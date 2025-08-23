Ανακάλυψαν τον «κρυφό διακόπτη» για την καύση του λίπους

Μια ανακάλυψη που θα μπορούσε να φέρει επανάσταση στην επιστήμη της απώλειας βάρους έρχεται από ερευνητές στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με νέα μελέτη, ο έλεγχος ενός και μόνο αμινοξέος, της κυστεΐνης, φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο το σώμα καίει θερμίδες.

Η έρευνα, στην οποία συμμετείχαν επιστήμονες από διάφορα ερευνητικά κέντρα, είχε στόχο να εξηγήσει γιατί η μείωση των θερμίδων οδηγεί συνήθως σε απώλεια κιλών. Ενώ εδώ και χρόνια οι επιστήμονες υποψιάζονταν ότι η κυστεΐνη μπορεί να εμπλέκεται σε αυτή τη διαδικασία, μέχρι σήμερα δεν ήταν ξεκάθαρος ο ακριβής της ρόλος.

Οι νέες ενδείξεις δείχνουν ότι η μείωση της κυστεΐνης ευνοεί τη μετατροπή του λευκού λίπους, το οποίο αποθηκεύεται στο σώμα, σε καφέ λίπος, που έχει την ικανότητα να καίει ενέργεια και να παράγει θερμότητα. Με απλά λόγια, ενεργοποιείται ένας φυσικός «κινητήρας καύσης λίπους», με σημαντικές προοπτικές για τη διαχείριση του βάρους.

Ο Krisztian Stadler, βιοϊατρικός μηχανικός από το Pennington Biomedical Research Center, υπογράμμισε ότι τα ευρήματα αυτά ανοίγουν τον δρόμο για μελλοντικές στρατηγικές απώλειας βάρους που δεν θα βασίζονται αποκλειστικά στη μείωση των θερμίδων. «Φαίνεται πως η επιτυχία μιας ελεγχόμενης δίαιτας σχετίζεται κυρίως με την ελάττωση της κυστεΐνης, η οποία υπάρχει σε πολλές πρωτεϊνούχες τροφές, και όχι απλώς με το μέτρημα θερμίδων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για να επιβεβαιώσουν την υπόθεση, οι επιστήμονες προχώρησαν σε πειράματα με ποντίκια που είχαν τροποποιηθεί ώστε να μην μπορούν να παράγουν μόνα τους κυστεΐνη. Τα ζώα αυτά εμφάνισαν εντυπωσιακή απώλεια βάρους μείωση 25 έως 30% μέσα σε μόλις μία εβδομάδα, όταν η κυστεΐνη δεν προστέθηκε στη διατροφή τους.

Αν και η μελέτη δεν περιελάμβανε ανθρώπους συμμετέχοντες, οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 238 άτομα που είχαν λάβει μέρος σε προηγούμενο πρόγραμμα μείωσης θερμίδων. Εκεί φάνηκε ότι όσοι ακολουθούσαν τη δίαιτα είχαν χαμηλότερα επίπεδα κυστεΐνης στον λιπώδη ιστό τους, κάτι που ενισχύει την ιδέα πως υπάρχει σύνδεση μεταξύ της διατροφής, της κυστεΐνης και της απώλειας βάρους και στον άνθρωπο.

Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή πριν επιχειρηθεί οποιαδήποτε «παρέμβαση» στον μεταβολισμό μέσω της κυστεΐνης. Στα ποντίκια, η αποκλειστική αποστέρηση του αμινοξέος οδήγησε σε επικίνδυνη απώλεια βάρους, αν και η κατάσταση αναστράφηκε όταν τα επίπεδα κυστεΐνης αποκαταστάθηκαν. Επιπλέον, είναι γνωστό ότι το αμινοξύ αυτό είναι απαραίτητο για πολλές άλλες βιολογικές λειτουργίες, όπως η ισορροπία των οξειδωτικών διεργασιών στον οργανισμό.

«Παράλληλα με την εντυπωσιακή απώλεια βάρους που προκαλεί η μείωση της κυστεΐνης, το αμινοξύ είναι κρίσιμο για τη ρύθμιση βασικών βιοχημικών μηχανισμών», τόνισε ο Stadler. Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα είναι πιο περίπλοκη από ό,τι φαίνεται: η απώλεια ή η πρόσληψη βάρους εξαρτάται από μια σειρά παραγόντων, και η διατάραξη ενός μόνο μπορεί να προκαλέσει απρόβλεπτες επιπτώσεις.

Ο Eric Ravussin, φυσιολόγος από το ίδιο ερευνητικό κέντρο, πρόσθεσε ότι η μελέτη αυτή έδειξε κάτι νέο: «Η ανάλυση δεδομένων από μια ανθρώπινη κλινική δοκιμή περιορισμού θερμίδων αποκάλυψε έναν καινούργιο "παίκτη" στον ενεργειακό μεταβολισμό».

Τα αποτελέσματα της έρευνας δημοσιεύθηκαν στο περιοδικό Nature Metabolism και ήδη προκαλούν συζητήσεις στην επιστημονική κοινότητα για το αν η κυστεΐνη μπορεί να αποτελέσει στο μέλλον κλειδί για την ανάπτυξη νέων θεραπειών κατά της παχυσαρκίας. Αν και ο δρόμος μέχρι την εφαρμογή σε ανθρώπους είναι μακρύς και γεμάτος αβεβαιότητες, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το σώμα μετατρέπει το λίπος του φέρνει μια νέα οπτική σε έναν τομέα που μέχρι σήμερα βασιζόταν σχεδόν αποκλειστικά στην απλή μείωση θερμίδων.

[via]