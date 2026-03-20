Android Sideloading: Υποχρεωτική αναμονή 24 ωρών για εγκατάσταση εφαρμογών εκτός Google Play!

Σύνοψη

Η Google ανακοίνωσε το "Advanced Flow" για το Android, προσθέτοντας υποχρεωτική αναμονή 24 ωρών για εγκατάσταση εφαρμογών εκτός Play Store (sideloading).

Ο νέος μηχανισμός εμποδίζει την άμεση εγκατάσταση APK από μη πιστοποιημένους δημιουργούς για την αποτροπή απατών κοινωνικής μηχανικής.

Η διαδικασία απαιτεί ενεργοποίηση του Developer Mode, επιβεβαίωση απουσίας καθοδήγησης από τρίτους και επανεκκίνηση της συσκευής πριν ξεκινήσει η χρονοκαθυστέρηση.

Το μέτρο τίθεται σε ισχύ από τον Σεπτέμβριο του 2026, με σταδιακή εξάπλωση και στην ευρωπαϊκή αγορά, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις στην κοινότητα του ανοιχτού λογισμικού.

Η θεμελιώδης φιλοσοφία του Android βρισκόταν πάντα άμεσα συνδεδεμένη με τον ανοιχτό του χαρακτήρα. Η δυνατότητα εγκατάστασης εφαρμογών εκτός του επίσημου καταστήματος —γνωστό ως sideloading— αποτελούσε μέχρι σήμερα το βασικότερο πλεονέκτημα του λειτουργικού συστήματος απέναντι στην κλειστή αρχιτεκτονική του iOS. Η Google, ωστόσο, ανατρέπει πλήρως αυτή την ισορροπία επιβάλλοντας τους αυστηρότερους περιορισμούς στην ιστορία της πλατφόρμας.

Τι είναι το Advanced Flow και η αναμονή 24 ωρών στο Android;

Το Advanced Flow είναι η νέα διαδικασία της Google για την εγκατάσταση εφαρμογών (sideloading) από μη πιστοποιημένους δημιουργούς. Απαιτεί την ενεργοποίηση των επιλογών για προγραμματιστές, επανεκκίνηση της συσκευής και μια υποχρεωτική αναμονή 24 ωρών πριν την εγκατάσταση. Ο κύριος στόχος είναι η προστασία των χρηστών από απάτες κοινωνικής μηχανικής.

Η επίσημη ανακοίνωση στο Android Developers Blog στις 19 Μαρτίου 2026, ξεκαθαρίζει τη νέα στρατηγική. Ο Αντιπρόεδρος του Οικοσυστήματος Android, Sameer Samat, ανέλυσε πώς οι περιορισμοί επικεντρώνονται στην εξάλειψη κακόβουλων πρακτικών. Η διαδικασία αποτελείται από έξι συγκεκριμένα βήματα τα οποία πρακτικά καθιστούν αδύνατη την αυθόρμητη εγκατάσταση ενός APK.

Αρχικά, ο χρήστης οφείλει να μεταβεί στις ρυθμίσεις της συσκευής και να πατήσει επτά φορές τον αριθμό κατασκευής (build number) για να ξεκλειδώσει το "Developer Mode". Στη συνέχεια, πρέπει να εντοπίσει την επιλογή "Allow Unverified Packages". Εκεί εμφανίζεται μια προειδοποιητική οθόνη που ρωτά ευθέως εάν κάποιος τρίτος καθοδηγεί τον χρήστη να πραγματοποιήσει αυτή τη ρύθμιση. Το συγκεκριμένο βήμα σχεδιάστηκε για να μπλοκάρει τους απατεώνες που συντονίζουν τα θύματά τους μέσω τηλεφώνου.

Αμέσως μετά, η συσκευή απαιτεί υποχρεωτική επανεκκίνηση. Αυτό το τεχνικό μέτρο διακόπτει άμεσα τυχόν ενεργές κλήσεις, εφαρμογές απομακρυσμένης πρόσβασης ή συνεδρίες κοινής χρήσης οθόνης που χρησιμοποιούνται για την υποκλοπή δεδομένων. Μετά την επανεκκίνηση ξεκινά το πιο αμφιλεγόμενο κομμάτι: η χρονοκαθυστέρηση των 24 ωρών. Κατά τη διάρκεια αυτού του εικοσιτετραώρου, η εγκατάσταση είναι απολύτως κλειδωμένη. Όταν παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος, ο χρήστης καλείται να επιστρέψει στο μενού, να ταυτοποιηθεί ξανά μέσω βιομετρικών δεδομένων ή PIN και να επιλέξει αν η άδεια για τη συγκεκριμένη πηγή θα ισχύει προσωρινά (για 7 ημέρες) ή επ' αόριστον.

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα Android Developer Verification;

Για να αποφύγουν οι χρήστες τη δραματική αναμονή των 24 ωρών, οι προγραμματιστές πρέπει να ολοκληρώσουν το Android Developer Verification. Αυτό προϋποθέτει την καταβολή τέλους εγγραφής, την υποβολή κρατικού εγγράφου ταυτοποίησης και την καταχώρηση των ψηφιακών κλειδιών υπογραφής στο μητρώο της Google.

Η εναλλακτική λύση που προσφέρει η εταιρεία στους δημιουργούς λογισμικού είναι η πλήρης ένταξή τους στο νέο μητρώο. Εάν μια εφαρμογή προέρχεται από "Verified Developer", το σύστημα παρακάμπτει εντελώς το Advanced Flow και την αναμονή των 24 ωρών, επιτρέποντας την κανονική εγκατάσταση του APK. Παρόλα αυτά, η διαδικασία πιστοποίησης κρύβει τεράστια εμπόδια για την κοινότητα του ανοιχτού κώδικα (open-source).

Οι προγραμματιστές καλούνται να πληρώσουν ένα τέλος εγγραφής ύψους 25 δολαρίων, να συμφωνήσουν με τους νέους όρους της Google και να παραδώσουν επίσημα κρατικά έγγραφα, χάνοντας εντελώς την ανωνυμία τους. Επιπλέον, απαιτείται η αποστολή αποδεικτικών στοιχείων για το ιδιωτικό κλειδί υπογραφής και η δήλωση όλων των αναγνωριστικών εφαρμογών που σκοπεύουν να διαθέσουν.

Οι αντιδράσεις από πλατφόρμες συζητήσεων όπως το subreddit r/degoogle και πρωτοβουλίες όπως το "Keep Android Open" είναι σφοδρές. Ανεξάρτητοι δημιουργοί που διανέμουν δωρεάν εφαρμογές μέσω GitHub ή εναλλακτικών καταστημάτων όπως το F-Droid, αρνούνται να παραδώσουν τα προσωπικά τους δεδομένα. Χαρακτηρίζουν το μέτρο ως ξεκάθαρη προσπάθεια μονοπώλησης, μετατρέποντας το Android σε ένα περιφραγμένο οικοσύστημα παρόμοιο με αυτό της Apple. Οι επικριτές υπογραμμίζουν πως οι 24 ώρες αποτελούν ένα χαοτικό χρονικό διάστημα στην ψηφιακή πραγματικότητα, ικανό να αποτρέψει τη συντριπτική πλειοψηφία των χρηστών από το να χρησιμοποιήσουν οτιδήποτε εκτός του Google Play.

Ποιες είναι οι επιπτώσεις για την ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά;

Η σταδιακή εφαρμογή των νέων κανόνων ξεκινά τον Σεπτέμβριο του 2026 από αγορές εκτός Ευρώπης, ενώ η καθολική ενσωμάτωση στην Ελλάδα αναμένεται στα τέλη του έτους. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, εγείρονται νομικά ερωτήματα συμβατότητας με την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (DMA), σχετικά με τον έλεγχο του ανταγωνισμού.

Το χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης του συστήματος είναι κλιμακωτό. Οι περιορισμοί θα ενεργοποιηθούν αρχικά στη Βραζιλία, τη Σιγκαπούρη, την Ινδονησία και την Ταϊλάνδη —περιοχές όπου εντοπίζονται τα υψηλότερα ποσοστά απατών μέσω κακόβουλου λογισμικού. Για την ελληνική αγορά, η πλήρης λειτουργία του συστήματος, το οποίο θα εγκατασταθεί μέσω των Google Play Services και όχι μέσω γενικής αναβάθμισης λογισμικού, τοποθετείται προς τα τέλη του 2026.

Το παράδοξο εντοπίζεται στη νομική σύγκρουση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενώ η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές (Digital Markets Act) υποχρέωσε πρόσφατα την Apple να επιτρέψει τα εναλλακτικά καταστήματα στο iOS, η Google ακολουθεί την αντίθετη πορεία. Παρόλο που η εταιρεία οχυρώνεται πίσω από το επιχείρημα της κυβερνοασφάλειας, αναλυτές εκτιμούν πως οι ρυθμιστικές αρχές της Ε.Ε. θα εξετάσουν εάν η υποχρεωτική αναμονή και η πληρωμή των 25 δολαρίων συνιστούν αντιανταγωνιστικές πρακτικές.

Για τους Έλληνες χρήστες που αναζητούν τροποποιημένες εφαρμογές ή browsers με ενσωματωμένα ad-blockers, η εγκατάσταση μετατρέπεται πλέον σε ραντεβού της επόμενης ημέρας, εξαλείφοντας πλήρως την αμεσότητα του οικοσυστήματος.

Η άποψη του Techgear

Η αξιολόγηση της συγκεκριμένης πολιτικής απαιτεί απόλυτο ρεαλισμό. Στο Techgear, έχουμε αναλύσει εκατοντάδες παραλλαγές λογισμικού και έχουμε εγκαταστήσει αμέτρητα APKs τα τελευταία 15 χρόνια. Η μετάβαση από το απλό πάτημα του "Εγκατάσταση από άγνωστες πηγές" στο απόλυτο γραφειοκρατικό τείχος του "Advanced Flow" αλλοιώνει οριστικά το DNA του Android.

Η δικαιολογία της Google διαθέτει βάση εάν εξετάσουμε το ζήτημα μεμονωμένα: οι επιθέσεις κοινωνικής μηχανικής καταγράφουν ραγδαία άνοδο. Οι απατεώνες πιέζουν ανυποψίαστους πολίτες να κατεβάσουν άμεσα ένα ψεύτικο τραπεζικό PDF viewer υποστηρίζοντας ψευδώς ότι ο λογαριασμός τους παραβιάζεται. Η καθυστέρηση 24 ωρών εξουδετερώνει την κατασκευασμένη επείγουσα ανάγκη.

Ωστόσο, η οριζόντια επιβολή αυτού του μέτρου προσβάλλει ευθέως την έννοια της ιδιοκτησίας του υλικού. Όταν ένας προχωρημένος χρήστης χρειάζεται πρόσβαση σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα ή επιθυμεί να εγκαταστήσει ένα εξειδικευμένο εργαλείο από το GitHub, δεν επιτρέπεται να αντιμετωπίζεται αξιωματικά ως εν δυνάμει θύμα που χρειάζεται 24ωρη τεχνητή προστασία από τον ίδιο του τον εαυτό.

Η άρνηση της Google να παρέχει έναν διακόπτη μόνιμης απενεργοποίησης του "Advanced Flow" για όσους αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη των συσκευών τους, αποδεικνύει πως ο τελικός στόχος δεν είναι αποκλειστικά η ασφάλεια, αλλά η διατήρηση του απόλυτου ελέγχου στη διανομή λογισμικού. Η οριακή ισορροπία μεταξύ της λειτουργικής ελευθερίας και της ψηφιακής προστασίας χάθηκε οριστικά.