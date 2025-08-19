Από τη Σελήνη στον Άρη: η NASA επενδύει σε νέες «διαστημικές μεταφορές»

Η NASA ετοιμάζεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι αποστολές στο Διάστημα, επενδύοντας σε ένα καινούργιο κεφάλαιο της εξερεύνησης: τα orbital transfer vehicles, γνωστά και ως OTVs. Στόχος της αμερικανικής διαστημικής υπηρεσίας είναι να μειώσει το κόστος και να κάνει τις αποστολές πιο ευέλικτες, δίνοντας ταυτόχρονα έδαφος σε ιδιωτικές εταιρείες που αναπτύσσουν καινοτόμες τεχνολογίες.

Η NASA διέθεσε συνολικά 1,4 εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει εννέα προκαταρκτικές μελέτες, οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν έως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Στο εγχείρημα συμμετέχουν έξι εταιρείες, ανάμεσά τους μερικά από τα πιο ηχηρά ονόματα της νέας διαστημικής εποχής: Blue Origin, United Launch Alliance (ULA), Rocket Lab και Firefly Aerospace.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ανάπτυξη των OTVs, δηλαδή πλατφορμών που έχουν σχεδιαστεί ώστε να μεταφέρουν δορυφόρους ή άλλα φορτία από μία τροχιά σε μια άλλη. Το συγκεκριμένο βήμα θεωρείται κρίσιμο, καθώς οι πύραυλοι καταναλώνουν το μεγαλύτερο μέρος των καυσίμων τους κατά την απογείωση, αφήνοντας ελάχιστα αποθέματα για περίπλοκους ελιγμούς αργότερα. Επιπλέον, οι ίδιοι οι δορυφόροι έχουν περιορισμένα καύσιμα και δεν μπορούν να αλλάξουν δραστικά πορεία από μόνοι τους. Εκεί μπαίνουν στο παιχνίδι τα OTVs, τα οποία λειτουργούν σαν «σύνδεσμος» ανάμεσα στον πύραυλο εκτόξευσης και την τελική τροχιά, προωθώντας τις αποστολές σε προορισμούς που εκτείνονται από μεσαίες και γεωστατικές τροχιές μέχρι τη Σελήνη ή ακόμα και τον διαπλανητικό χώρο.

Κάθε εταιρεία από τις επιλεγμένες θα ακολουθήσει διαφορετική στρατηγική. Η Blue Origin, για παράδειγμα, θα εκπονήσει δύο μελέτες. Η πρώτη αφορά την πλατφόρμα Blue Ring, που συνδυάζει υβριδική ηλεκτρική και χημική προώθηση για ταξίδια μέχρι και τον Άρη, ενώ η δεύτερη θα εστιάσει στο ανώτερο στάδιο του πυραύλου New Glenn. Η Rocket Lab, πέρα από την αξιολόγηση των δυνατοτήτων του νέου Neutron rocket, θα εξετάσει ένα OTV βασισμένο στο διαστημόπλοιο Explorer, σχεδιασμένο να φτάνει σε αστεροειδείς και πιο μακρινές τροχιές.

Η ULA θα δώσει προτεραιότητα στον Centaur V, ένα ανώτερο στάδιο που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε συνεργατικές αποστολές προς τη Σελήνη. Από την πλευρά της, η Firefly Aerospace θα μελετήσει τη χρήση των οχημάτων Elytra για αποστολές στην τροχιά της Σελήνης. Η Impulse Space θα επικεντρωθεί σε δύο διαφορετικά συστήματα: το Mira, κατάλληλο για πολύπλοκους ελιγμούς, και το Helios, που θα διευκολύνει τις μεταφορές μεταξύ χαμηλών, μεσαίων και γεωστατικών τροχιών. Τέλος, η Arrow Science θα συνεργαστεί με την Quantum Space για την ανάπτυξη της πλατφόρμας Ranger, η οποία έχει σχεδιαστεί για αποστολές που ξεκινούν από χαμηλή γήινη τροχιά και φτάνουν μέχρι τη σεληνιακή.

Για τη NASA, η προσπάθεια αυτή δεν αποσκοπεί μόνο στη μείωση του κόστους. Στόχος είναι να ανοίξει ο δρόμος για πιο τολμηρές αποστολές, με δυνατότητα μεταφοράς επιστημονικών φορτίων σε τροχιές που μέχρι τώρα θεωρούνταν δύσβατες ή υπερβολικά δαπανηρές. Όπως εξήγησε ο Joe Dant από το Kennedy Space Center, η υιοθέτηση μιας πολυτροχιακής προσέγγισης θα μπορούσε να ενισχύσει τις επιστημονικές δυνατότητες των αποστολών, περιορίζοντας παράλληλα τις συνολικές δαπάνες.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προεκτάσεις του εγχειρήματος είναι η στενή εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα. Τα τελευταία χρόνια, η συνεργασία δημόσιων οργανισμών με εμπορικές εταιρείες έχει μετατραπεί σε ακρογωνιαίο λίθο της σύγχρονης εξερεύνησης του Διαστήματος. Με την αξιοποίηση του ανταγωνισμού και της καινοτομίας, η NASA ελπίζει να επιταχύνει την πρόοδο και να μειώσει τους κινδύνους που θα αναλάμβανε αν προχωρούσε μόνη της.

Αν όλα προχωρήσουν σύμφωνα με το σχέδιο, τα OTVs θα μπορούσαν να αποτελέσουν τα νέα «ταξί» του Διαστήματος, μεταφέροντας με ασφάλεια φορτία και δορυφόρους σε ποικίλες αποστολές. Από τη μελέτη γεωστατικών τροχιών και τη χαρτογράφηση της σεληνιακής επιφάνειας, μέχρι την προετοιμασία αποστολών στον Άρη, τα οχήματα αυτά μπορεί να γίνουν η γέφυρα που θα ενώσει το σημερινό στάδιο της διαστημικής τεχνολογίας με το επόμενο.

Η επένδυση των 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων είναι μικρή σε σχέση με το συνολικό κόστος των διαστημικών προγραμμάτων, αλλά λειτουργεί ως σπόρος που μπορεί να καρποφορήσει σε μεγάλα έργα. Το γεγονός ότι εμπλέκονται κορυφαίες εταιρείες δείχνει τη σοβαρότητα της προσπάθειας και την πρόθεση να δοθεί ώθηση σε νέες λύσεις που θα υποστηρίξουν όχι μόνο την επιστημονική έρευνα, αλλά και τις μελλοντικές αποστολές με ανθρώπινα πληρώματα.

[via]