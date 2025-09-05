Άκυρο στη Neuralink του Elon Musk για την κατοχύρωση των ονομάτων Telepathy και Telekinesis

Η Neuralink, η νευροτεχνολογική startup του Elon Musk που υπόσχεται να ενώσει τον ανθρώπινο εγκέφαλο με τους υπολογιστές, βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα απρόσμενο εμπόδιο. Όχι στην αίθουσα χειρουργείων ούτε στα εργαστήρια, αλλά στο γραφείο ευρεσιτεχνιών των ΗΠΑ. Η εταιρεία είχε επιχειρήσει να κατοχυρώσει δύο ονόματα προϊόντων που παραπέμπουν σε υπερδυνάμεις: Telepathy και Telekinesis. Ωστόσο, οι αιτήσεις της «κόπηκαν» καθώς τα ίδια trademarks είχαν ήδη κατατεθεί από μια άλλη εταιρεία, πολύ μακριά από τη Silicon Valley.

Το Wired αποκάλυψε ότι η Prophetic, μια startup που ασχολείται με την «καθοδηγούμενη συνειδητή ονειροπόληση», είχε καταθέσει από το 2023 αίτηση για το Telepathy και ακολούθησε το καλοκαίρι του 2025 με το Telekinesis. Η Prophetic ανήκει στον Wesley Berry και φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια μη επεμβατική φορητή συσκευή «νευροδιαμόρφωσης» που θα βοηθά τους χρήστες να βιώνουν συνειδητά όνειρα. Αν και οι λεπτομέρειες για το πώς ακριβώς θα λειτουργεί παραμένουν ασαφείς, η εταιρεία κινήθηκε πιο γρήγορα από τον Elon Musk στην κατοχύρωση των συγκεκριμένων όρων.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Σημάτων των ΗΠΑ να απορρίψει προσωρινά τις αιτήσεις της Neuralink. Η ελπίδα για την εταιρεία δεν έχει σβήσει εντελώς: αν η Prophetic δεν καταφέρει να χρησιμοποιήσει εμπορικά τα ονόματα εντός τριών ετών από την αποδοχή τους, οι αιτήσεις της θα θεωρηθούν εγκαταλελειμμένες και έτσι θα ανοίξει ξανά ο δρόμος για τη Neuralink.

Και οι δύο εταιρείες είχαν υποβάλει «intent-to-use» αιτήσεις, οι οποίες επιτρέπουν σε μια επιχείρηση να δεσμεύσει ένα όνομα πριν το διαθέσει στην αγορά. Η αίτηση του Berry για το Telepathy εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ για το Telekinesis τον Αύγουστο του 2025. Ωστόσο, καμία από τις δύο δεν θεωρείται πλήρως κατοχυρωμένη μέχρι η Prophetic να αποδείξει ότι τις χρησιμοποιεί εμπορικά. Αν δεν το πράξει, η Neuralink μπορεί να επανέλθει και να διεκδικήσει ξανά τα ονόματα.

Για την ώρα, το πρόβλημα μοιάζει περισσότερο επικοινωνιακό παρά ουσιαστικό. Η Neuralink έχει άλλωστε στη διάθεσή της αρκετούς άλλους όρους που θα μπορούσαν να παραπέμπουν στις τεχνολογίες της – ίσως κάτι ακόμη πιο προκλητικό, όπως Mind Control, όπως σχολίασαν σκωπτικά μέσα ενημέρωσης.

Το εμπορικό σκέλος, όμως, είναι μόνο η μισή ιστορία. Στο ιατρικό πεδίο, η Neuralink συνεχίζει να προχωρά με τις δοκιμές των εμφυτευμάτων της. Μέσα στην τελευταία εβδομάδα, δύο ακόμη άτομα υποβλήθηκαν σε εμφύτευση της ασύρματης διεπαφής εγκεφάλου-υπολογιστή (BCI) που αναπτύσσει η εταιρεία. Οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στις 27 Αυγούστου και στις 3 Σεπτεμβρίου 2025 στο Toronto Western Hospital, το οποίο ανήκει στο δίκτυο UHN, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Οι συγκεκριμένες επεμβάσεις εντάσσονται σε μια κλινική δοκιμή που αξιολογεί τόσο την ασφάλεια όσο και τη λειτουργικότητα του εμφυτεύματος και του χειρουργικού ρομπότ που το συνοδεύει. Το ρομπότ αυτό, γνωστό ως R1, έχει ύψος πάνω από δύο μέτρα και είναι υπεύθυνο για την εξαιρετικά λεπτομερή τοποθέτηση των ηλεκτρόδιων του chip στον εγκέφαλο. Οι δύο νέοι ασθενείς πάσχουν από κάκωση νωτιαίου μυελού και στόχος της δοκιμής είναι να εξεταστεί κατά πόσο το εμφύτευμα μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα ζωής τους.

Η Neuralink έχει ήδη γράψει ιστορία με τον πρώτο ασθενή της. Ο Noland Arbaugh, ένας τετραπληγικός άνδρας, ήταν το πρώτο άτομο που έλαβε το εμφύτευμα τον Ιανουάριο του 2024. Λίγες εβδομάδες αργότερα, ο Arbaugh αποκάλυψε ότι μπόρεσε να παίξει βιντεοπαιχνίδια μόνο με τη σκέψη του, χάρη στη συσκευή. Έκτοτε έχει μιλήσει σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για την εμπειρία και τονίζοντας ότι η τεχνολογία έχει αλλάξει τη ζωή του προς το καλύτερο.

Η ιστορία του Arbaugh έγινε σύμβολο για τις δυνατότητες αλλά και τους κινδύνους μιας τεχνολογίας που ακόμη βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο. Για τον Musk, αποτελεί και την πιο ισχυρή απόδειξη ότι η Neuralink μπορεί να μετατρέψει την επιστημονική φαντασία σε πραγματικότητα.

Παρά τις επιτυχίες στο πεδίο των κλινικών δοκιμών, η Neuralink εξακολουθεί να προκαλεί σκεπτικισμό. Ο Musk έχει μιλήσει πολλές φορές για «υπερδυνάμεις» που θα αποκτήσουν οι άνθρωποι μέσω των εμφυτευμάτων του, με όρους όπως τηλεπάθεια και τηλεκίνηση να δίνουν έναν αέρα επιστημονικής φαντασίας στο εγχείρημα. Ωστόσο, η καθημερινή πραγματικότητα δείχνει ότι η τεχνολογία έχει ακόμη πολύ δρόμο μέχρι να καταστεί ευρέως διαθέσιμη και ασφαλής.

