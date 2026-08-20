S301: Αυτό είναι το ταχύτερο άστρο του Γαλαξία μας

Σύνοψη

Το S301 είναι επισήμως το ταχύτερο γνωστό άστρο στον Γαλαξία μας, αναπτύσσοντας ταχύτητες που αγγίζουν τα 25.000 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο, ένα μέγεθος που αντιστοιχεί περίπου στο 8,5% της ταχύτητας του φωτός.

Διαγράφει μια εξαιρετικά ελλειπτική τροχιά γύρω από την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα Sagittarius A* (Sgr A*), την οποία ολοκληρώνει σε χρονικό διάστημα μόλις 8,7 ετών, πλησιάζοντας τη σε απόσταση αντίστοιχη με αυτή μεταξύ του Ήλιου και του Κρόνου.

Η συγκεκριμένη παρατήρηση πραγματοποιήθηκε μέσω του οργάνου GRAVITY+ στο Very Large Telescope Interferometer (VLTI) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESO) στη Χιλή, αποδεικνύοντας τις δυνατότητες της σύγχρονης οπτικής συμβολομετρίας.

Λόγω της ακραίας εγγύτητας, η τροχιά του S301 αναμένεται να επιτρέψει στους επιστήμονες να μετρήσουν άμεσα την περιστροφή της κεντρικής μαύρης τρύπας, επαληθεύοντας πειραματικά τις προβλέψεις της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας μέσω του φαινομένου Lense-Thirring.

Το άστρο S301 είναι ένα συμπαγές άστρο κύριας ακολουθίας, με μάζα που υπολογίζεται μεταξύ 1,1 και 1,5 φορές τη μάζα του Ήλιου, το οποίο καταγράφηκε να εκτελεί την πιο στενή και ταχύτερη γνωστή τροχιά γύρω από την υπερμεγέθη μαύρη τρύπα Sagittarius A* (Sgr A*) στο κέντρο του Γαλαξία μας. Ολοκληρώνει μια πλήρη περιφορά κάθε 8,7 έτη και στο εγγύτερο σημείο της τροχιάς του αναπτύσσει τη συγκλονιστική ταχύτητα των 25.000 χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο, η οποία ισοδυναμεί με περισσότερο από το 8% της ταχύτητας του φωτός.

Η ανακάλυψη, η οποία δημοσιεύθηκε στο διακεκριμένο επιστημονικό περιοδικό Nature, προέκυψε ύστερα από εκτεταμένη ανάλυση δεδομένων που συλλέχθηκαν από την ομάδα επιστημόνων του ινστιτούτου Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics (MPE) στη Γερμανία, σε συνεργασία με διεθνή ερευνητικά κέντρα.

Οι αστρονόμοι, αξιοποιώντας την απαράμιλλη ευαισθησία των σύγχρονων τηλεσκοπίων, κατάφεραν να απομονώσουν το εξαιρετικά αμυδρό φως του S301 μέσα από το πυκνό πεδίο συντριμμιών και αστρικής σκόνης που περιβάλλει το γαλαξιακό κέντρο, ανοίγοντας νέους δρόμους για την κατανόηση της δυναμικής των υπερμεγεθών μαύρων τρυπών.

Η ταχύτητα των 15.500 μιλίων ανά δευτερόλεπτο δεν αποτελεί απλώς ένα στατιστικό ρεκόρ, αλλά μετατρέπει το συγκεκριμένο άστρο σε έναν ιδανικό ανιχνευτή των ακραίων βαρυτικών πεδίων, δεδομένου ότι η προσέγγισή του στη μαύρη τρύπα περιορίζεται σε περίπου 12 αστρονομικές μονάδες (AU), μια απόσταση παρόμοια με εκείνη που χωρίζει τον πλανήτη Κρόνο από τον δικό μας Ήλιο.

Πώς η Γενική Θεωρία της Σχετικότητας εξηγεί τη συμπεριφορά του γύρω από την Sgr A*;

Η σημασία του S301 εκτείνεται πολύ πέρα από την απόλυτη ταχύτητά του, καθώς η τροχιακή του συμπεριφορά λειτουργεί ως ένα τεράστιο φυσικό εργαστήριο για τη δοκιμή της Γενικής Θεωρίας της Σχετικότητας του Άλμπερτ Αϊνστάιν υπό τις πλέον αντίξοες βαρυτικές συνθήκες. Σύμφωνα με τις θεωρητικές προβλέψεις, μια περιστρεφόμενη μαύρη τρύπα δεν έλκει απλώς την ύλη προς το μέρος της, αλλά παρασύρει μαζί της ολόκληρο τον χωροχρόνο που την περιβάλλει, δημιουργώντας ένα φαινόμενο το οποίο στην αστροφυσική περιγράφεται ως φαινόμενο Lense-Thirring. Καθώς το S301 διέρχεται από το περίκεντρο της τροχιάς του, εισέρχεται βαθιά σε αυτήν την περιοχή στρεβλωμένου χωροχρόνου, με αποτέλεσμα η ελλειπτική του πορεία να υφίσταται μια ελαφριά, αλλά σταδιακά μετρήσιμη, μετάπτωση.

Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι παρακολουθώντας προσεκτικά τις ανεπαίσθητες αλλαγές στην τροχιά του κατά την επόμενη δεκαετία, και ειδικότερα κατά την επόμενη κοντινή του διέλευση το 2031, θα είναι σε θέση να εξαγάγουν άμεσα δεδομένα σχετικά με τον ρυθμό περιστροφής της Sgr A*, μια παράμετρο που παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα ζητούμενα στην προσπάθεια χαρτογράφησης της δομής του κεντρικού μας γαλαξία. Μέχρι σήμερα, οι επιστήμονες θεωρούσαν πως η μέτρηση της περιστροφής της μαύρης τρύπας θα απαιτούσε την ταυτόχρονη παρακολούθηση πολλαπλών αστρικών σωμάτων για αρκετές δεκαετίες προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα μέσω πολύπλοκων στατιστικών μοντέλων. Ωστόσο, η ιδιάζουσα θέση του S301 μειώνει δραστικά αυτόν τον χρόνο, παρέχοντας έναν εξαιρετικά καθαρό στόχο για τους αισθητήρες των επίγειων και διαστημικών παρατηρητηρίων.

Ο ρόλος του οργάνου GRAVITY+ και της σύγχρονης συμβολομετρίας

Η ικανότητα ανίχνευσης ενός τόσο μικρού και αμυδρού άστρου σε μια απόσταση 27.000 ετών φωτός από τη Γη βασίζεται αποκλειστικά στις εντυπωσιακές τεχνολογικές αναβαθμίσεις του οργάνου GRAVITY+ το οποίο είναι εγκατεστημένο στο Very Large Telescope Interferometer (VLTI) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) στην έρημο Ατακάμα της Χιλής. Το συγκεκριμένο σύστημα λειτουργεί συνδυάζοντας το φως από τέσσερα επιμέρους τηλεσκόπια διαμέτρου 8 μέτρων το καθένα, δημιουργώντας μέσω της τεχνικής της συμβολομετρίας ένα εικονικό υπερ-τηλεσκόπιο με ασύλληπτη διακριτική ικανότητα, ικανό να διακρίνει λεπτομέρειες που ξεφεύγουν από τα όρια των παραδοσιακών οπτικών οργάνων.

Η τελευταία αναβάθμιση του εξοπλισμού αύξησε την ευαισθησία του συστήματος κατά 10 έως 100 φορές, επιτρέποντας στους επιστήμονες να καταγράφουν αστρικά αντικείμενα τα οποία προηγουμένως χάνονταν στη λάμψη των γιγαντιαίων, φωτεινότερων αστεριών που βρίσκονται στην ίδια περιοχή, καθιστώντας δυνατή την ανακάλυψη σωμάτων μικρής μάζας όπως το S301.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι ο εντοπισμός τέτοιων αστέρων χαμηλής μάζας στο γαλαξιακό κέντρο ανατρέπει τις προηγούμενες στατιστικές εκτιμήσεις και επιβεβαιώνει την ύπαρξη ενός πολυπληθούς σμήνους συμπαγών αντικειμένων που επιβιώνουν παρά τις βίαιες βαρυτικές παλιρροϊκές δυνάμεις.

Ο μηχανισμός Hills και το βίαιο παρελθόν του συστήματος

Η εξαιρετικά εκκεντρική και επιμήκης τροχιά του S301 θέτει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την προέλευσή του, οδηγώντας τους αστροφυσικούς στο συμπέρασμα ότι πιθανότατα υπήρξε κάποτε μέλος ενός διπλού αστρικού συστήματος το οποίο βρέθηκε κατά λάθος υπερβολικά κοντά στην Sgr A*.

Σύμφωνα με τον μηχανισμό Hills, ένα θεωρητικό μοντέλο που εξηγεί τη δυναμική των αστρικών συστημάτων κοντά σε υπερμεγέθεις μαύρες τρύπες, το τεράστιο βαρυτικό πεδίο της μαύρης τρύπας είναι ικανό να διασπάσει τέτοια δυαδικά συστήματα μέσω ακραίων παλιρροϊκών δυνάμεων. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το ένα άστρο του συστήματος εκτοξεύεται βίαια προς τις παρυφές του γαλαξία με τη μορφή υπερταχύτατου αστέρα, ενώ το έτερο άστρο (στην προκειμένη περίπτωση το S301) παγιδεύεται σε μια μόνιμη, κλειστή ελλειπτική τροχιά υψηλής ταχύτητας γύρω από το κεντρικό αντικείμενο.

Εάν μελλοντικές παρατηρήσεις καταφέρουν να εντοπίσουν τον «χαμένο σύντροφο» του S301 να απομακρύνεται από το κέντρο του Γαλαξία, αυτό θα αποτελούσε την οριστική απόδειξη αυτού του εξαιρετικά βίαιου κοσμικού μηχανισμού, επιβεβαιώνοντας πλήρως τα τρέχοντα δυναμικά μοντέλα διασποράς αστέρων.