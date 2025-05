Αναφορά: Το Instagram προβάλλει σεξουαλικό και επιβλαβές περιεχόμενο σε εφήβους

Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει πως οι προσπάθειες της Meta να δημιουργήσει ένα ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον για τους εφήβους μέσα από τα λεγόμενα Instagram Teen Accounts αποτυγχάνουν, καθώς η πλατφόρμα συνεχίζει να προβάλλει περιεχόμενο ακατάλληλο και συχνά επιβλαβές για την ψυχική υγεία των νέων χρηστών.

Το φθινόπωρο του 2024, η Meta είχε ανακοινώσει την εισαγωγή ειδικών λογαριασμών για εφήβους στο Instagram, μια κίνηση που στόχευε στην προστασία των ανηλίκων από ακατάλληλο περιεχόμενο και επιβλαβείς διαδικτυακές αλληλεπιδράσεις. Οι λογαριασμοί αυτοί συνοδεύονται από «ασφαλιστικές δικλίδες»: αυτόματη ρύθμιση σε ιδιωτική κατάσταση, απόκρυψη υβριστικών λέξεων, και μπλοκάρισμα μηνυμάτων από αγνώστους. Ωστόσο, μια νέα έρευνα που διενεργήθηκε από τις οργανώσεις Design It For Us και Accountable Tech, αποκαλύπτει πως οι διαβεβαιώσεις της Meta παραμένουν θεωρητικές.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι οργανώσεις δημιούργησαν πέντε λογαριασμούς που προσποιούνταν εφήβους χρήστες, και παρακολούθησαν το περιεχόμενο που τους προτεινόταν από τον αλγόριθμο της εφαρμογής για διάστημα δύο εβδομάδων. Τα αποτελέσματα ήταν ανησυχητικά: όλοι οι λογαριασμοί δέχθηκαν σεξουαλικά υπονοούμενο ή και πιο άμεσο περιεχόμενο, παρά το γεγονός ότι είχαν ενεργοποιηθεί τα φίλτρα ευαίσθητου περιεχομένου που προσφέρει η εφαρμογή.

Σύμφωνα με την 26σέλιδη έκθεση, το 55% του επισημασμένου περιεχομένου αφορούσε σεξουαλικές πράξεις, συμπεριφορές και εικόνες. Ενδεικτικά, ένα από τα βίντεο που προβλήθηκε σε εφήβους συγκέντρωσε πάνω από 3,3 εκατομμύρια likes. Παράλληλα, το 80% των χρηστών-δοκιμαστών δήλωσε πως ένιωσε ψυχολογική πίεση κατά τη χρήση του Instagram, με ένα από τα άτομα να σημειώνει: «Περίπου το 80% του περιεχομένου που μου πρότεινε το feed αφορούσε σχέσεις ή χοντροκομμένα σεξουαλικά αστεία. Δεν ήταν εντελώς χυδαίο, αλλά άφηνε ελάχιστα στη φαντασία».

Η έκθεση καταγράφει και άλλες επικίνδυνες τάσεις. Οι δοκιμαστικοί λογαριασμοί εφήβων ήρθαν σε επαφή με περιεχόμενο που προωθούσε τοξικά πρότυπα ομορφιάς, διατροφικές διαταραχές, body shaming και χρήση στεροειδών. Σε ορισμένες περιπτώσεις, προωθούνταν βίντεο που ενθάρρυναν την κατανάλωση αλκοόλ ή τη χρήση συμπληρωμάτων για την επίτευξη «ιδανικού» ανδρικού σώματος.

Ακόμα πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι αλγόριθμοι του Instagram προέβαλαν και περιεχόμενο ρατσιστικού, ομοφοβικού ή μισογυνιστικού χαρακτήρα, με αρκετά από αυτά τα βίντεο να συγκεντρώνουν εκατομμύρια θετικές αλληλεπιδράσεις. Επιπλέον, δεν έλειψε και η προώθηση βίαιου περιεχομένου, με σκηνές ένοπλης βίας και ενδοοικογενειακής κακοποίησης.

Παρότι η Meta διαφημίζει τις νέες λειτουργίες ασφάλειας για εφήβους, η έρευνα έδειξε ότι σε πολλές περιπτώσεις οι λογαριασμοί δεν λάμβαναν τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις προστασίας. Ορισμένοι από αυτούς δεν διέθεταν καν τα βασικά φίλτρα ευαίσθητου περιεχομένου ή μηχανισμούς φιλτραρίσματος επιθετικών σχολίων.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που το Instagram κατηγορείται για την επιβλαβή επίδρασή του στους νέους. Το 2021, διαρροές εγγράφων αποκάλυψαν πως η ίδια η Meta γνώριζε ότι το Instagram επηρέαζε αρνητικά την ψυχική υγεία των νεαρών χρηστών, ειδικά κοριτσιών, χωρίς να λαμβάνει ουσιαστικά μέτρα.

Σε δήλωσή της προς την Washington Post, η Meta αμφισβήτησε τα ευρήματα της έκθεσης, χαρακτηρίζοντάς τα «κατασκευασμένα» και υποβαθμίζοντας τη σοβαρότητα του περιεχομένου που επισημάνθηκε. Τόνισε ωστόσο ότι ήδη εξετάζει τις συστάσεις και ότι συνεχίζει να ενισχύει τις προστασίες για τους ανήλικους και στις πλατφόρμες Facebook και Messenger.

Η έρευνα έρχεται να εντείνει τις πιέσεις προς την Meta από οργανώσεις γονέων, πολιτικούς και νομοθέτες, οι οποίοι ζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια και υπευθυνότητα στις τεχνολογικές πρακτικές που αφορούν τους νέους χρήστες. Με εκατομμύρια εφήβους να χρησιμοποιούν καθημερινά το Instagram, το ζήτημα της ψηφιακής ασφάλειας παραμένει καίριας σημασίας.

[via]