Ανοιξιάτικες προσφορές Xiaomi: Smartphones, Smart Home & Wearables σε μειωμένες τιμές έως τις 3 Μαΐου

Σύνοψη

Οι ανοιξιάτικες προσφορές της Xiaomi περιλαμβάνουν μειωμένες τιμές σε κατηγορίες όπως smartphones, tablets, ηλεκτρικές σκούπες, wearables και κλιματιστικά.

Το πρόγραμμα των προσφορών έχει τεθεί σε ισχύ και θα είναι διαθέσιμο έως και τις 3 Μαΐου ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Η αγορά των κορυφαίων smartphones της εταιρείας συνοδεύεται από δώρα, όπως το Photography Kit για το Xiaomi 17 Ultra και το Watch S4 41mm για το Xiaomi 17.

Οι καταναλωτές μπορούν να βρουν τις προσφορές σε όλα τα Xiaomi Store σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στο ηλεκτρονικό κατάστημα mistore-greece.gr, καθώς και στο επίσημο δίκτυο συνεργατών της Info Quest Technologies.

Η Xiaomi ανακοίνωσε το νέο πρόγραμμα ανοιξιάτικων προσφορών της, διαθέτοντας ένα ευρύ φάσμα συσκευών με μειωμένες τιμές. Η προωθητική ενέργεια, η οποία θα διαρκέσει έως τις 3 Μαΐου, καλύπτει όλες τις κύριες προϊοντικές κατηγορίες του οικοσυστήματός της, παρέχοντας επιλογές αναβάθμισης σε έξυπνα κινητά, συστήματα οικιακού καθαρισμού και κλιματισμού, καθώς και προϊόντα ψυχαγωγίας και μετακίνησης.

Προσφορές σε smartphones: Έμφαση στη φωτογραφία και την απόδοση

Η ναυαρχίδα της εταιρείας, το Xiaomi 17 Ultra, διατίθεται από 1.549,90 € για την έκδοση με 16GB RAM και 512GB αποθηκευτικού χώρου. Η συσκευή ενσωματώνει οθόνη 6,9 ιντσών και σύστημα κάμερας εξελιγμένο σε συνεργασία με τη Leica. Το σύστημα μηχανικού οπτικού ζουμ προσφέρει εστιακή απόσταση 75–100 mm και υποστηρίζει ζουμ οπτικής ποιότητας έως 400 mm, παρέχοντας υψηλή ποιότητα εικόνας. Με κάθε αγορά του Xiaomi 17 Ultra, οι καταναλωτές λαμβάνουν δωρεάν το Xiaomi 17 Ultra Photography Kit.

Για τους χρήστες που εστιάζουν στην επεξεργαστική ισχύ, το Xiaomi 17 (12GB RAM, 512GB αποθηκευτικός χώρος) προσφέρεται στην τιμή των 1.099,90 €. Η συσκευή βασίζεται στον επεξεργαστή Snapdragon 8 Elite Gen 5 και αντλεί ενέργεια από μπαταρία χωρητικότητας 6330mAh. Διαθέτει οθόνη 6,3 ιντσών και σύστημα τριπλής κάμερας 50 MP με φακούς Leica. Η αγορά του Xiaomi 17 συνοδεύεται από το δώρο του smartwatch Xiaomi Watch S4 41mm.

Στη μεσαία κατηγορία, το Redmi Note 15 Pro+ 5G διατίθεται στα 449,90 € για το μοντέλο 8GB/256GB και στα 499,90 € για την έκδοση 12GB/512GB. Το συγκεκριμένο μοντέλο εστιάζει στην ανθεκτικότητα, φέροντας κατασκευή με στοιχεία τιτανίου, και προσφέρει εκτεταμένη αυτονομία.

Αναβάθμιση παραγωγικότητας με τη σειρά Xiaomi Pad 8

Οι προσφορές καλύπτουν και τη νέα σειρά tablets Xiaomi Pad 8, η οποία αποτελείται από τις πιο λεπτές και ισχυρές προτάσεις της εταιρείας στη διεθνή αγορά. Οι συσκευές ενσωματώνουν οθόνη 11,2 ιντσών ανάλυσης 3,2K, η οποία προσφέρει φωτεινότητα έως 800 nits και ρυθμό ανανέωσης 144Hz.

Xiaomi Pad 8 Pro : Διατίθεται στα 749,90 € για την έκδοση 12GB/512GB και στα 649,90 € για την έκδοση 8GB/256GB.

: Διατίθεται στα 749,90 € για την έκδοση 12GB/512GB και στα 649,90 € για την έκδοση 8GB/256GB. Xiaomi Pad 8: Διατίθεται στα 529,90 € για την έκδοση 8GB/256GB και στα 479,90 € για το μοντέλο 12GB/128GB. Όλα τα μοντέλα της σειράς Pad 8 προσφέρονται με δώρο τη γραφίδα Xiaomi Focus Pen Pro.

Wearables και έξυπνη μετακίνηση

Στην κατηγορία των wearables, το Xiaomi Watch S4 41mm κοστολογείται στα 169,00 €. Διαθέτει AMOLED οθόνη 1,32 ιντσών με ανάλυση 466x466 pixels και ρυθμό ανανέωσης 60Hz, ενώ υποστηρίζει πάνω από 150 αθλητικές λειτουργίες και δυνατότητα καταγραφής vlog. Το Redmi Watch 5 Black προσφέρεται στα 99,90 € , διαθέτοντας μεγαλύτερη AMOLED οθόνη 2.07 ιντσών και μπαταρία που παρέχει αυτονομία έως 24 ημέρες.

Για την αστική μετακίνηση, το ηλεκτρικό πατίνι Xiaomi Electric Scooter 4 Lite Gen2 είναι διαθέσιμο στα 299,00 €. Η κατασκευή του βασίζεται σε πλαίσιο από ανθρακούχο ατσάλι, το οποίο αντέχει μέγιστο φορτίο 100 κιλών.

Λύσεις Smart Home: Καθαριότητα, Κλιματισμός και Κουζίνα

Η Xiaomi έχει αναπτύξει μία εκτενή σειρά συσκευών για το έξυπνο σπίτι (AIoT), η οποία εντάσσεται στο οικοσύστημα "Human × Car × Home". Στον τομέα του οικιακού καθαρισμού, διατίθενται τέσσερις επιλογές:

Xiaomi Robot Vacuum 5 : Στα 649,00 €, προσφέρει ισχύ αναρρόφησης 20000Pa, ραντάρ dToF και σύστημα αποφυγής εμποδίων S-CrossTM. Η βάση της διαθέτει αυτοκαθαριζόμενους δίσκους και δυνατότητα στεγνώματος με ζεστό αέρα εντός δύο ωρών.

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Max EU : Στα 289,00 €, με μέγιστη ισχύ 180W και πέντε αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένης ειδικής βούρτσας για κατοικίδια.

Xiaomi Truclean W20 Wet Dry Vacuum EU : Στα 199,00 €.

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 Lite EU: Στα 109,00 €.

Για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου, τα έξυπνα κλιματιστικά Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ προσφέρουν βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση κατά 27% μέσω της τεχνολογίας Mijia AI Energy Saving. Παρέχουν γρήγορη ψύξη (30 δευτερόλεπτα) και θέρμανση (60 δευτερόλεπτα) και ελέγχονται πλήρως μέσω του Xiaomi Home app. Το μοντέλο 9.000Btu κοστίζει 499,00 € και το 12.000Btu στα 549,00 €. Στην κουζίνα, το Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L, με ισχύ 1.700W και εύρος θερμοκρασίας 40-210°C, προσφέρεται στα 109,00 €.

Ψυχαγωγία: Οθόνες και Τηλεοράσεις

Για τους χρήστες που αναζητούν αναβάθμιση στην οπτικοακουστική τους εμπειρία, η τηλεόραση Xiaomi TV A Pro 50'' (2026) διατίθεται στα 349,00 €. Υποστηρίζει ρυθμό ανανέωσης 120Hz μέσω τεχνολογίας DLG, ενώ ο ήχος της αποδίδεται από δύο ηχεία 10W συμβατά με Dolby Audio και DTS-X. Με την ίδια τιμή (349,00 €), το Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i απευθύνεται σε gamers, διαθέτοντας Fast IPS πάνελ 27 ιντσών ανάλυσης 2K, ρυθμό ανανέωσης 180Hz και απόκριση 1ms. Η τεχνολογία MiniLED της οθόνης χρησιμοποιεί 1152 ελεγχόμενες ζώνες για την επίτευξη φωτεινότητας 1000 nits και υποστηρίζει HDR1000 και FreeSync.