Απέτυχε η αποστολή διάσωσης του τηλεσκοπίου Swift της NASA

Σύνοψη

Το εμπορικό διαστημικό σκάφος LINK της Katalyst Space παρουσίασε τεχνικά προβλήματα στον έλεγχο στάσης λίγες εβδομάδες μετά την εκτόξευση του.

Η βλάβη καθιστά αδύνατη τη διαδικασία πρόσδεσης και ανύψωσης του τηλεσκοπίου Neil Gehrels Swift, ακυρώνοντας τον κύριο στόχο της αποστολής.

Το τηλεσκόπιο Swift αναμένεται να εισέλθει και να καταστραφεί ολοσχερώς στη γήινη ατμόσφαιρα μέχρι τα τέλη του 2026 λόγω της προχωρημένης τροχιακής του φθοράς.

Οι ομάδες της NASA και της Katalyst Space θα αξιοποιήσουν το σκάφος LINK αποκλειστικά για ελιγμούς προσέγγισης, με σκοπό τη συλλογή τηλεμετρίας και δεδομένων για μελλοντικές προσπάθειες.

Το Swift ολοκληρώνει μια θρυλική πορεία 21 ετών στην αστροφυσική, αφήνοντας πίσω του έναν τεράστιο όγκο δεδομένων σχετικά με τις εκρήξεις ακτίνων γάμμα.

Η προσπάθεια της NASA και της Katalyst Space να παρατείνουν τη ζωή του τηλεσκοπίου Neil Gehrels Swift απέτυχε οριστικά. Το εμπορικό σκάφος διάσωσης LINK, το οποίο εκτοξεύτηκε τον Ιούλιο του 2026, παρουσίασε ανυπέρβλητα προβλήματα ελέγχου στάσης στο Διάστημα. Κατά συνέπεια, δεν θα μπορέσει να προσδεθεί και να ανυψώσει την τροχιά του Swift, το οποίο αναμένεται να καταστραφεί εντός του έτους κατά την επανείσοδό του στη γήινη ατμόσφαιρα.

Το πρόγραμμα της διάσωσης και τροχιακής διόρθωσης ενός ιστορικού διαστημικού παρατηρητηρίου αποτελούσε ίσως την πιο τολμηρή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στον τομέα των εντροχιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης δορυφόρων για τη φετινή χρονιά.

Παρά τις προσδοκίες των επιστημόνων για την επέκταση μιας αποστολής που είχε ήδη προσφέρει τα μέγιστα στην κατανόηση του Σύμπαντος, τα δεδομένα τηλεμετρίας αποκάλυψαν ανυπέρβλητα μηχανικά εμπόδια που δεν επιτρέπουν την ασφαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Η NASA επιβεβαίωσε επισήμως πως το σκάφος LINK αδυνατεί να διατηρήσει τον απαραίτητο προσανατολισμό του προκειμένου να αγκιστρωθεί στο Swift.

Το χρονικό της φθοράς και η επίδραση του ηλιακού μεγίστου

Το τηλεσκόπιο Swift σχεδιάστηκε αρχικά το 2004 για μια βασική επιστημονική παρατήρηση διετούς διάρκειας, παρακολουθώντας στενά τις ισχυρότερες εκρήξεις του Σύμπαντος που εντοπίζονται στις ακτίνες γάμμα. Η εξαιρετική αντοχή των συστημάτων του επέτρεψε την αδιάλειπτη λειτουργία του για πάνω από είκοσι χρόνια, καθιστώντας το ένα από τα μακροβιότερα παρατηρητήρια στο διάστημα.

Ωστόσο, η τροχιακή μηχανική υπόκειται στις μεταβολές του διαστημικού καιρού, ο οποίος άρχισε να επηρεάζει δραματικά την κατάσταση της συσκευής. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών, η αυξημένη δραστηριότητα του Ήλιου προκάλεσε την ανεπαίσθητη αλλά σταθερή διόγκωση της γήινης ατμόσφαιρας στα ανώτερα στρώματά της. Αυτό το φαινόμενο αύξησε σημαντικά την αεροδυναμική αντίσταση που συναντούσε το Swift, οδηγώντας το σε ταχύτατη απώλεια υψομέτρου και καθιστώντας απολύτως απαραίτητη την άμεση εξωτερική παρέμβαση για την αποφυγή μιας ανεξέλεγκτης επανεισόδου.

Η σύμβαση της Katalyst Space και η επείγουσα ανάπτυξη του LINK

Η NASA ανέθεσε στην εταιρεία Katalyst Space ένα συμβόλαιο εξπρές τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο στόχος ήταν η κατασκευή, η δοκιμή και η εκτόξευση ενός ρομποτικού σκάφους επισκευής μέσα σε διάστημα μικρότερο του ενός έτους. Πρόκειται για ένα χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης που θεωρείται εξαιρετικά σπάνιο και απαιτητικό για τα αυστηρά αεροδιαστημικά πρότυπα, καταδεικνύοντας τον επείγοντα χαρακτήρα της επιχείρησης.

Το σκάφος LINK τελικά εκτοξεύτηκε με επιτυχία στις 3 Ιουλίου του 2026 μέσω ενός πυραύλου Pegasus XL της Northrop Grumman, ο οποίος αφέθηκε από αεροσκάφος φορέα πάνω από την ατόλη Κουατζαλέιν στον Νότιο Ειρηνικό Ωκεανό. Οι αρχικοί έλεγχοι συστημάτων αμέσως μετά την τοποθέτηση σε τροχιά έδειχναν υποσχόμενοι και οι επικοινωνίες εγκαθιδρύθηκαν χωρίς προβλήματα, μέχρι τη στιγμή που το υποσύστημα ελέγχου στάσης εμφάνισε σοβαρές αποκλίσεις.

Χωρίς ακριβή έλεγχο του προσανατολισμού, η προσέγγιση σε ένα μη συνεργατικό αντικείμενο, όπως το Swift, εγκυμονεί τον άμεσο κίνδυνο καταστροφικής σύγκρουσης, αναγκάζοντας τους μηχανικούς να εγκαταλείψουν την απόπειρα πρόσδεσης.

Η στρατηγική αποτίμηση και τα επόμενα βήματα

Η διοίκηση της NASA, διαμέσου του διοικητή Jared Isaacman, αντιμετώπισε την εξέλιξη ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι του υψηλού ρίσκου που συνοδεύει τη σύγχρονη εξερεύνηση του Διαστήματος. Η διαστημική υπηρεσία υποστηρίζει πως η ταχύτητα με την οποία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε η συγκεκριμένη αποστολή αποδεικνύει την ετοιμότητα της αμερικανικής βιομηχανίας να αναλαμβάνει πρωτόγνωρες προκλήσεις, έστω και αν το τελικό αποτέλεσμα δεν δικαιώνει τον αρχικό σχεδιασμό.

Το σκάφος LINK δεν θα παραμείνει αδρανές, καθώς οι μηχανικοί σχεδιάζουν να εκτελέσουν μια σειρά από ελιγμούς προσέγγισης γύρω από το Swift. Σκοπός τους είναι να δοκιμάσουν τα οπτικά συστήματα, τους αισθητήρες απόστασης και τους αλγόριθμους πλοήγησης στο περιβάλλον της χαμηλής γήινης τροχιάς, συγκεντρώνοντας κρίσιμα τεχνικά δεδομένα τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για μελλοντικές και πιο σύνθετες επιχειρήσεις συντήρησης και αποκομιδής διαστημικών απορριμμάτων.

Το Swift πλέον αναμένεται να μπει στη φάση της οριστικής του αποστρατείας, με την καταστροφή του κατά τη διάρκεια της τριβής του με τα κατώτερα ατμοσφαιρικά στρώματα να τοποθετείται χρονικά μέχρι τα τέλη του τρέχοντος έτους.