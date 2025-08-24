Αναφορά: Το iPhone Fold θα διαθέτει τέσσερις κάμερες και Touch ID

Η Apple φαίνεται πως ετοιμάζεται να εισέλθει δυναμικά στην αγορά των foldable smartphones, με το πρώτο της μοντέλο να αναμένεται μέσα στο 2026. Σύμφωνα με τον Mark Gurman του Bloomberg, η συσκευή θα διαθέτει τέσσερις κάμερες, θα βασίζεται στο Touch ID αντί του Face ID και θα φέρει σημαντικές καινοτομίες τόσο στον σχεδιασμό όσο και στην τεχνολογία της οθόνης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το foldable iPhone θα ενσωματώνει ένα πρωτοποριακό σύστημα καμερών: μία στο μπροστινό μέρος, μία εσωτερική για χρήση όταν η συσκευή είναι ανοιχτή, και δύο στο πίσω μέρος για πιο απαιτητικές λήψεις. Η επιλογή αυτή δείχνει ότι η Apple θέλει να καλύψει πλήρως τις ανάγκες φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης, είτε ο χρήστης χρησιμοποιεί το κινητό σε κλειστή είτε σε ανοιχτή διάταξη.

Η μεγάλη έκπληξη έρχεται με την επιστροφή του Touch ID. Όπως συμβαίνει ήδη με τα τελευταία iPad Air, iPad mini και το βασικό iPad, το νέο iPhone θα διαθέτει αισθητήρα αποτυπωμάτων στο κουμπί λειτουργίας, αφήνοντας στην άκρη το Face ID. Η επιλογή αυτή δείχνει ότι η Apple προσαρμόζει το σύστημα ασφαλείας της στις ιδιαιτερότητες ενός foldable σχεδιασμού.

Το νέο iPhone θα ενσωματώνει το δεύτερης γενιάς modem C2 της Apple για σύνδεση στα δίκτυα κινητής, αλλά δεν θα διαθέτει φυσική υποδοχή για SIM. Η μετάβαση αυτή συμβαδίζει με τη στρατηγική της εταιρείας για στροφή αποκλειστικά σε eSIM, μια κίνηση που ξεκίνησε ήδη σε ορισμένα iPhone μοντέλα.

Από άποψη σχεδίασης, η συσκευή θα ακολουθεί τη λογική ενός «βιβλίου», με εξωτερική οθόνη για καθημερινή χρήση και εσωτερική μεγάλη οθόνη που ξεδιπλώνει, μετατρέποντάς την σχεδόν σε tablet. Ο αναλυτής Ming-Chi Kuo προβλέπει εξωτερική οθόνη 5,5 ιντσών και εσωτερική 7,8 ιντσών, κάτι που τοποθετεί τη συσκευή λίγο χαμηλότερα από το Galaxy Z Fold7 της Samsung, που διαθέτει 8 ιντσών εσωτερική οθόνη και 6,5 ιντσών εξωτερική.

Ένα από τα μεγαλύτερα τεχνικά στοιχήματα για τα foldable smartphones είναι η ορατή «τσάκιση» που δημιουργείται στο κέντρο της εσωτερικής οθόνης. Ο Kuo υποστηρίζει ότι η Apple έχει βρει τη λύση μέσω μιας μεταλλικής πλάκας με μικροοπές, η οποία κατανέμει καλύτερα την πίεση από το δίπλωμα. Έτσι, το αποτέλεσμα θα είναι μια σχεδόν «αόρατη» τσάκιση, γεγονός που θα δώσει στο iPhone συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών.

Ο Gurman σημειώνει επίσης ότι η Apple αποφάσισε να αλλάξει τεχνολογία οθόνης, εγκαταλείποντας την on-cell και υιοθετώντας την in-cell. Η μετάβαση αυτή αναμένεται να βελτιώσει περαιτέρω την εικόνα και να μειώσει οπτικά το δίπλωμα της οθόνης.

Σύμφωνα με τις δοκιμές που βρίσκονται σε εξέλιξη, το foldable iPhone θα διατεθεί σε μαύρο και λευκό χρώμα, τουλάχιστον στην πρώτη του γενιά. Αν και δεν αποκλείεται να προστεθούν νέες αποχρώσεις στο μέλλον, η Apple δείχνει να επιλέγει κλασικές και διαχρονικές επιλογές για το ντεμπούτο της στην κατηγορία.

Η κυκλοφορία του νέου iPhone τοποθετείται στο 2026, γεγονός που δίνει στην εταιρεία τον απαιτούμενο χρόνο για να τελειοποιήσει τις λεπτομέρειες και να παρουσιάσει ένα προϊόν που θα ξεχωρίζει όχι μόνο για το design, αλλά και για τη συνολική εμπειρία χρήσης.

[via]