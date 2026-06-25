Creative XF1: Νέα Hi-Res επιτραπέζια ηχεία 72W με Bluetooth 6.0

Σύνοψη

Επιτραπέζια ηχεία 2.0 συνολικής ισχύος 72W RMS (2x26W woofers, 2x10W tweeters) με διενίσχυση και έλεγχο DSP.

Διπλή πιστοποίηση Hi-Res Audio (ενσύρματα έως 40kHz, ασύρματα μέσω LDAC και Bluetooth 6.0).

Συνδεσιμότητα μέσω USB-C (24-bit / 96kHz), αναλογικής εισόδου AUX 3.5mm και ανεξάρτητης εξόδου για προσθήκη subwoofer.

Διαθέσιμα στην Ευρώπη από 6 Αυγούστου 2026 με προτεινόμενη τιμή λιανικής στα 159,99€.

Η Creative Technology ανακοίνωσε επίσημα την κυκλοφορία του Creative XF1, ενός νέου συστήματος επιτραπέζιων ηχείων 2.0 υψηλής ανάλυσης. Το νέο μοντέλο σχεδιάστηκε για να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών σε οικιακούς χώρους και προσωπικά γραφεία, συνδυάζοντας την υψηλή πιστότητα ήχου με την ευελιξία της σύγχρονης συνδεσιμότητας. Η παγκόσμια διάθεση της συσκευής ξεκινά από την αγορά της Ιαπωνίας.

Σχεδιασμός και ακουστική αρχιτεκτονική

Το Creative XF1 ακολουθεί έναν συμπαγή και μινιμαλιστικό σχεδιασμό, με διαστάσεις 155 x 99.7 x 191 χιλιοστά για την κάθε μονάδα. Το μέγεθος αυτό επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση των ηχείων δίπλα σε οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητά συστήματα, εξοικονομώντας χώρο στο γραφείο. Η συσκευή θα κυκλοφορήσει σε δύο χρωματικές επιλογές: μαύρο και λευκό. Ένα δομικό χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει είναι η χρήση αποσπώμενης βάσης από φελλό. Η συγκεκριμένη προσθήκη προσφέρει τη δυνατότητα προσαρμογής της γωνίας κλίσης των ηχείων προς τον ακροατή, ενώ παράλληλα εξυπηρετεί και αισθητικούς σκοπούς. Όσον αφορά το βάρος, το αριστερό ηχείο ζυγίζει 1.29 κιλά και το δεξί 1.36 κιλά.

Στο εσωτερικό των ηχείων, η Creative έχει ενσωματώσει μια πλήρως ενεργή διάταξη 2 δρόμων. Κάθε κανάλι εξοπλίζεται με ένα ειδικά κατασκευασμένο γούφερ 3 ιντσών. Τα γούφερ έχουν βελτιστοποιηθεί μέσω τεχνικών Finite Element Analysis (FEA) προκειμένου να αποδίδουν με υψηλή απόδοση και χαμηλή παραμόρφωση, ειδικά σε συνθήκες ακρόασης από κοντινή απόσταση. Οι υψηλές συχνότητες αναπαράγονται από δύο tweeters των 3/4 ιντσών.

Ισχύς και ποιότητα ήχου

Στον τομέα της απόδοσης, το Creative XF1 διαθέτει συνολική ισχύ 72W RMS. Η κατανομή της ισχύος γίνεται με τη μέθοδο της διενίσχυσης (bi-amplification), δηλαδή μέσω ξεχωριστής ενίσχυσης για κάθε οδηγό. Πιο συγκεκριμένα, τα woofers τροφοδοτούνται με 2 x 26W RMS, ενώ τα tweeters λαμβάνουν 2 x 10W RMS. Αυτή η αρχιτεκτονική, σε συνδυασμό με τον ενσωματωμένο έλεγχο DSP, προσφέρει μεγαλύτερο δυναμικό περιθώριο και εξασφαλίζει τη διατήρηση της ισορροπίας του ήχου σε κάθε επίπεδο έντασης.

Η συχνότητα απόκρισης του συστήματος κυμαίνεται από 55Hz έως 40kHz, επιτρέποντας την ακριβή αναπαραγωγή ενός ευρέος φάσματος συχνοτήτων. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, ο λόγος σήματος προς θόρυβο (SNR) είναι ίσος ή μεγαλύτερος από 85dB, ενώ η συνολική αρμονική παραμόρφωση (THD+N) παραμένει κάτω από το 1%.

Συνδεσιμότητα και πιστοποίηση Hi-Res

Η ασύρματη και ενσύρματη συνδεσιμότητα αποτελεί βασικό πυλώνα του νέου συστήματος, το οποίο φέρει διπλή πιστοποίηση Hi-Res Audio (ενσύρματη και ασύρματη).

Μέσω της ψηφιακής εισόδου USB Type-C, τα ηχεία υποστηρίζουν αναπαραγωγή ήχου έως 24-bit / 96kHz.

Για τις ασύρματες συνδέσεις, το XF1 ενσωματώνει τεχνολογία Bluetooth 6.0, προσφέροντας εμβέλεια έως και 10 μέτρα σε ανοιχτό χώρο.

Υποστηρίζει τους κλασικούς κωδικοποιητές SBC και AAC, αλλά και τον κωδικοποιητή υψηλής ανάλυσης LDAC, για μετάδοση ήχου χωρίς απώλειες λεπτομερειών.

Για όσους επιθυμούν αναλογική σύνδεση, διατίθεται η παραδοσιακή είσοδος AUX 3.5mm (στέρεο TRS). Επιπρόσθετα, η Creative έχει ενσωματώσει μια αποκλειστική έξοδο για subwoofer (sub-out) με αυτόματη εναλλαγή λειτουργιών. Η συγκεκριμένη θύρα επιτρέπει τη μετατροπή του ηχοσυστήματος από 2.0 σε 2.1.

Στο πίσω μέρος της δεξιάς μονάδας βρίσκονται τα πλήκτρα ελέγχου, τα οποία περιλαμβάνουν ένα πολυλειτουργικό κουμπί για την ενεργοποίηση, την αυξομείωση της έντασης και την επιλογή πηγής. Υπάρχει επίσης ειδικό κουμπί για τη σύζευξη του Bluetooth και ένας διακόπτης εξοικονόμησης ενέργειας.

Λογισμικό ελέγχου Creative Nexus

Για την παραμετροποίηση του ηχητικού προφίλ, η εταιρεία διαθέτει την εφαρμογή Creative Nexus. Οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση σε έναν παραμετρικό ισοσταθμιστή (EQ) 10 ζωνών για την πλήρη μικρορύθμιση των συχνοτήτων. Παράλληλα, η εφαρμογή ενσωματώνει περισσότερες από 120 προεπιλογές (presets), οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από τους μηχανικούς ήχου της εταιρείας. Οι προεπιλογές αυτές καλύπτουν περισσότερα από 20 μουσικά είδη και περίπου 100 τίτλους βιντεοπαιχνιδιών.

Τιμή και διαθεσιμότητα

Η ευρωπαϊκή εμπορική διάθεση του Creative XF1 έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 6 Αυγούστου 2026. Η προτεινόμενη τιμή λιανικής ανέρχεται στα 159,99€ και η αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω της επίσημης ευρωπαϊκής ιστοσελίδας της εταιρείας. Όσον αφορά τη διάθεση στα φυσικά καταστήματα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ελέγξουν το δίκτυο των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της περιοχής τους.