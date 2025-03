Αναφορά για third-party φορητό Xbox μέσα στο 2025

Οι φήμες για το ενδεχόμενο κυκλοφορίας φορητής παιχνιδοκονσόλας Xbox από τη Microsoft δεν είναι κάτι καινούργιο, αλλά τώρα έρχεται στο προσκήνιο μια νέα αναφορά που προσθέτει ορισμένες ενδιαφέρουσες πληροφορίες στην ιστορία.

Σύμφωνα με το Windows Central, ορισμένες πηγές της Microsoft τους εκμυστηρεύτηκαν ότι μια φορητή συσκευή με το εμπορικό σήμα Xbox, κατασκευασμένη για native PC gaming, θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2025, αν επιτευχθούν οι τρέχοντες στόχοι. Ωστόσο, λέγεται ότι πρόκειται για μια συνεργασία με ένα μεγάλο brand στον χώρο του gaming όπως η Lenovo, η ASUS ή η MSI και όχι για ένα εσωτερικά αναπτυγμένο project.



Όπως αναφέρεται, η συσκευή αυτή κατασκευάζεται με την κωδική ονομασία Keenan και λέγεται ότι θα έχει την εμβληματική εμφάνιση του Xbox, παρά την ανάπτυξή της από τρίτους. Αν η αναφορά είναι ακριβής, ενδέχεται να προωθηθεί στους PC gamers ως μια εύχρηστη συσκευή Windows για πρόσβαση στο PC Game Pass και σε τίτλους της Microsoft on the go. Όντας όμως ένα πλήρες Windows PC, δεν θα πρέπει να έχει κανένα πρόβλημα με την εγκατάσταση και άλλων καταστημάτων.



Την ίδια στιγμή, η Microsoft φέρεται να συνεχίζει εσωτερικά την ανάπτυξη της δικής της φορητής συσκευής Xbox. Αυτό το first-party hardware project λέγεται ότι στοχεύει στην κυκλοφορία του 2027.

[via]