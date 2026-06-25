Meta Glasses: Νέα αυτόνομα έξυπνα γυαλιά με κάμερα 12MP, Muse Spark AI και τιμή από $299

Σύνοψη

Η Meta εγκαταλείπει την αποκλειστική χρήση της επωνυμίας Ray-Ban και λανσάρει τη δική της αυτόνομη σειρά Meta Glasses με κατασκευάστρια την EssilorLuxottica, ορίζοντας την τιμή εκκίνησης στα 299 δολάρια.

Ενσωματώνουν το ολοκαίνουργιο πολυτροπικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Muse Spark, το οποίο προσφέρει ζωντανή μετάφραση σε 20 γλώσσες και λεπτομερή αναγνώριση του οπτικού περιβάλλοντος.

Η σειρά περιλαμβάνει τρία βασικά σχέδια πλαισίων (Adventurer, Fury και την ειδική έκδοση Starfire by Kylie Jenner) και διατίθεται σε 26 διαφορετικούς συνδυασμούς χρωμάτων και φακών.

Διαθέτουν κάμερα 12 Megapixel, καταγραφή βίντεο ανάλυσης 3K, διάταξη πέντε μικροφώνων και μπαταρία που αγγίζει τις 8 ώρες συνεχούς χρήσης, χωρίς να ενσωματώνουν οθόνη επαυξημένης πραγματικότητας.

Η Meta αλλάζει ριζικά τη στρατηγική της στην κατηγορία των wearables, ανακοινώνοντας την πρώτη της αυτόνομη σειρά έξυπνων γυαλιών υπό τη δική της αποκλειστική επωνυμία Meta Glasses σε συνεργασία με την EssilorLuxottica.

Η νέα σειρά επιχειρεί να κυριαρχήσει στη μαζική αγορά, ρίχνοντας την τιμή στα 299 δολάρια και ενσωματώνοντας κορυφαίες λειτουργίες πολυτροπικής τεχνητής νοημοσύνης. Η επιθετική αυτή τιμολογιακή πολιτική ανταγωνίζεται ευθέως τις επερχόμενες υλοποιήσεις των Apple, Google και Samsung, ενώ έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με τα εξαιρετικά ακριβά Specs της Snap.

Τα νέα Meta Glasses ενσωματώνουν το πολυτροπικό μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Muse Spark, διαθέτουν κάμερα 12MP, προηγμένα μικρόφωνα και εξασφαλίζουν αυτονομία οκτώ ωρών, αντικαθιστώντας πλήρως το brand της Ray-Ban.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της Omdia, η εταιρεία κατέχει ήδη το 85,2% της παγκόσμιας αγοράς στα AI γυαλιά, μια διείσδυση που επιτεύχθηκε μέσω της αναγνωρισιμότητας ιστορικών brands όπως η Ray-Ban και η Oakley. Πλέον, η τεχνολογία αποτελεί το κύριο σημείο πώλησης, με το λογότυπο της EssilorLuxottica να περιορίζεται διακριτικά στους βραχίονες και στη συσκευασία.

Σχεδιασμός, εργονομία και οι 26 συνδυασμοί

Η συλλογή περιλαμβάνει συνολικά 26 συνδυασμούς χρωμάτων και φακών, βασισμένους σε τρία κεντρικά σχέδια: το ορθογώνιο Adventurer, το τετραγωνισμένο Fury και το οβάλ Starfire. Το τελευταίο δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την Kylie Jenner, κοστίζει 399 δολάρια και περιλαμβάνει αποκλειστικά υλικά κατασκευής καθώς και την ψηφιοποιημένη φωνή της γνωστής επιχειρηματία.

Τα Meta Glasses προσφέρουν μια πλούσια χρωματική παλέτα επτά επιλογών, όπως τα Classic Black, Classic Tortoise, Racing Green, Linen, Merlot, Mahogany και Sandstone. Οι φακοί, κατασκευασμένοι από την EssilorLuxottica, διακρίνονται σε τέσσερις κατηγορίες: κλασικοί ηλίου, φωτοχρωμικοί, πολωμένοι και διαφανείς για συνταγογραφούμενη χρήση. Για πρώτη φορά παρέχεται τόσο ευρεία υποστήριξη οράσεως, καλύπτοντας μυωπία και υπερμετρωπία από -12 έως +2.5 βαθμούς.

Σε επίπεδο εργονομίας, η Meta έχει εφαρμόσει σημαντικές αναβαθμίσεις στο hardware. Οι βραχίονες διαθέτουν μεντεσέδες υπερέκτασης, επιτρέποντας στο πλαίσιο να ανοίγει ελαφρώς προς τα έξω, προσαρμοζόμενο με άνεση σε μεγαλύτερα μεγέθη κεφαλιού, ενώ τα επιρρίνια είναι πλέον ρυθμιζόμενα σε τρεις άξονες. Στην ειδική έκδοση Starfire, η εταιρεία έχει ενσωματώσει μεταλλικά επιρρίνια ειδικά σχεδιασμένα ώστε να είναι ανθεκτικά στα υπολείμματα μακιγιάζ, ενώ στο πλαίσιο υπάρχει ενσωματωμένος ένας μικρός ημιπολύτιμος λίθος, δίπλα ακριβώς στον αισθητήρα της κάμερας.

Κάμερα, ήχος και αυτονομία

Στο τεχνικό σκέλος, τα γυαλιά καταγράφουν βίντεο ανάλυσης 3K και φωτογραφίες μέσω αισθητήρα 12MP, χωρίς να διαθέτουν ενσωματωμένη οθόνη. Η καταγραφή ήχου πραγματοποιείται από διάταξη πέντε μικροφώνων με ακύρωση θορύβου ανέμου, ενώ η συνολική αυτονομία αγγίζει τις 40 ώρες χάρη στη θήκη φόρτισης.

Η απουσία οθόνης επαυξημένης πραγματικότητας (AR) αποτελεί μια συνειδητή σχεδιαστική και κοστολογική επιλογή, διότι διατηρεί το βάρος της συσκευής στα επίπεδα ενός συμβατικού ζευγαριού γυαλιών, ενώ μεγιστοποιεί τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Οι χρήστες λαμβάνουν την ανατροφοδότηση αμιγώς ηχητικά, μέσω των open-ear ηχείων που βρίσκονται στους βραχίονες. Η ενσωματωμένη μπαταρία επαρκεί για 8 ώρες μικτής χρήσης, ενώ η σκληρή θήκη μεταφοράς, η οποία αναδιπλώνεται για μεγαλύτερη πρακτικότητα, επεκτείνει την αυτονομία κατά 40 επιπλέον ώρες. Επιπρόσθετα, η Meta ενσωμάτωσε ένα νέο, αποκλειστικό φυσικό πλήκτρο για την άμεση κλήση της τεχνητής νοημοσύνης, προσφέροντας ταχύτερη απόκριση σε σχέση με τη φωνητική εντολή "Hey Meta".

Το οικοσύστημα λογισμικού και οι δυνατότητες του Muse Spark

Το Muse Spark αποτελεί το νέο πολυτροπικό μοντέλο της Meta Superintelligence Lab που επεξεργάζεται ταυτόχρονα φωνή, εικόνα και οπτικό περιβάλλον. Το σύστημα αναγνωρίζει αντικείμενα σε πραγματικό χρόνο, μεταφράζει πινακίδες, υπολογίζει θερμίδες γευμάτων και μεταφράζει ζωντανά συνομιλίες σε 20 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των Ιαπωνικών και των Κορεατικών.

Η εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας αποτελεί το ισχυρότερο χαρτί των Meta Glasses. Το Muse Spark ξεπερνά τις απλές φωνητικές εντολές, καθώς λειτουργεί ως ένας ενορχηστρωτής δεδομένων που "βλέπει" μέσα από την κάμερα των 12MP και αναλύει τον πραγματικό κόσμο. Για παράδειγμα, ο χρήστης μπορεί να κοιτάξει ένα κτίριο και να ζητήσει ιστορικά στοιχεία, να εστιάσει σε ένα πιάτο φαγητού για να λάβει διατροφικές πληροφορίες, ή να ζητήσει την οργάνωση του ημερολογίου του.

Επιπλέον, η Meta προχώρησε σε κρίσιμες αναβαθμίσεις λογισμικού που αφορούν και τα παλαιότερα μοντέλα (στα οποία το Muse Spark θα διατεθεί μέσω OTA update σε ΗΠΑ και Καναδά). Μια από αυτές είναι η λειτουργία Dynamic Photo, η οποία καταγράφει αυτόματα πολλαπλά καρέ κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας και, μέσω αλγορίθμων, προτείνει την ιδανική λήψη. Στους επόμενους μήνες, η συσκευή θα λάβει ενημέρωση για την παροχή turn-by-turn ηχητικής πλοήγησης για πεζούς, μετατρέποντας τα γυαλιά σε απόλυτο εργαλείο αστικής περιήγησης.