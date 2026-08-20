Zhuque-3 Y2: Η Κίνα αποκτά τον πρώτο της επαναχρησιμοποιήσιμο πύραυλο

Σύνοψη

Η κινεζική εταιρεία LandSpace εκτόξευσε και ανέκτησε με απόλυτη επιτυχία το πρώτο στάδιο του επαναχρησιμοποιήσιμου πυραύλου Zhuque-3 Y2 στις 19 Αυγούστου 2026.

Ο πύραυλος χρησιμοποιεί ένα προηγμένο μείγμα προωθητικού υγρού οξυγόνου-μεθανίου (methalox), διαθέτει εννέα κινητήρες TQ-12A και το κύριο σώμα του κατασκευάζεται από ανοξείδωτο χάλυβα, ελαχιστοποιώντας τα κόστη κατασκευής και συντήρησης.

Αφού διαχωρίστηκε στα 137 δευτερόλεπτα, το πρώτο στάδιο εκτέλεσε προωθητική επιβράδυνση επανεισόδου, αεροδυναμική ολίσθηση και ελεγχόμενη κάθετη προσγείωση με τη χρήση αναδιπλούμενων σκελών.

Παράλληλα με την προσγείωση, το δεύτερο στάδιο του πυραύλου έθεσε με επιτυχία στον προκαθορισμένο σχεδιασμό χαμηλής τροχιάς τον δορυφόρο εμπορικής χρήσης Honghu-03.

Η επιτυχία της αποστολής αναμένεται να μειώσει δραματικά το κόστος εκτόξευσης στο Διάστημα, καθώς το πρώτο στάδιο αντιπροσωπεύει περίπου το 70% του συνολικού κόστους κατασκευής, διαμορφώνοντας ένα νέο τοπίο στον παγκόσμιο ανταγωνισμό.

Η εμπορική αεροδιαστημική βιομηχανία κατέγραψε ένα εξαιρετικά σημαντικό τεχνολογικό βήμα προόδου, καθώς η κινεζική εταιρεία LandSpace ανακοίνωσε την πλήρη επιτυχία της αποστολής εκτόξευσης και ανάκτησης του πυραύλου νέας γενιάς Zhuque-3 Y2.

Η συγκεκριμένη πτήση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Αυγούστου 2026 από τη ζώνη καινοτομίας εμπορικού διαστήματος Dongfeng στη βορειοδυτική Κίνα, σηματοδοτεί την πρώτη φορά που η χώρα επιτυγχάνει την ελεγχόμενη προσγείωση και ανάκτηση του πρώτου σταδίου ενός πυραύλου σε χερσαία βάση, αξιοποιώντας αναδιπλούμενα σκέλη προσγείωσης. Η επιτυχής ολοκλήρωση της πτήσης επικυρώνει τις θεωρητικές δομές της εταιρείας γύρω από τη χρήση υγρού οξυγόνου και μεθανίου, ανοίγοντας ξεκάθαρα τον δρόμο για τη ριζική μείωση των κοστών πρόσβασης στην κατώτερη γήινη τροχιά (LEO).

Οι μηχανικοί της LandSpace κατάφεραν να επιλύσουν κρίσιμα ζητήματα αεροδυναμικής ευστάθειας κατά την επανείσοδο στην ατμόσφαιρα, ξεπερνώντας τα εμπόδια που είχαν οδηγήσει στην αποτυχία ανάκτησης κατά την πρώτη δοκιμαστική πτήση του Zhuque-3 Y1 τον Δεκέμβριο του 2025. Αυτή η συσσωρευμένη εμπειρία μετουσιώθηκε σε μια σειρά από στοχευμένες κατασκευαστικές και λογισμικές βελτιώσεις, οι οποίες απέδειξαν την αξιοπιστία τους κατά την κρίσιμη φάση της προωθητικής επιβράδυνσης.

Ποια είναι τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η διαδικασία προσγείωσης του Zhuque-3 Y2;

Ο Zhuque-3 Y2 είναι ένας πύραυλος δύο σταδίων, μήκους 66,1 μέτρων, εξοπλισμένος με εννέα κινητήρες TQ-12A υγρού οξυγόνου-μεθανίου στο πρώτο του στάδιο. Ο διαχωρισμός πραγματοποιείται στα 137 δευτερόλεπτα, ακολουθούμενος από προωθητική επιβράδυνση, ελεγχόμενη αεροδυναμική ολίσθηση και τελική κάθετη προσγείωση μέσω καύσης επιβράδυνσης.

Εμβαθύνοντας στην αρχιτεκτονική του οχήματος, εντοπίζουμε έναν μονοπύρηνο σχεδιασμό με σταθερή διάμετρο 4,5 μέτρων και για τα δύο στάδια, ενώ το κάλυμμα ωφέλιμου φορτίου ανέρχεται στα 5,2 μέτρα, παρέχοντας εκτεταμένο χώρο για την ταυτόχρονη φιλοξενία πολλαπλών δορυφόρων. Η κύρια δομή του πυραύλου βασίζεται εξ ολοκλήρου στον ανοξείδωτο χάλυβα, ένα υλικό που επιλέχθηκε συνειδητά για την αντοχή του στα ακραία θερμικά φορτία της επανεισόδου αλλά και για τη συγκράτηση του κατασκευαστικού κόστους. Σε επίπεδο χωροταξίας, η δεξαμενή μεθανίου έχει τοποθετηθεί στρατηγικά πάνω από τη δεξαμενή υγρού οξυγόνου, διασφαλίζοντας την απόλυτη ισορροπία του κέντρου βάρους καθ' όλη τη διάρκεια της αποστολής.

Οι εννέα κινητήρες TQ-12A που τροφοδοτούν το πρώτο στάδιο χαρακτηρίζονται από τη δυνατότητα δυναμικής ρύθμισης της ώθησης, η οποία μπορεί να κυμανθεί ελεγχόμενα από το 40% έως το 110% της ονομαστικής ισχύος. Αυτή η παραμετροποίηση αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την εκτέλεση της τελικής μανούβρας προσγείωσης. Στα 137 δευτερόλεπτα μετά την πυροδότηση και τον διαχωρισμό, το πρώτο στάδιο κλήθηκε να διαχειριστεί την υπερηχητική του ταχύτητα, προσαρμόζοντας το υψόμετρο και τη στάση πτήσης, προτού αναπτύξει τα ειδικά σχεδιασμένα σκέλη προσγείωσης για την ομαλή επαφή με το έδαφος στην κομητεία Minqin της επαρχίας Gansu. Εκ παραλλήλου, το δεύτερο στάδιο συνέχισε απρόσκοπτα την πορεία του, τοποθετώντας τον δορυφόρο Honghu-03 στην προκαθορισμένη του τροχιά με χαρακτηριστική ακρίβεια.

Βελτιστοποιήσεις συστήματος και απόδοση υπό ακραίες συνθήκες

Η μετάβαση από το Y1 στο Y2 απαίτησε σημαντικές τροποποιήσεις στην αρχιτεκτονική του λογισμικού ελέγχου. Η LandSpace προχώρησε στη δραστική μείωση του αριθμού των κινητήρων που αναφλέγονται κατά τη διάρκεια της τελικής φάσης προσγείωσης. Η επιλογή αυτή απλοποίησε την πολυπλοκότητα του συστήματος σωληνώσεων και βαλβίδων, ελαχιστοποιώντας τα πιθανά σημεία αστοχίας και βελτιώνοντας την αντίσταση του οχήματος στα μηχανικά και θερμικά φορτία που αναπτύσσονται κατά την ταχύτατη κάθοδο.

Επιπλέον, οι μηχανικοί ενσωμάτωσαν έναν προηγμένο αλγόριθμο προγνωστικού ελέγχου ασφαλείας, ο οποίος υπολογίζει το ιδανικό σημείο επαφής σε πραγματικό χρόνο, αντισταθμίζοντας τυχόν αεροδυναμικές αποκλίσεις λόγω ισχυρών ρευμάτων αέρα στα ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας. Ο πύραυλος ενσωματώνει επίσης ένα πρωτοποριακό σύστημα απελευθέρωσης των στοιβαγμένων δορυφόρων, το οποίο καταργεί εντελώς τους εκρηκτικούς ενεργοποιητές προς όφελος ασφαλέστερων μηχανισμών, γεγονός που θα επιτρέψει τη μαζική και εξαιρετικά γρήγορη ανάπτυξη αστερισμών δορυφόρων.

Τα οικονομικά δεδομένα των επαναχρησιμοποιήσιμων πυραύλων

Το κεντρικό κίνητρο πίσω από τις εντατικές έρευνες στον τομέα των επαναχρησιμοποιήσιμων οχημάτων παραμένει η δραματική μείωση του λειτουργικού κόστους. Αναλύοντας τη δομή κόστους μιας μέσης αποστολής, διαπιστώνεται ότι το κόστος του προωθητικού μείγματος (υγρό οξυγόνο και μεθάνιο) αντιπροσωπεύει μόλις το 1% έως 3% των συνολικών εξόδων εκτόξευσης. Στον αντίποδα, το πρώτο στάδιο του πυραύλου ευθύνεται για το συντριπτικό 70% του συνολικού κεφαλαίου κατασκευής.

Είναι προφανές ότι η ικανότητα ανάκτησης και άμεσης επαναχρησιμοποίησης αυτού του εξοπλισμού μεταβάλλει πλήρως τα οικονομικά μοντέλα της διαστημικής βιομηχανίας. Ωστόσο, η εμπορική βιωσιμότητα του Zhuque-3 θα κριθεί σε βάθος χρόνου από την αντοχή των κινητήρων TQ-12A έπειτα από πολλαπλές πτήσεις. Ο υπολειπόμενος χρόνος ζωής, το κόστος συντήρησης των εξαρτημάτων, ο έλεγχος των δεξαμενών προωθητικού και ο απαιτούμενος χρόνος μεταξύ των πτήσεων (turnaround time) θα αποτελέσουν τους πραγματικούς δείκτες επιτυχίας για την LandSpace και την Εθνική Υπηρεσία Διαστήματος της Κίνας (CNSA), η οποία χρηματοδοτεί και υποστηρίζει ανοιχτά αυτήν τη μετάβαση.