Ανακοινώθηκε το War on Wheels: Turn-based μάχες οχημάτων σε PC

Σύνοψη

Ανακοίνωση του War on Wheels , ενός νέου tactical turn-based car combat τίτλου από την ιρλανδική Psychic Software.

, ενός νέου tactical turn-based car combat τίτλου από την ιρλανδική Psychic Software. Το παιχνίδι διαδραματίζεται το έτος 2100, συνδυάζοντας ταυτόχρονες εντολές δράσης με αυστηρή ρεαλιστική φυσική οχημάτων.

Βασίζεται στη δοκιμασμένη μηχανή και την 20ετή εμπειρία δεδομένων του ιστορικού MMO Darkwind .

. Προσφέρει εκτεταμένο single-player campaign, παραμετροποίηση οχημάτων και online multiplayer deathracing leagues.

Αναπτύσσεται αρχικά για PC μέσω Steam, με ένα playable demo να αναμένεται αργότερα μέσα στο 2026.

Η ιρλανδική ομάδα ανάπτυξης Psychic Software προχώρησε στην επίσημη αποκάλυψη του War on Wheels, ενός νέου game που επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία του car combat.

Εγκαταλείποντας την παραδοσιακή arcade δράση πραγματικού χρόνου, ο τίτλος επενδύει σε αυστηρούς τακτικούς, turn-based μηχανισμούς, δίνοντας έμφαση στη φυσική των οχημάτων, τη διαχείριση της αδράνειας και τον στρατηγικό σχεδιασμό των συγκρούσεων. Το παιχνίδι αναπτύσσεται για PC και αναμένεται να κυκλοφορήσει μέσω της πλατφόρμας του Steam.

Τι είναι το War on Wheels και πότε κυκλοφορεί;

Το War on Wheels είναι ένα tactical game μάχης οχημάτων με ταυτόχρονους turn-based μηχανισμούς, το οποίο αναπτύσσεται από την Psychic Software για PC (Steam). Διαδραματίζεται στο έτος 2100, 75 χρόνια μετά από μια ηλιακή καταστροφή, και τοποθετεί τον παίκτη στον ρόλο ενός διοικητή μισθοφόρων. Ένα demo του παιχνιδιού θα γίνει διαθέσιμο εντός του 2026.

Το τακτικό βάθος: Ταυτόχρονες εντολές και φυσική οχημάτων

Ο πυρήνας του War on Wheels βασίζεται στην έννοια των ταυτόχρονων turn-based εντολών. Οι παίκτες ελέγχουν πολλαπλά οχήματα στο πεδίο της μάχης και καταχωρούν τις κινήσεις τους την ίδια στιγμή με τον αντίπαλο. Η εκτέλεση αυτών των εντολών γίνεται ταυτόχρονα, απαιτώντας πρόβλεψη των εχθρικών κινήσεων και βαθιά κατανόηση της γεωμετρίας του χώρου.

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά strategy games που χρησιμοποιούν συστήματα grid, το War on Wheels ενσωματώνει μια πλήρη μηχανή φυσικής. Η επιτυχία μιας εντολής δεν εξαρτάται απλώς από στατιστικά νούμερα, αλλά από πραγματικούς παράγοντες της φυσικής του οχήματος. Η ορμή, η ταχύτητα, η επιτάχυνση και ο τύπος των ελαστικών σε σχέση με την επιφάνεια του εδάφους παίζουν καθοριστικό ρόλο. Ο υπολογισμός της ανάκρουσης των όπλων κατά την εκπυρσοκρότηση μπορεί να αλλοιώσει την πορεία ενός ελαφριού οχήματος, ενώ η ακριβής γωνία πρόσκρουσης καθορίζει τη ζημιά που θα υποστεί η εξωτερική θωράκιση.

Αυτή η προσέγγιση απαιτεί από τον παίκτη να μελετά τις τοπολογικές ιδιαιτερότητες του χάρτη, να αξιοποιεί την κάλυψη και να προσαρμόζει την ταχύτητά του για να αποφύγει την απώλεια ελέγχουvκατά τη διάρκεια έντονων ελιγμών, προσφέροντας ένα επίπεδο ρεαλισμού σπάνιο για turn-based τίτλο.

Η κληρονομιά του Darkwind και η ανάπτυξη από την Psychic Software

Η υλοποίηση ενός τόσο πολύπλοκου συστήματος φυσικής σε turn-based περιβάλλον δεν προκύπτει από το πουθενά. Το War on Wheels πατάει γερά στα θεμέλια του Darkwind: War on Wheels, του MMO car-combat τίτλου της Psychic Software, ο οποίος παραμένει ενεργός online από το 2006.

Η ομάδα ανάπτυξης διαθέτει μια τεράστια δεξαμενή δεδομένων. Σχεδόν δύο δεκαετίες συνεχούς feedback από την κοινότητα και εκατομμύρια ώρες καταγεγραμμένου gameplay έχουν επιτρέψει στην Psychic Software να εξισορροπήσει τους μηχανισμούς.

Ο Game Director, Sam Redfern, ένας βετεράνος δημιουργός που δημοσίευσε το πρώτο του παιχνίδι ως γραμμές κώδικα σε περιοδικό το 1984, και η Marketing Director, Kirsty Halloran, επισημαίνουν ότι ο νέος τίτλος λαμβάνει όλη αυτή τη συσσωρευμένη γνώση γύρω από το τακτικό vehicular combat και την επανασχεδιάζει, προσαρμόζοντάς την στα σύγχρονα πρότυπα και στις απαιτήσεις του σημερινού κοινού. Το project έχει λάβει μάλιστα την υποστήριξη του Creative Media Programme της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβεβαιώνοντας το επίπεδο της παραγωγής.

Single-player Campaign, Multiplayer Leagues και Customization

Το περιεχόμενο του War on Wheels χωρίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες: την αφήγηση, την παραμετροποίηση και τον ανταγωνισμό.

Στο Single-Player Campaign, οι παίκτες αναλαμβάνουν τη διοίκηση μιας ομάδας μισθοφόρων εντός της εμπόλεμης ζώνης των Badlands, μια άγονη περιοχή στη Γη του 2100. Η εξέλιξη της ιστορίας περιλαμβάνει τη διαχείριση πόρων, την ανάληψη αποστολών, τη λεηλασία εξοπλισμού από κατεστραμμένα εχθρικά οχήματα και την εμπλοκή στις πολύπλοκες πολιτικές σχέσεις των διαφόρων φατριών της ερήμου.

Η επιβίωση απαιτεί συνεχή αναβάθμιση. Το σύστημα κατασκευής και παραμετροποίησης οχημάτων δίνει τη δυνατότητα στους παίκτες να χτίσουν τα πολεμικά τους οχήματα από το μηδέν. Δεκάδες οπλικά συστήματα, ενισχύσεις σασί, διαφορετικοί τύποι θωράκισης και μηχανικά μέρη μπορούν να συνδυαστούν, με το καθένα να επηρεάζει άμεσα το βάρος, την κατανομή μάζας και συνεπώς τη συμπεριφορά του οχήματος στη μηχανή φυσικής του παιχνιδιού.

Τέλος, για τους παίκτες που αναζητούν την απόλυτη πρόκληση, το παιχνίδι περιλαμβάνει Online Deathracing Leagues. Εδώ οι χρήστες μπορούν να αναμετρηθούν σε multiplayer μάχες, να δημιουργήσουν clans και να οργανώσουν μακροχρόνια πρωταθλήματα, μεταφέροντας την τακτική τους εμπειρία σε ανταγωνιστικό επίπεδο. Την ατμόσφαιρα του τίτλου συμπληρώνει το soundtrack, το οποίο περιλαμβάνει πέντε πρωτότυπα μουσικά κομμάτια σε παραγωγή του DIEM, με το βασικό θέμα να φέρει τα φωνητικά του ράπερ Jeorge II.