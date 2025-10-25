Anthropic και Google ενώνουν δυνάμεις: Συμφωνία πολλών δισ. για την εκπαίδευση AI μοντέλων

Η κούρσα των μεγάλων παικτών της τεχνητής νοημοσύνης περνά πλέον από μια νέα φάση, εκεί όπου η ακατέργαστη υπολογιστική ισχύς δεν αρκεί, και η στρατηγική διαφοροποίηση γίνεται το πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η Anthropic, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στον χώρο των foundation models, ανακοίνωσε μια τεράστια συνεργασία με την Google, για τη χρήση έως και ενός εκατομμυρίου μονάδων TPU (Tensor Processing Units) μέσω του Google Cloud.

Η συμφωνία, η οποία εκτιμάται ότι αγγίζει τα “δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια”, θα μπορούσε να φέρει σε λειτουργία περισσότερη από 1 γιγαβάτ υπολογιστικής ισχύος μέχρι το 2026, μια υποδομή κολοσσιαίων διαστάσεων, ακόμα και για τα δεδομένα της βιομηχανίας της AI.

Η ανακοίνωση σηματοδοτεί ένα κρίσιμο βήμα στην πορεία της Anthropic προς τα επόμενα “frontier models” της, τα οποία απαιτούν πρωτοφανή επίπεδα υπολογιστικής ισχύος. Ο Thomas Kurian, CEO του Google Cloud, δήλωσε πως η επιλογή της Anthropic να επεκτείνει μαζικά τη χρήση των TPU αποδεικνύει «την εξαιρετική σχέση κόστους-απόδοσης και την ενεργειακή αποδοτικότητα που έχει αποδείξει αυτή η αρχιτεκτονική τα τελευταία χρόνια». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Google συνεχίζει να εξελίσσει την τεχνολογία των TPU, με αιχμή τη νέα έβδομη γενιά chip με κωδική ονομασία Ironwood.

Για την Anthropic, αυτή η συνεργασία είναι μια μορφή τεχνολογικής διαφοροποίησης. Μέχρι τώρα, η εταιρεία στηριζόταν κυρίως στην Amazon, τόσο για την υποδομή cloud όσο και για την ανάπτυξη των Trainium chips της AWS, στα οποία έχει συμβάλει ενεργά η ομάδα μηχανικών της. Παράλληλα, αξιοποιεί GPU της NVIDIA, που παραμένουν ο χρυσός κανόνας της βιομηχανίας για τη σταθερότητα και τη συμβατότητά τους με τα περισσότερα εργαλεία AI.

Πλέον, με την προσθήκη των TPU της Google, η Anthropic καλύπτει τρεις διαφορετικές αρχιτεκτονικές chips, τρεις cloud παρόχους και τρεις φιλοσοφικά διαφορετικές προσεγγίσεις στην επιτάχυνση AI εργασιών. Πρόκειται για μια σπάνια στρατηγική ισορροπίας, που μειώνει την εξάρτηση από έναν μόνο προμηθευτή και αυξάνει την ανθεκτικότητα απέναντι σε πιθανά τεχνολογικά ή εφοδιαστικά σοκ.

Η Anthropic σήμερα εξυπηρετεί πάνω από 300.000 επιχειρηματικούς πελάτες, ενώ μέσα σε μόλις έναν χρόνο έχει επταπλασιάσει τον αριθμό των εταιρειών που δαπανούν πάνω από 100.000 δολάρια ετησίως για τις υπηρεσίες της. Με εκτιμώμενα έσοδα 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το 2025, η εταιρεία έχει πλέον ξεπεράσει τα όρια που θα μπορούσε να καλύψει οποιοσδήποτε μεμονωμένος πάροχος cloud.

Η Amazon, που εξακολουθεί να είναι ο κύριος συνεργάτης και επενδυτής της Anthropic με μερίδιο 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, παραμένει βαθιά ενσωματωμένη στην υποδομή της εταιρείας, ειδικά μέσα από το Project Rainier, ένα τεράστιο cluster με εκατοντάδες χιλιάδες AI chips σε data centers ανά τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, όσο η Anthropic κλιμακώνει τα μοντέλα της, η εξάρτηση από έναν μόνο πάροχο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε αδυναμία. Η νέα συνεργασία με την Google λειτουργεί έτσι σαν ασφάλεια έναντι μελλοντικών κινδύνων, είτε αυτοί αφορούν προβλήματα προμήθειας, είτε την τεχνολογική απαξίωση μιας συγκεκριμένης πλατφόρμας.

Η τεχνολογική στρατηγική της Anthropic μοιάζει με προσεκτικά σχεδιασμένο στοίχημα. Οι GPU της NVIDIA εξακολουθούν να προσφέρουν τη μεγαλύτερη ωριμότητα λογισμικού και το πιο ανεπτυγμένο οικοσύστημα εργαλείων. Τα Trainium chips της AWS διαθέτουν βαθιά τεχνική ενσωμάτωση με την έρευνα και τα μοντέλα της Anthropic, ενώ τα TPU της Google είναι προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένα workloads, ειδικά σε υπολογισμούς μήτρας (matrix multiplications), που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των foundation models.

Η συμφωνία αποτελεί επίσης μια μεγάλη νίκη για την Google, που βρίσκει στην Anthropic έναν στρατηγικό συνεργάτη-πελάτη για τη νέα γενιά TPU Ironwood. Η εταιρεία προσπαθεί εδώ και χρόνια να αποδείξει ότι οι TPUs μπορούν να προσφέρουν ανταγωνιστική απόδοση σε σχέση με τις GPU, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις εξειδικευμένες μαθηματικές πράξεις που απαιτούν τα σύγχρονα γλωσσικά μοντέλα.

Παρότι η συνεργασία αυτή δίνει τεράστια ώθηση στο Google Cloud, η Anthropic δεν σκοπεύει να περιορίσει τη συνεργασία της με την Amazon. Η εταιρεία επιβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να επενδύει στο Project Rainier, ενισχύοντας τη χωρητικότητα και την ενεργειακή απόδοση των υπαρχόντων data centers.

Η εικόνα που σχηματίζεται είναι αυτή ενός οικοσυστήματος όπου καμία εταιρεία δεν μπορεί να λειτουργήσει μεμονωμένα. Η Anthropic, με το νέο αυτό βήμα, δείχνει να επιλέγει την πολυμορφία έναντι της εξάρτησης και την τεχνολογική ωριμότητα έναντι του ρίσκου.

Αν όλα πάνε όπως προγραμματίζεται, μέχρι το 2026 η εταιρεία θα διαθέτει μια από τις ισχυρότερες και πιο ευέλικτες υπολογιστικές υποδομές στον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης.

[source]