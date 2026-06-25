Ακριβαίνουν τα Mac παγκοσμίως: Τα νέα κόστη για MacBook Neo και Mac Studio

Σύνοψη

Η Apple προχώρησε σε άμεση και σημαντική αύξηση των τιμών σε δημοφιλή μοντέλα Mac, συμπεριλαμβανομένων των MacBook Neo και Mac Studio (M4 Max και M3 Ultra).

Το νέο MacBook Neo ξεκινά πλέον από τα 699 δολάρια, ενώ τα κορυφαία συστήματα Mac Studio κατέγραψαν ανατιμήσεις που φτάνουν έως και τα 1.300 δολάρια.

Ο CEO της Apple, Tim Cook, απέδωσε την εξέλιξη στο κατακόρυφα αυξανόμενο κόστος των chips μνήμης και αποθηκευτικού χώρου, χαρακτηρίζοντας την έλλειψη στην αγορά ως «εκατονταετή πλημμύρα».

Στην ελληνική αγορά, η αναπροσαρμογή αναμένεται να φέρει αισθητά αυξημένες τελικές τιμές λιανικής.

Η Apple προχώρησε επίσημα σε δραστικές αυξήσεις στις αρχικές τιμές δημοφιλών υπολογιστών Mac. Συγκεκριμένα, η τιμή εκκίνησης του MacBook Neo διαμορφώνεται πλέον στα 699 δολάρια, ενώ το Mac Studio με τον επεξεργαστή M4 Max ανέρχεται στα 2.499 δολάρια και το κορυφαίο Mac Studio εξοπλισμένο με το M3 Ultra φτάνει τα 5.299 δολάρια, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στη σειρά.

MacBook Neo: 699 δολάρια (αύξηση από τα 599 δολάρια).

699 δολάρια (αύξηση από τα 599 δολάρια). Mac Studio (M4 Max): 2.499 δολάρια (αύξηση από τα 1.999 δολάρια).

2.499 δολάρια (αύξηση από τα 1.999 δολάρια). Mac Studio (M3 Ultra): 5.299 δολάρια (αύξηση από τα 3.999 δολάρια).

Η σημαντική αυτή εξέλιξη επιβεβαιώθηκε μέσα από το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας, το οποίο τέθηκε προσωρινά εκτός λειτουργίας νωρίτερα σήμερα, προκειμένου να ενσωματωθούν οι νέοι αναπροσαρμοσμένοι τιμοκατάλογοι. Η μεταβολή δεν αποτελεί μια απλή συνήθη προσαρμογή πληθωρισμού, αλλά μια αναγκαστική διόρθωση που υπαγορεύεται αποκλειστικά από τις ακραίες συνθήκες που επικρατούν στην παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού ημιαγωγών.

Η τοποθέτηση του Tim Cook και η ιστορική κρίση στα chips

Η απόφαση για τις ανατιμήσεις είχε ουσιαστικά προαναγγελθεί από την προηγούμενη εβδομάδα. Ο CEO της Apple, Tim Cook, παραχώρησε αναλυτική συνέντευξη στη Wall Street Journal, όπου και ξεκαθάρισε την τιμολογιακή πρόθεση της εταιρείας. Το θεμελιώδες πρόβλημα εντοπίζεται αποκλειστικά στο εκρηκτικό κόστος παραγωγής και προμήθειας εξαρτημάτων μνήμης RAM και μονάδων αποθήκευσης SSD NAND flash.

Σύμφωνα με τα λεγόμενα του ισχυρού άνδρα της Apple, οι αυξήσεις κρίθηκαν απολύτως αναπόφευκτες. Ο Tim Cook δήλωσε χαρακτηριστικά: «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μετριάσουμε τις τεράστιες αυξήσεις που περνούν σε εμάς. Προσπαθήσαμε εκτενώς να προστατεύσουμε τους πελάτες μας, αλλά η κατάσταση έχει καταστεί πλέον μη βιώσιμη». Μάλιστα, ο ίδιος χρησιμοποίησε μια εξαιρετικά αυστηρή παρομοίωση για να περιγράψει την πρωτοφανή έλλειψη στην αγορά της μνήμης, κάνοντας λόγο για «πλημμύρα που συμβαίνει μία φορά στα εκατό χρόνια», προσθέτοντας πως δεν έχει αντικρύσει αντίστοιχο φαινόμενο έλλειψης εξαρτημάτων σε καμία κατηγορία τεχνολογίας καθ' όλη τη διάρκεια της σαραντάχρονης επαγγελματικής του πορείας.

Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί μια ουσιαστική αλλαγή στη στρατηγική του τεχνολογικού κολοσσού. Παραδοσιακά, η Apple απορροφούσε τις έντονες διακυμάνσεις στο κόστος των πρώτων υλών, διατηρώντας σταθερές τις τιμές των τελικών προϊόντων χάρη στα ισχυρά περιθώρια κέρδους της και τον αυστηρό έλεγχο της παραγωγικής αλυσίδας. Η αδυναμία της να συνεχίσει αυτή την τακτική το 2026 υποδεικνύει την πραγματική κλίμακα της τρέχουσας κρίσης, ιδιαίτερα στα κομμάτια της σύγχρονης μνήμης υψηλής ταχύτητας που απαιτούν οι προηγμένοι επεξεργαστές τεχνολογίας Apple Silicon.

Η μετάφραση των νέων τιμών για την ελληνική αγορά

Η αναπροσαρμογή των τιμών στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού αποτελεί το πρώτο, εμφανές στάδιο της αλλαγής. Στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στην ελληνική αγορά, η κατάσταση μεταφράζεται με ελαφρώς διαφορετικούς και πιο επαχθείς όρους, εξαιτίας της τρέχουσας νομισματικής ισοτιμίας, των δασμών εισαγωγής, αλλά και του σταθερά υψηλού συντελεστή ΦΠΑ (24%).

Βάσει των πάγιων πολιτικών τιμολόγησης, μια αύξηση της τάξης των 100 δολαρίων στις ΗΠΑ (όπως βλέπουμε στο βασικό μοντέλο MacBook Neo) μεταφράζεται στην Ελλάδα σε αύξηση περίπου 130 έως 150 ευρώ στην τελική τιμή ραφιού. Εφόσον το προηγούμενο μοντέλο MacBook Neo ξεκινούσε στην τοπική αγορά από τα 700 ευρώ (ανάλογα με τον εκάστοτε επίσημο μεταπωλητή), το νέο μοντέλο ενδέχεται να προσεγγίσει τα 850 ευρώ.

Ακόμα πιο δραματικές θα είναι οι αλλαγές για τους Έλληνες επαγγελματίες δημιουργούς περιεχομένου, τα τηλεοπτικά δίκτυα και τα τοπικά studios παραγωγής, τα οποία βασίζονται καθημερινά στις κορυφαίες λύσεις της εταιρείας. Το Mac Studio (M4 Max) αναμένεται να δει την ελληνική του τιμή να σκαρφαλώνει κατά τουλάχιστον 600 ευρώ. Αντίστοιχα, η κορυφαία έκδοση με τον επεξεργαστή M3 Ultra, που δέχτηκε το ισχυρότερο πλήγμα (1.300 δολάρια επιπλέον), ενδέχεται να καταγράψει αύξηση άνω των 1.600 ευρώ στις προθήκες των εγχώριων δικτύων διανομής.

Η πίεση της Unified Memory

Η ρίζα του προβλήματος εστιάζεται στην αρχιτεκτονική που καθιέρωσε την υπεροχή των υπολογιστών της Apple. Οι επεξεργαστές Apple Silicon βασίζονται στο σύστημα Unified Memory (ενοποιημένη μνήμη) που προσφέρει ασύλληπτες ταχύτητες διαμεταγωγής δεδομένων ανάμεσα στη CPU, τη GPU και τη Neural Engine, εξασφαλίζοντας μηδενικά σημεία συμφόρησης. Ωστόσο, τα συγκεκριμένα chips μνήμης είναι εξαιρετικά πολύπλοκα, πυκνά και ακριβά στην κατασκευή τους.

Με την παγκόσμια αγορά να πιέζεται ασφυκτικά από τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και τις ανάγκες των μεγάλων data centers για μνήμη HBM (High Bandwidth Memory), τα εργοστάσια κατασκευής δεν προλαβαίνουν να καλύψουν τη συνολική βιομηχανική ζήτηση. Η Apple ουσιαστικά ανταγωνίζεται τους κολοσσούς του cloud computing για τον ίδιο ακριβώς εργοστασιακό χρόνο στις γραμμές παραγωγής εταιρειών όπως η TSMC.

Πώς διαμορφώνονται οι εναλλακτικές επιλογές των καταναλωτών

Με τις νέες τιμές να τίθενται άμεσα σε ισχύ, το καταναλωτικό ενδιαφέρον αναμένεται να στραφεί ραγδαία σε δύο διαφορετικές και πιο προσιτές κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά την άμεση εκκαθάριση του υφιστάμενου στοκ. Μοντέλα όπως το MacBook Air με τους επεξεργαστές της σειράς M2 ή το βασικό Mac mini της προηγούμενης γενιάς αναμένεται να παρουσιάσουν άμεση κατακόρυφη αύξηση στη ζήτησή τους

Η δεύτερη κατεύθυνση είναι η περαιτέρω γιγάντωση της αγοράς των μεταχειρισμένων και ανακατασκευασμένων (refurbished) συσκευών. Η συγκεκριμένη κατηγορία έχει εδραιωθεί δυναμικά τόσο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο όσο και στην Ελλάδα. Οι πιστοποιημένες ανακατασκευασμένες συσκευές προσφέρουν νομική εγγύηση προστασίας και εγγυημένη λειτουργικότητα σε αισθητά χαμηλότερο κόστος αγοράς. Καθώς η νέα τιμολογιακή πολιτική της Apple τοποθετεί τα ολοκαίνουργια μηχανήματα σε ανώτερα οικονομικά κλιμάκια που συχνά θεωρούνται δυσπρόσιτα, η επιλογή ενός ποιοτικού refurbished Mac αποκτά χαρακτηριστικά στρατηγικής επιλογής για τις μικρές επιχειρήσεις.