποιεί αόρατο υπέρυθρο φως για να μετρά τον καρδιακό παλμό με εξαιρετική ακρίβεια, ενώ σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ενσωματωμένα όργανα (επιταχυνσιόμετρο, γυροσκόπιο, GPS) και την τεχνητή νοημοσύνη στο iPhone, οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν προπονήσεις, θερμίδες και την πορεία τους στους στόχους του Move ring. Επιπλέον, η νέα λειτουργία Workout Buddy δημιουργεί εξατομικευμένες συμβουλές και κίνητρα σε πραγματικό χρόνο.

Μια από τις πιο εντυπωσιακές καινοτομίες είναι η εισαγωγή του Live Translation. Μέσα από την ισχύ του Apple Intelligence, τα AirPods Pro 3 διευκολύνουν τη συνομιλία μεταξύ ανθρώπων που δεν μιλούν την ίδια γλώσσα. Η μετάφραση γίνεται ζωντανά, επιτρέποντας την κατανόηση και την επικοινωνία με φυσικό τρόπο. Στις περιπτώσεις όπου ο συνομιλητής δεν διαθέτει AirPods, το iPhone μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εμφάνιση των μεταφράσεων στην οθόνη. Η δυνατότητα αυτή υποστηρίζει ήδη πέντε γλώσσες, ενώ μέχρι το τέλος της χρονιάς θα προστεθούν ακόμη τέσσερις.

Παράλληλα, η Apple συνεχίζει να δίνει έμφαση στην υγεία της ακοής. Η λειτουργία Hearing Test επιτρέπει στους χρήστες να αξιολογήσουν την ακοή τους με επιστημονικά αξιόπιστα αποτελέσματα από το σπίτι, ενώ η αυτόματη ενίσχυση Conversation Boost διευκολύνει τις συνομιλίες σε θορυβώδη περιβάλλοντα. Η αυτονομία έχει βελτιωθεί σημαντικά, με έως 8 ώρες συνεχούς ακρόασης με ενεργοποιημένο ANC και έως 10 ώρες σε Transparency mode.

Σε ό,τι αφορά τη βιωσιμότητα, τα AirPods Pro 3 αποτελούν μέρος του σχεδίου Apple 2030 για πλήρη ουδετερότητα άνθρακα. Περιλαμβάνουν 40% ανακυκλωμένα υλικά, μεταξύ αυτών 100% ανακυκλωμένο κοβάλτιο στις μπαταρίες και 65% ανακυκλωμένο πλαστικό στη θήκη, ενώ κατασκευάζονται με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η συσκευασία είναι αποκλειστικά από ίνες, πλήρως ανακυκλώσιμη.

Τα AirPods Pro 3 διατίθενται για προπαραγγελία σε περισσότερες από 50 χώρες, με την κυκλοφορία τους να ξεκινά στις 19 Σεπτεμβρίου. Η τιμή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες ορίζεται στα 249 δολάρια.