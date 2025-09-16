Συμφωνία ΗΠΑ – Κίνας για το TikTok: Οριστικοποίηση από Trump και Xi την Παρασκευή

Η μακροχρόνια αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του TikTok στις HPA φαίνεται να φτάνει στο τέλος της. Μετά από μήνες παρατάσεων, πολιτικών πιέσεων και διαπραγματεύσεων σε υψηλό επίπεδο, Ουάσιγκτον και Πεκίνο κατέληξαν σε ένα πλαίσιο συμφωνίας που αναμένεται να διασφαλίσει τη συνέχιση της λειτουργίας της πλατφόρμας στη χώρα.

Η εξέλιξη έγινε γνωστή από τον Υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, στο περιθώριο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στη Μαδρίτη. Όπως δήλωσε, οι δύο πλευρές «έχουν καταλήξει στους εμπορικούς όρους» και η συμφωνία αφορά κυρίως ιδιωτικά μέρη, αν και απαιτείται η τελική έγκριση σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο.

Η κορύφωση των διαπραγματεύσεων αναμένεται την Παρασκευή, όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, και ο Κινέζος ομόλογός του, Xi Jinping, θα συναντηθούν για να βάλουν την τελική υπογραφή. Ο ίδιος ο Trump, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, επιβεβαίωσε έμμεσα ότι η συμφωνία έχει σχεδόν ολοκληρωθεί.

Η μεγάλη εμπορική συνάντηση στην Ευρώπη πήγε εξαιρετικά καλά. Σύντομα θα ολοκληρωθεί. Έχει επιτευχθεί συμφωνία και για μια ‘συγκεκριμένη’ εταιρεία που οι νέοι της χώρας μας ήθελαν πολύ να σωθεί. Θα είναι πολύ χαρούμενοι! Θα μιλήσω με τον Πρόεδρο Xi την Παρασκευή. Η σχέση παραμένει πολύ ισχυρή!!!

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το CNBC, το πλαίσιο της συμφωνίας ανοίγει τον δρόμο ώστε η πλατφόρμα να περάσει υπό αμερικανικό έλεγχο, περιορίζοντας την επιρροή της κινεζικής μητρικής εταιρείας, ByteDance. Μια τέτοια εξέλιξη θεωρείται κρίσιμη για να καμφθούν οι ανησυχίες γύρω από την ασφάλεια δεδομένων και την πιθανή πρόσβαση του Πεκίνου σε ευαίσθητες πληροφορίες χρηστών στις ΗΠΑ.

Η στάση του Trump απέναντι στο TikTok ήταν καθοριστική σε όλη τη διάρκεια της θητείας του. Από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε το προεδρικό αξίωμα, έσπευσε να ανακαλέσει την απόφαση της κυβέρνησης Biden, η οποία είχε επιβάλει προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στην πλατφόρμα. Έκτοτε, χορήγησε τρεις διαδοχικές παρατάσεις, δίνοντας στη ByteDance την ευκαιρία να βρει αγοραστή για το αμερικανικό κομμάτι της επιχείρησης. Ωστόσο, η λύση αυτή αποδείχθηκε πιο περίπλοκη από όσο αναμενόταν, καθώς οι συνομιλίες με πιθανούς επενδυτές δεν κατέληγαν ποτέ σε συμφωνία.

Η νέα συμφωνία αλλάζει τα δεδομένα. Εάν όλα εξελιχθούν όπως προγραμματίζεται, το TikTok θα διατηρήσει τη λειτουργία του στις ΗΠΑ, υπό νέους όρους που θα καθησυχάσουν την αμερικανική πολιτική σκηνή και θα προσφέρουν στην κινεζική πλευρά μια οδό διαφυγής από το αδιέξοδο. Οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί, ωστόσο η συμφωνία χαρακτηρίζεται ως «πλαίσιο» που θα πάρει τελική μορφή μετά τη συνάντηση Trump – Xi.

Η εξέλιξη αυτή ανακουφίζει εκατομμύρια χρήστες της εφαρμογής στις ΗΠΑ, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια ζούσαν με τον φόβο ότι η αγαπημένη τους πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης θα κατέβαζε ρολά. Το TikTok έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή μέσα επικοινωνίας και δημιουργικής έκφρασης, ιδιαίτερα για τη νεολαία, ενώ αποτελεί και βασικό εργαλείο για επιχειρήσεις, καλλιτέχνες και influencers.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το θέμα TikTok αποτέλεσε και σημαντικό πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Κίνα. Για την Ουάσιγκτον, το ζήτημα είχε διαστάσεις εθνικής ασφάλειας, με την ανησυχία ότι το Πεκίνο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα εκατομμυρίων Αμερικανών για κατασκοπευτικούς σκοπούς. Για το Πεκίνο, αντίθετα, το TikTok ήταν ένα παράδειγμα της κινεζικής τεχνολογικής ισχύος που δεχόταν πολιτικά και οικονομικά πλήγματα από τη Δύση.

Η παρούσα συμφωνία, αν και δεν λύνει όλα τα προβλήματα στις σχέσεις των δύο χωρών, δείχνει ότι Ουάσιγκτον και Πεκίνο μπορούν να βρουν κοινό έδαφος σε ζητήματα μείζονος σημασίας. Για τον Trump, η επίτευξή της αποτελεί διπλωματική νίκη, καθώς καταφέρνει να δείξει πως συνδυάζει σκληρή στάση απέναντι στην Κίνα με πρακτικές λύσεις που ικανοποιούν την αμερικανική κοινωνία. Για τον Xi, η διατήρηση του TikTok στις ΗΠΑ ενισχύει το κύρος της Κίνας και προστατεύει μία από τις πιο ισχυρές εταιρείες τεχνολογίας της χώρας.

