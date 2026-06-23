AOC AGON PRO AGP277QKDC: Η νέα οθόνη Tandem WOLED με ρυθμό ανανέωσης έως 720 Hz

Σύνοψη

Η AGON by AOC ανακοίνωσε το πρώτο μοντέλο της σειράς AGON 7, την επαγγελματική οθόνη AGON PRO AGP277QKDC μεγέθους 26.5 ιντσών.

Ενσωματώνει τεχνολογία πάνελ Tandem WOLED 4ης γενιάς, η οποία προσφέρει μέγιστη φωτεινότητα 1.500 nits (στο 1,5% APL) και αυξημένη ανθεκτικότητα.

Διαθέτει τη λειτουργία Dual Frame Mode, επιτρέποντας την εναλλαγή μεταξύ 540 Hz σε ανάλυση QHD και 720 Hz σε ανάλυση HD.

Εξοπλίζεται με προηγμένη συνδεσιμότητα, περιλαμβάνοντας θύρα DisplayPort 2.1 (UHBR 20), δύο θύρες HDMI 2.1, θύρα USB-C (65W PD) και ενσωματωμένο διακόπτη KVM.

Καλύπτεται από τριετή εργοστασιακή εγγύηση με ρητή προστασία από το φαινόμενο OLED burn-in.

Θα είναι διαθέσιμη στην αγορά τον Ιούνιο του 2026 με προτεινόμενη τιμή λιανικής στα 899 €.

Η AGON by AOC προχώρησε στην επίσημη ανακοίνωση της νέας σειράς AGON 7 και μεταβαίνει σε μια νέα εποχή με το πρώτο μοντέλο της κατηγορίας, την AGON PRO AGP277QKDC. Η συγκεκριμένη οθόνη επαγγελματικού επιπέδου, με διαγώνιο 26.5 ιντσών, είναι η πρώτη της εταιρείας που ενσωματώνει τη λειτουργία Dual Frame Mode (DFM) σε συνδυασμό με την προηγμένη τεχνολογία Tandem WOLED. Σχεδιασμένη με κύριο γνώμονα τα ανταγωνιστικά eSports, η οθόνη στοχεύει να επαναπροσδιορίσει την ισορροπία μεταξύ της υψηλής τεχνικής ακρίβειας και της συνολικής λειτουργικότητας.

Τεχνολογία Tandem WOLED 4ης γενιάς και οπτική απόδοση

Η απόδοση της AGP277QKDC βασίζεται στην τεχνολογία πάνελ Tandem WOLED 4ης γενιάς. Η συγκεκριμένη αρχιτεκτονική αξιοποιεί έναν προηγμένο σχεδιασμό πολλαπλών στρωμάτων, συγκεκριμένα τεσσάρων, για να βελτιώσει δραστικά την απόδοση φωτός. Το αποτέλεσμα αυτής της υλοποίησης είναι η επίτευξη μέγιστης φωτεινότητας που αγγίζει τα 1.500 nits (στο 1,5% APL). Παράλληλα με την αυξημένη φωτεινότητα, η πολυεπίπεδη δομή της τεχνολογίας Tandem WOLED συμβάλλει καθοριστικά στη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία και ανθεκτικότητα του πάνελ, καθώς το φορτίο εκπομπής φωτός κατανέμεται ισομερώς σε πολλαπλά στρώματα.

Στον τομέα της χρωματικής απόδοσης, η οθόνη προσφέρει επαγγελματική ακρίβεια καλύπτοντας το 99,5% του χρωματικού χώρου DCI-P3. Η δυνατότητα αναπαραγωγής 1,07 δισεκατομμυρίων χρωμάτων (πάνελ 10-bit) εγγυάται φυσικές και ομαλές διαβαθμίσεις. Για να διασφαλιστεί η βέλτιστη απόδοση απευθείας από τη συσκευασία, κάθε μονάδα υποβάλλεται σε αυστηρή εργοστασιακή βαθμονόμηση και συνοδεύεται από το αντίστοιχο ειδικό φύλλο βαθμονόμησης. Επιπλέον, η οθόνη φέρει την πιστοποίηση VESA DisplayHDR True Black 500, εξασφαλίζοντας την απεικόνιση εξαιρετικά βαθιών μαύρων και τη διατήρηση λεπτομερών αποχρώσεων στις σκοτεινές περιοχές, χαρακτηριστικό ιδανικό τόσο για gaming όσο και για δημιουργία περιεχομένου.

Τι είναι το Dual Frame Mode

Η λειτουργία Dual Frame Mode (DFM) επιτρέπει στους χρήστες να επιλέγουν εγγενώς μεταξύ δύο διαφορετικών ρυθμίσεων ανάλυσης και ρυθμού ανανέωσης, ανάλογα με τις ανάγκες του εκάστοτε παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, οι παίκτες μπορούν να λειτουργήσουν την οθόνη στα 540 Hz με ανάλυση QHD (2560 × 1440) για μέγιστη οπτική ευκρίνεια, ή να μεταβούν στην εξαιρετικά γρήγορη λειτουργία των 720 Hz με ανάλυση HD (1280 × 720) για κορυφαία ευκρίνεια κίνησης στους ανταγωνιστικούς τίτλους esports.

Ο ταχύτατος ρυθμός ανανέωσης υποστηρίζεται από έναν σχεδόν στιγμιαίο χρόνο απόκρισης GtG της τάξης του 0,03 ms. Η AGP277QKDC διαθέτει επίσης πιστοποίηση NVIDIA G-SYNC Compatible και υποστηρίζει τη λειτουργία Adaptive Sync, διασφαλίζοντας μια απόλυτα ομαλή εμπειρία απεικόνισης χωρίς το ενοχλητικό φαινόμενο του screen tearing.

Σχεδιασμός AGON 7 και εργονομία γραφείου

Η σειρά AGON 7 εισάγει μια νέα σχεδιαστική φιλοσοφία, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της συνολικής εμπειρίας χρήσης στο γραφείο. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της νέας αισθητικής είναι η συμμετρική βάση στήριξης, η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για να ελευθερώνει πολύτιμο χώρο. Αυτό επιτρέπει την πιο ευέλικτη τοποθέτηση του πληκτρολογίου και εξασφαλίζει άφθονο χώρο για τις ευρείες και γρήγορες κινήσεις του ποντικιού που απαιτούνται στο επαγγελματικό gaming. Η προσήλωση στην ελαχιστοποίηση των οπτικών περισπασμών αντικατοπτρίζεται στην κατασκευή της οθόνης, η οποία στερείται πλαισίου (frameless) και στις τέσσερις πλευρές, προσφέροντας απρόσκοπτη θέαση από άκρη σε άκρη.

Η εργονομία βρίσκεται στο επίκεντρο, με τη βάση επαγγελματικού επιπέδου να προσφέρει ρύθμιση ύψους 150 mm. Υποστηρίζεται επίσης η ρύθμιση κλίσης, η περιστροφή στον οριζόντιο άξονα, καθώς και η περιστροφή 90° στον κάθετο άξονα (pivot) για κατακόρυφη τοποθέτηση του πάνελ. Ο σταθμός εργασίας βελτιώνεται περαιτέρω με πρακτικές προσθήκες, όπως μια αναδιπλούμενη βάση για την τοποθέτηση ακουστικών, ένα σύστημα απλοποιημένης διαχείρισης καλωδίων ενσωματωμένο στη βάση και προσαρμόσιμο οπίσθιο φωτισμό Light FX RGB.

Σημαντικές βελτιώσεις έχουν γίνει και στον διαισθητικό έλεγχο της συσκευής. Η σειρά AG7 διαθέτει ένα πλήρως ανασχεδιασμένο μενού OSD. Η νέα, βελτιωμένη διάταξη επιτρέπει την ταχύτερη εύρεση των ρυθμίσεων, ενώ η τοποθέτηση του δείκτη πάνω από μια βασική ρύθμιση εμφανίζει άμεσα τις διαθέσιμες υπορυθμίσεις της. Η πλοήγηση γίνεται με ευκολία μέσω ενός ενσωματωμένου joystick, το οποίο πλαισιώνεται από δύο πλήρως προσαρμόσιμα κουμπιά ταχείας πρόσβασης.

Συνδεσιμότητα επόμενης γενιάς και KVM

Η AGON PRO AGP277QKDC δεν κάνει συμβιβασμούς στον τομέα των εισόδων, εξασφαλίζοντας την ακεραιότητα του σήματος σε υψηλό εύρος ζώνης. Το πιο εντυπωσιακό χαρακτηριστικό είναι η ενσωμάτωση μιας θύρας DisplayPort 2.1 (UHBR 20). Αυτή η προσθήκη επιτρέπει στην οθόνη να διαχειρίζεται τους εξαιρετικά υψηλούς ρυθμούς ανανέωσης χωρίς την ανάγκη για έντονη συμπίεση του οπτικού σήματος. Διαθέτει επίσης δύο θύρες HDMI 2.1, καθιστώντας την πλήρως βελτιστοποιημένη για απρόσκοπτη λειτουργία με τις σύγχρονες κονσόλες PS5 και Xbox Series X/S.

Για τους επαγγελματίες και τους δημιουργούς περιεχομένου, η θύρα USB-C αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση ενός καλωδίου. Προσφέρει εύρος ζώνης HBR3 για μετάδοση βίντεο και δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα παρέχει ισχύ 65W (Power Delivery) για τη φόρτιση ενός συνδεδεμένου φορητού υπολογιστή. Ο ενσωματωμένος διακόπτης KVM επεκτείνει τη λειτουργικότητα, επιτρέποντας στους χρήστες να ελέγχουν δύο διαφορετικούς υπολογιστές χρησιμοποιώντας ένα μόνο σετ περιφερειακών συσκευών (πληκτρολόγιο και ποντίκι). Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για streamers που χρησιμοποιούν διάταξη δύο υπολογιστών (dual-PC setup) ή για επαγγελματίες σε υβριδικά περιβάλλοντα εργασίας.

Όπως δήλωσε ο César Acosta, Ανώτερος Διευθυντής Προϊόντων Gaming στην AGON by AOC, η AGP277QKDC αποτελεί ορόσημο για τη σειρά. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η τεχνολογία WOLED στα 540 Hz ανεβάζει την ταχύτητα σε νέα επίπεδα, ενώ τόνισε τη σημασία του νέου σχεδιασμού της σειράς AGON 7 για την ολοκληρωμένη εμπειρία στο γραφείο.

Τιμή, διαθεσιμότητα και εγγύηση

Αντιλαμβανόμενη τις ανησυχίες των καταναλωτών γύρω από την τεχνολογία OLED, η AGON by AOC συνοδεύει την AGP277QKDC με μια ισχυρή τριετή εργοστασιακή εγγύηση. Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτή η εγγύηση περιλαμβάνει ρητά την προστασία από το φαινόμενο του «burn-in». Η οθόνη υποστηρίζεται στο παρασκήνιο από τα πρωτόκολλα συντήρησης OLED Care, τα οποία φροντίζουν για τη διατήρηση της φωτεινότητας των 1.500 nits και της χρωματικής ακρίβειας σε βάθος χρόνου. Η AGON PRO AGP277QKDC θα είναι διαθέσιμη στην αγορά τον Ιούνιο, με την προτεινόμενη τιμή λιανικής να διαμορφώνεται στα 899 €.