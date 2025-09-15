Apollo: Το πανίσχυρο laser που καταρρίπτει σμήνη από drones με χαμηλό κόστος

Η αυστραλιανή εταιρεία Electro Optic Systems (EOS) παρουσίασε το Apollo, ένα νέο σύστημα άμεσης ενέργειας, ικανό να αντιμετωπίσει σμήνη από drones με εντυπωσιακή ταχύτητα και χαμηλό κόστος. Το Apollo διαθέτει ισχύ 150 kW και μπορεί να καταρρίψει έως 50 drones ανά λεπτό. Η ανακοίνωση έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή συμβολαίου με ένα κράτος-μέλος του NATO, το οποίο αγόρασε το πρώτο laser 100 kW για εξαγωγή, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στην επιχειρησιακή χρήση όπλων άμεσης ενέργειας.

Η EOS χαρακτηρίζει το Apollo ως «την πιο οικονομική λύση στην αγορά» για την αντιμετώπιση σμηνών drones, και τα στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα επιβεβαιώνουν αυτή την προσέγγιση. Το σύστημα μπορεί να καταρρίψει 20 έως 50 drones ανά λεπτό και να διατηρήσει σχεδόν απεριόριστη ικανότητα βολής όταν τροφοδοτείται από εξωτερική ηλεκτρική πηγή. Ακόμη και σε απομονωμένη λειτουργία, το κοντέινερ που το φιλοξενεί αποθηκεύει επαρκή ενέργεια για πάνω από 200 βολές.

Η οικονομία χρήσης είναι ένα από τα μεγάλα πλεονεκτήματα του Apollo. Ένα πακέτο με μικρά τροποποιημένα εμπορικά drones κοστίζει μόνο λίγες χιλιάδες ευρώ, ενώ η αναχαίτισή τους με παραδοσιακούς πυραύλους μπορεί να ξεπεράσει κατά 50 φορές το κόστος. Η EOS τονίζει ότι η βολή με laser έχει σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε σχέση με την ενέργεια που καταναλώνεται, καθιστώντας την λύση εξαιρετικά βιώσιμη σε σύγκριση με τις ακριβές παραδοσιακές τεχνολογίες.

Από τεχνική σκοπιά, το Apollo είναι κλιμακούμενο μέχρι 150 kW και προσφέρει πλήρη κάλυψη 360 μοιρών. Μπορεί να εξουδετερώσει μικρά και μεσαίου μεγέθους drones (κατηγορίες 1-3) σε απόσταση έως 3 χιλιομέτρων, ενώ μπορεί επίσης να τυφλώσει τους αισθητήρες μεγαλύτερων αεροσκαφών μέχρι και 10 χιλιόμετρα μακριά, διαταράσσοντας την ικανότητά τους να μεταδίδουν δεδομένα ή να συντονίζουν ομαδικές επιθέσεις. Η ευκινησία του συστήματος εξασφαλίζεται με χρόνο ανακατεύθυνσης μικρότερο του 1,5 δευτερολέπτου για περιστροφή 60 μοιρών, κρίσιμη για την αντιμετώπιση μεγάλων σμηνών.

Η επιλογή του κοντέινερ απλοποιεί τη μεταφορά και την εγκατάσταση. Το σύστημα μπορεί να μετακινηθεί με φορτηγά, τρένα ή πλοία και να τεθεί σε λειτουργία σε λιγότερο από δύο ώρες. Αυτή η ευελιξία το καθιστά κατάλληλο για την προστασία ευαίσθητων περιοχών, αλλά και για επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες ζώνες. Επιπλέον, το Apollo είναι συμβατό με τα συστήματα διοίκησης και ελέγχου του NATO και μπορεί να ενταχθεί σε πολυεπίπεδες άμυνες μαζί με αυτόματα κανόνια ή πυραύλους.

Η EOS δεν είναι καινούρια στον τομέα των όπλων laser. Ήδη το 2023 είχε παρουσιάσει το μη θανατηφόρο «laser dazzler», που μπορούσε να παρεμβαίνει στους αισθητήρες drones. Το Apollo αποτελεί την φυσική εξέλιξη αυτής της έρευνας, παρέχοντας μια άμεση και αποτελεσματική λύση σε μία από τις πιο πιεστικές απειλές των σύγχρονων συγκρούσεων: τα φθηνά και μαζικά drones.

Ο CEO της EOS, Andreas Schwer, περιέγραψε την τεχνολογία ως «σωτήρια για τη ζωή», υπογραμμίζοντας τον κεντρικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει στις στρατηγικές άμυνας.

